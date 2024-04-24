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Обстріл Трипільської ТЕС: екологічні прокурори документують збитки для навколишнього середовища. ФОТО

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури спільно зі спеціалістами Державної екологічної інспекції досліджують масштаби можливої шкоди навколишньому середовищу, яка пов’язана із обстрілом Трипільської ТЕС.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник СЕП Борис Індиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За його словами, наразі відібрано зразки грунту в місцях витоку мастила, а також вилучено деталі від боєприпасів для проведення судової експертизи.

"Після проведення лабораторних аналізів та отримання додаткових документів екологічної інспекції буде проведено розрахунок шкоди для довкілля і вже екологічними прокурорами буде призначено відповідну інженерно-екологічну експертизу для підтвердження або спростування вказаних наслідків", - йдеться у повідомленні.

Завдяки отриманим результатам судової експертизи також можна буде встановити приблизний розмір збитків, які армія РФ завдала навколишньому середовищу внаслідок атаки.

Також читайте: Трипільська ТЕС знищена, бо в України було нуль ракет для її захисту, - Зеленський. ВIДЕО

Розрахунок за розробленою методикою являє собою розрахунок завданої шкоди для довкілля внаслідок завдання ударів по об’єктам цивільної інфраструктури та шкоди, яка сталася у зв’язку із експлуатацією цього об’єкту. Наприклад, виток забруднюючих речовин у водний об’єкт, випарування хімікатів в атмосферне повітря, забруднення ґрунту у зв’язку із розливом нафтопродуктів. Але детальніше про це ми зможемо говорити після проведення лабораторних досліджень та проведення спеціалістами розширеного хімічного аналізу зразків грунту.

Також зазначається, що прокурори СЕП ретельно аналізують кожен епізод обстрілу критичної інфраструктури на предмет можливого вчинення злочину проти довкілля. Аналіз відбувається у відповідності до стандартів, розроблених спільно з міжнародними партнерами.

трипільська тес
трипільська тес
трипільська тес

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екологічні прокурори встановлюють наслідки обстрілів РФ Трипільської ТЕС для довкілля. ФОТОрепортаж

"У випадку з Трипільською ТЕС наразі ми допомагаємо нашим колегам документувати саме екологічні наслідки злочину, оскільки враховуючи сам об'єкт, а також кількість мастила та інших забруднюючих речовин, що потрапили назовні, ці наслідки можуть бути суттєвими", - додав Індиченко.

Автор: 

ТЕС (917) екологія (1350) Офіс Генпрокурора (3248)


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даже у экологов прокуроры есть. В 2020 зельцман снёс военную прокуратуру, что косвенно означает его подготовку к сдаче страны
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24.04.2024 13:48 Відповісти
військову прокуратуру знищив жидьонок для приховання військових злочинів проти народу України.проти захисту рядового солдата ЗСУ,корупції і злочинних наказів командирів.
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24.04.2024 14:34 Відповісти
а, зоо прокурори є?
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24.04.2024 13:50 Відповісти
Товариство, де навчають на екологічних прокурорів? Хочу отримати цю дуже потрібну на ринку праці спеціальність.
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24.04.2024 14:02 Відповісти
Офіси, дашборди, екологічні прокурори... Бідна країна.....
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24.04.2024 14:03 Відповісти
не там шукають !
Прямая речь: "Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну".
В.А.Зеленский, Париж, 9 грудня 2020 р
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24.04.2024 14:15 Відповісти
Україна стає країною мільярдерів - посіпак ОПИ.
Хтось воює, віддаючи своє життя за мир, хтось волонтерить, хтось віддає останні гроші за для перемоги.
Тільки виродки зевлади і лизуни жОПи, багатіють кожної хвилини.
Хочу запитати у тих ідіотів: аби не Порошенко", то хто наживається на війні і не просто наживаються на крові, а ****** цією кров'ю, загиблих українців, по самі вуха і досі не можуть зупиниться.
То як вам спиться, тим які досі і є 73%, ще досі закохані в " голоборотька і квартал?
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24.04.2024 14:55 Відповісти
Які важливі функції виконують всі згадані контролюючі органи. Трясця.
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24.04.2024 21:55 Відповісти
 
 