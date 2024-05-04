Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины, обесточивалась подстанция, - Минэнерго

В ночь на 4 мая враг атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, в результате обесточилась подстанция, а вместе с ней - две шахты (людей на поверхность не выводили), а также водоканал, промышленные и бытовые потребители. Потребители и подстанция были запитаны.

По данным Минэнерго, из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге.

"Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. В других регионах потребители не ограничивались", - говорится в сообщении.

В министерстве энергетики также информируют, что за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью. Вчера в часы вечернего пика на запрос Украины осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из энергосистем Румынии, Польши и Словакии. Суммарный объем экстренной поставки составил менее процента от суточного потребления электроэнергии.

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Также в дневные часы Украина по запросу Польши в экстренном порядке получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

Атака дронами в ночь на 4 мая 2024 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на Днепропетровщине поврежден объект критической инфраструктуры. Также сообщалось, что накануне было зафиксировано движение вражеских БпЛА из Белгородской области РФ. По данным Воздушных сил, прошлой ночью было уничтожено 13 из 13 вражеских "Шахедов".