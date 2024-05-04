Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини, знеструмлювалася підстанція, - Міненерго

У ніч на 4 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Атака на енергетичну інфраструктуру

Як зазначається, в результаті знеструмилась підстанція, а разом з нею - дві шахти (людей на поверхню не виводили), а також водоканал, промислові та побутові споживачі. Споживачів та підстанцію було заживлено.

Ситуація в енергетиці станом на 4 травня 2024 року

За даними Міненерго, через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі.

"Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах споживачі не обмежувалися", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві енергетики також інформують, що минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом, а також аварійною допомогою. Вчора у години вечірнього піку на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше відсотка від добового споживання електроенергії.

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Також у денні години Україна на запит Польщі в екстреному порядку отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Атака дронами у ніч на 4 травня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Дніпропетровщині пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Також повідомлялося, що напередодні було зафіксовано рух ворожих БпЛА з Бєлгородської області РФ. За даними Повітряних сил, минулої ночі було знищено 13 із 13 ворожих "Шахедів".