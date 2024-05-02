На Днепропетровщине работала ПВО, сбит вражеский беспилотник

Сегодня, 2 мая, силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Днепропетровской областью.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В области работала ПВО. Защитники неба сбили беспилотник над Криворожским районом", - написал он.

Отмечается, что БПЛА уничтожили бойцы ВК "Схід".

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Ранее сообщалось, что утром 2 мая противовоздушная оборона юга Украины уничтожила над Николаевской областью разведывательный беспилотник россиян "Орлан-10".