Армія РФ 11 разів атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: поранено чоловіка, пошкоджено будинки, медзаклад і ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж 3 травня росіяни завдавали ударів дронами-камікадзе та з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області, зокрема під обстріли потрапили Нікополь, Мирівська і Покровська сільська громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через ворожу атаку на Нікопольщину постраждав 44-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Загалом протягом дня російська армія цілила по Нікопольському району 11 разів – дронами-камікадзе та артилерією, під атакою перебували Нікополь, Мирівська і Покровська сільська громади.

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Унаслідок атаки пошкоджено 13 приватних будинків, 5 господарських споруд, медзаклад, авто і лінії електропередач.

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