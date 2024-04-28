С начала вторжения Россия почти 180 раз обстреляла ТЭС ДТЭК
Вчерашняя атака нанесла значительных повреждений теплоэлектростанциям ДТЭК, сейчас анализируются ее последствия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, комментируя ситуацию с обстрелами энергетической инфраструктуры.
"Если считать с начала крупномасштабного вторжения, то это уже оккупанты почти 180 раз обстреляли наши теплоэлектростанции. Эта атака, 27 апреля, по сути, была четвертой крупной после атак 22 и 29 марта и 11 апреля", - рассказал Сахарук.
По его словам, сейчас анализируются последствия последней атаки, 4 станции ДТЭК получили довольно значительные повреждения.
Как сообщалось, в ночь на 27 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по энергетическим объектам в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Впоследствии в ДТЭК сообщили, что атакованы 4 теплоэлектростанции. Также в ДТЭК показали последствия ракетной атаки россиян по энергетическим объектам.
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або хоча б модернізувати наявне совкове яке продавали арабам або здавали в утиль як с200