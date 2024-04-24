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Обстрел Трипольской ТЭС: экологические прокуроры документируют ущерб для окружающей среды. ФОТО

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры совместно со специалистами Государственной экологической инспекции исследуют масштабы возможного вреда окружающей среде, связанного с обстрелом Трипольской ТЭС.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил руководитель СЭП Борис Индиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По его словам, сейчас отобраны образцы почвы в местах утечки масла, а также изъяты детали от боеприпасов для проведения судебной экспертизы.

"После проведения лабораторных анализов и получения дополнительных документов экологической инспекцией будет проведен расчет вреда для окружающей среды и уже экологическими прокурорами будет назначена соответствующая инженерно-экологическая экспертиза для подтверждения или опровержения указанных последствий", - говорится в сообщении.

Благодаря полученным результатам судебной экспертизы также можно будет установить примерный размер ущерба, который армия РФ нанесла окружающей среде в результате атаки.

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Расчет по разработанной методике представляет собой расчет нанесенного ущерба для окружающей среды в результате нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и ущерба, который произошел в связи с эксплуатацией этого объекта. Например, утечка загрязняющих веществ в водный объект, испарение химикатов в атмосферный воздух, загрязнение почвы в связи с разливом нефтепродуктов. Но подробнее об этом мы сможем говорить после проведения лабораторных исследований и проведения специалистами расширенного химического анализа образцов почвы.

Также отмечается, что прокуроры СЭП тщательно анализируют каждый эпизод обстрела критической инфраструктуры на предмет возможного совершения преступления против окружающей среды. Анализ происходит в соответствии со стандартами, разработанными совместно с международными партнерами.

трипільська тес
трипільська тес
трипільська тес

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экологические прокуроры устанавливают последствия обстрелов РФ Трипольской ТЭС для окружающей среды. ФОТОрепортаж

"В случае с Трипольской ТЭС сейчас мы помогаем нашим коллегам документировать именно экологические последствия преступления, поскольку, учитывая сам объект, а также количество масла и других загрязняющих веществ, попавших наружу, эти последствия могут быть существенными", - добавил Индиченко.

Автор: 

ТЭС (280) экология (1608) Офис Генпрокурора (2466)


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даже у экологов прокуроры есть. В 2020 зельцман снёс военную прокуратуру, что косвенно означает его подготовку к сдаче страны
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24.04.2024 13:48 Ответить
військову прокуратуру знищив жидьонок для приховання військових злочинів проти народу України.проти захисту рядового солдата ЗСУ,корупції і злочинних наказів командирів.
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24.04.2024 14:34 Ответить
а, зоо прокурори є?
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24.04.2024 13:50 Ответить
Товариство, де навчають на екологічних прокурорів? Хочу отримати цю дуже потрібну на ринку праці спеціальність.
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24.04.2024 14:02 Ответить
Офіси, дашборди, екологічні прокурори... Бідна країна.....
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24.04.2024 14:03 Ответить
не там шукають !
Прямая речь: "Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну".
В.А.Зеленский, Париж, 9 грудня 2020 р
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24.04.2024 14:15 Ответить
Україна стає країною мільярдерів - посіпак ОПИ.
Хтось воює, віддаючи своє життя за мир, хтось волонтерить, хтось віддає останні гроші за для перемоги.
Тільки виродки зевлади і лизуни жОПи, багатіють кожної хвилини.
Хочу запитати у тих ідіотів: аби не Порошенко", то хто наживається на війні і не просто наживаються на крові, а ****** цією кров'ю, загиблих українців, по самі вуха і досі не можуть зупиниться.
То як вам спиться, тим які досі і є 73%, ще досі закохані в " голоборотька і квартал?
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24.04.2024 14:55 Ответить
Які важливі функції виконують всі згадані контролюючі органи. Трясця.
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24.04.2024 21:55 Ответить
 
 