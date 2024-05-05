Нічна атака "шахедів": у Дніпрі влучанням та падінням уламків пошкоджені інфраструктурні об’єкти та багатоповерхівка. ФОТО

Окупанти вночі атакували Дніпропетровщину "шахедами". Бійці ПвК "Схід" знищили 12 безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що сили ППО по одному ворожому безпілотнику збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському.

"Через падіння уламків й влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка. У Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило і магазин", - йдеться в повідомленні.



Не припиняють російські війська тероризувати Нікопольщину. З вечора ворог п'ять разів застосував ударні дрони різних типів, а ще двічі обстріляв район з важкої артилерії. Били по райцентру. У Нікополі пошкоджені два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок.

Нагадаємо, протягом 4 травня ворог обстрілював Нікополь у Дніпропетровській області з артилерії та дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу постраждала 57-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.





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