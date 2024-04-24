Обстріл Трипільської ТЕС: екологічні прокурори документують збитки для навколишнього середовища. ФОТО

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури спільно зі спеціалістами Державної екологічної інспекції досліджують масштаби можливої шкоди навколишньому середовищу, яка пов’язана із обстрілом Трипільської ТЕС.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник СЕП Борис Індиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За його словами, наразі відібрано зразки грунту в місцях витоку мастила, а також вилучено деталі від боєприпасів для проведення судової експертизи.

"Після проведення лабораторних аналізів та отримання додаткових документів екологічної інспекції буде проведено розрахунок шкоди для довкілля і вже екологічними прокурорами буде призначено відповідну інженерно-екологічну експертизу для підтвердження або спростування вказаних наслідків", - йдеться у повідомленні.

Завдяки отриманим результатам судової експертизи також можна буде встановити приблизний розмір збитків, які армія РФ завдала навколишньому середовищу внаслідок атаки.

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Розрахунок за розробленою методикою являє собою розрахунок завданої шкоди для довкілля внаслідок завдання ударів по об’єктам цивільної інфраструктури та шкоди, яка сталася у зв’язку із експлуатацією цього об’єкту. Наприклад, виток забруднюючих речовин у водний об’єкт, випарування хімікатів в атмосферне повітря, забруднення ґрунту у зв’язку із розливом нафтопродуктів. Але детальніше про це ми зможемо говорити після проведення лабораторних досліджень та проведення спеціалістами розширеного хімічного аналізу зразків грунту.

Також зазначається, що прокурори СЕП ретельно аналізують кожен епізод обстрілу критичної інфраструктури на предмет можливого вчинення злочину проти довкілля. Аналіз відбувається у відповідності до стандартів, розроблених спільно з міжнародними партнерами.











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"У випадку з Трипільською ТЕС наразі ми допомагаємо нашим колегам документувати саме екологічні наслідки злочину, оскільки враховуючи сам об'єкт, а також кількість мастила та інших забруднюючих речовин, що потрапили назовні, ці наслідки можуть бути суттєвими", - додав Індиченко.