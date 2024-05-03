Ввечері ворог завдав ракетного удару по Криворізькому району, на ранок атакував Нікопольщину, без постраждалих

Ввечері 2 травня та зранку 3 травня ворог атакував два райони Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вчора надвечір ворог завдав ракетного удару по Криворізькому району Дніпропетровщини. Виникла пожежа, яку рятувальники вгамували. Минулося без жертв. Також ввечері та вранці під ворожою атакою був Нікопольський район області.

"Вчора запустили дрон-камікадзе по райцентру та обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду. Вранці спрямували дрони на Нікополь та Марганецьку громаду. Наслідки атак ще уточнюються. Але, на щастя, люди не постраждали", - зазначив Лисак.

Нагадаємо, 2 травня сили ППО збили ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю.

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