Рашисты обстрелами повредили половину энергетической системы Украины, - Кулеба

Российские беспилотники и ракеты повредили половину энергетической системы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Foreign Policy заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Половина нашей энергетической системы повреждена, а мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира", - отметил он.

Россия использует баллистические ракеты для ударов по энергетическим объектам. Это оружие является настоящим бичом этой войны.

"Осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба энергетического разрушения, она выглядела бы гораздо хуже, чем Украина. Мы держимся, потому что многому научились. Мы устойчивы, знаем, какие ставки. Но просто, чтобы дать понять вашим зрителям: половина нашей энергетической системы повреждена, и нам все еще приходится управлять страной, вести военные действия и заручаться поддержкой всего мира", - сказал Кулеба.

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Напомним, весной 2024 года Россия начала атаковать крупнейшие и самые мощные объекты энергетики Украины. Так, 22 марта рашисты атаковали Запорожье. Враг попал 8 ракетами по ДнепроГЭС. Плотина выдержала, однако оборудование было разрушено. ДнепроГЭС потеряла обе электростанции.

В Харькове оккупанты полностью разрушили ТЭЦ-5, которая была основным источником тепла в городе. Также в Харьковской области ракетными обстрелами уничтожена Змиевская ТЭС.

Впоследствии группа ДТЭК сообщила, что потеряла 80% генерирующих мощностей компании, из-за российских атак 22 и 29 марта. Вообще с начала полномасштабного вторжения россияне почти 180 раз обстреляли ТЭС ДТЭК.

11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.