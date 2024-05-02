На Днепропетровщине работала ПВО, сбит вражеский беспилотник
Сегодня, 2 мая, силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Днепропетровской областью.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В области работала ПВО. Защитники неба сбили беспилотник над Криворожским районом", - написал он.
Отмечается, что БПЛА уничтожили бойцы ВК "Схід".
Ранее сообщалось, что утром 2 мая противовоздушная оборона юга Украины уничтожила над Николаевской областью разведывательный беспилотник россиян "Орлан-10".
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Dmitriy Prudko
показать весь комментарий02.05.2024 20:04 Ответить Мне нравится 1
Сергей Середа
показать весь комментарий02.05.2024 20:37 Ответить Мне нравится 2
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