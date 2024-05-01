В Киеве на Пасху усилят меры безопасности: Угрозу ракетных обстрелов никто не снимает
Во время Пасхи 5 мая в Киеве для поддержания правопорядка усилят меры безопасности.
Об этом сообщили в КГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время празднования Воскресения Господня, 5-го мая, в столице Украины будут задействованы все необходимые меры безопасности. Для поддержания правопорядка привлекаются представители Национальной полиции Украины и сотрудники муниципальной охраны Киева. Они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих - храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с целью недопущения провокаций", - говорится в сообщении.
Возле церквей будут дежурить правоохранители, которые в случае воздушной тревоги будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей в ближайшие укрытия.
"Кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве для предотвращения правонарушений. Комендантский час на Пасху будет действовать без изменений - с 00:00 до 05:00", - отметили в КГВА.
Также в администрации призвали граждан по возможности посмотреть богослужения онлайн.
"Если же все же решите пойти в храм - позаботьтесь о безопасности! Старайтесь избегать больших скоплений людей. Не забывайте - в стране идет война. У нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать только причинения зла! Угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает! Соблюдайте правила безопасности", - подытожили в КГВА.
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