РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4293 посетителя онлайн
Новости
587 3

С начала вторжения Россия почти 180 раз обстреляла ТЭС ДТЭК

Удар по енергетиці 27 квітня

Вчерашняя атака нанесла значительных повреждений теплоэлектростанциям ДТЭК, сейчас анализируются ее последствия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, комментируя ситуацию с обстрелами энергетической инфраструктуры.

"Если считать с начала крупномасштабного вторжения, то это уже оккупанты почти 180 раз обстреляли наши теплоэлектростанции. Эта атака, 27 апреля, по сути, была четвертой крупной после атак 22 и 29 марта и 11 апреля", - рассказал Сахарук.

Также читайте: Обстрел Трипольской ТЭС: экологические прокуроры документируют ущерб для окружающей среды. ФОТО

По его словам, сейчас анализируются последствия последней атаки, 4 станции ДТЭК получили довольно значительные повреждения.

Как сообщалось, в ночь на 27 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по энергетическим объектам в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Впоследствии в ДТЭК сообщили, что атакованы 4 теплоэлектростанции. Также в ДТЭК показали последствия ракетной атаки россиян по энергетическим объектам.

Автор: 

обстрел (26872) ТЭС (280) ДТЭК (520)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скільки разів по підприємствам ЗеБені?
показать весь комментарий
28.04.2024 11:35 Ответить
Це вирок всім українцям країна яка мала виробника радіолокаціного обладнання, військової електроніки, південмаш, антей за 30 років не могла створити своє виробництво ППО, балістики та беспілотників

або хоча б модернізувати наявне совкове яке продавали арабам або здавали в утиль як с200
показать весь комментарий
28.04.2024 11:39 Ответить
електростанції жалко, ахметова чомусь ні...
показать весь комментарий
28.04.2024 13:03 Ответить
 
 