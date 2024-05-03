Вечером враг нанес ракетный удар Криворожскому району, на утро атаковал Никопольщину, без пострадавших

Вечером 2 мая и утром 3 мая враг атаковал два района Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Вчера вечером враг нанес ракетный удар по Криворожскому району Днепропетровщины. Возник пожар, который спасатели погасили. Обошлось без жертв. Также вечером и утром под вражеской атакой был Никопольский район области.

"Вчера запустили дрон-камикадзе по райцентру и обстреляли из артиллерии Червоногригорьевскую громаду. Утром направили дроны на Никополь и Марганецкую громаду. Последствия атак еще уточняются. Но, к счастью, люди не пострадали", - отметил Лысак.

Напомним, 2 мая силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Днепропетровской областью.

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