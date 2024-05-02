На Дніпропетровщині працювала ППО, збито ворожий безпілотник

Сьогодні, 2 травня сили ППО збили ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"В області працювала ППО. Оборонці неба збили безпілотник над Криворізьким районом", - написав він.

Зазначається, що БПЛА знищили бійці ПвК "Схід".

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Раніше повідомлялося, що зранку 2 травня протиповітряна оборона півдня України знищила над Миколаївською областю розвідувальний безпілотник росіян "Орлан-10".