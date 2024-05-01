У Києві на Великдень посилять заходи безпеки: Загрозу ракетних обстрілів ніхто не знімає

Під час Великодня 5 травня у Києві для підтримання правопорядку підсилять заходи безпеки.

Про це повідомили в КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час святкування Воскресіння Господнього, 5-го травня, у столиці Україні будуть задіяні усі необхідні заходи безпеки. Для підтримання правопорядку залучаються представники Національної поліції України та співробітники муніципальної охорони Києва. Вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з метою недопущення провокацій", - йдеться в повідомленні.

Біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів.

Читайте також: СБУ проводить контррозвідувальні заходи у Шевченківському районі Києва, основні локації - Софійська і Михайлівська площі. ФОТОрепортаж

"Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень. Комендантська година на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00", - зазначили в КМВА.

Також в адміністрації закликали громадян за можливості подивіться богослужіння онлайн.

"Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму – дбайте про безпеку! Намагайтеся уникати великих скупчень людей. Не забувайте - в країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла! Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає! Дотримуйтеся правил безпеки", - підсумували в КМВА.

Читайте: Вартість великоднього кошика зросла за рік на 18%. Скільки коштують продукти