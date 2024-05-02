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Новости Агрессия России против Украины
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На Днепропетровщине работала ПВО, сбит вражеский беспилотник

ппо

Сегодня, 2 мая, силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Днепропетровской областью.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В области работала ПВО. Защитники неба сбили беспилотник над Криворожским районом", - написал он.

Отмечается, что БПЛА уничтожили бойцы ВК "Схід".

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Ранее сообщалось, что утром 2 мая противовоздушная оборона юга Украины уничтожила над Николаевской областью разведывательный беспилотник россиян "Орлан-10".

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беспилотник (3542) ПВО (2709) Днепропетровская область (3887)


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Свинорилі покидьки кругом пхають свого носа, витрачаючи мільярди на руйнування, замість того щоб навести лад у своєму болоті
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02.05.2024 20:04 Ответить
Хочу сказать что было очень громко и хорошо слышно работу ппо, как раз в городской застройке. Я так немного вздрогнул. Посмотрел вокруг себя - народ тупо не среагировал, кто пивко спокойно попивает, дети в футбол продолжают играть на площадке, никто никуда не бежит (укрытие рядом), в общем, никакого шухера, народ спокоен, бабахи никого не смутили.
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02.05.2024 20:37 Ответить
 
 