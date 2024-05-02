УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11453 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
685 2

На Дніпропетровщині працювала ППО, збито ворожий безпілотник

ппо

Сьогодні, 2 травня сили ППО збили ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"В області працювала ППО. Оборонці неба збили безпілотник над Криворізьким районом", - написав він.

Зазначається, що БПЛА знищили бійці ПвК "Схід".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни били по Нікопольщині з важкої артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджено багатоповерхівки, гімназію, підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що зранку 2 травня протиповітряна оборона півдня України знищила над Миколаївською областю розвідувальний безпілотник росіян "Орлан-10".

Автор: 

безпілотник (4102) ППО (3149) Дніпропетровська область (3659)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свинорилі покидьки кругом пхають свого носа, витрачаючи мільярди на руйнування, замість того щоб навести лад у своєму болоті
показати весь коментар
02.05.2024 20:04 Відповісти
Хочу сказать что было очень громко и хорошо слышно работу ппо, как раз в городской застройке. Я так немного вздрогнул. Посмотрел вокруг себя - народ тупо не среагировал, кто пивко спокойно попивает, дети в футбол продолжают играть на площадке, никто никуда не бежит (укрытие рядом), в общем, никакого шухера, народ спокоен, бабахи никого не смутили.
показати весь коментар
02.05.2024 20:37 Відповісти
 
 