Від початку вторгнення Росія майже 180 разів обстріляла ТЕС ДТЕК

Вчорашня атака завдала значних пошкоджень теплоелектростанціям ДТЕК, наразі аналізуються її наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, коментуючи ситуацію з обстрілами енергетичної інфраструктури.

"Якщо рахувати від початку великомасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції. Ця атака, 27 квітня, по суті, була четвертою великою після атак 22 та 29 березня та 11 квітня", - розповів Сахарук.

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За його словами, наразі аналізуються наслідки останньої атаки, 4 станції ДТЕК зазнали досить значних пошкоджень.

Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Згодом у ДТЕК повідомили, що атаковано 4 теплоелектростанції. Також у ДТЕК показали наслідки ракетної атаки росіян по енергетичних об’єктах.