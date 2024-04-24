Обстрел Трипольской ТЭС: экологические прокуроры документируют ущерб для окружающей среды. ФОТО

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры совместно со специалистами Государственной экологической инспекции исследуют масштабы возможного вреда окружающей среде, связанного с обстрелом Трипольской ТЭС.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил руководитель СЭП Борис Индиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По его словам, сейчас отобраны образцы почвы в местах утечки масла, а также изъяты детали от боеприпасов для проведения судебной экспертизы.

"После проведения лабораторных анализов и получения дополнительных документов экологической инспекцией будет проведен расчет вреда для окружающей среды и уже экологическими прокурорами будет назначена соответствующая инженерно-экологическая экспертиза для подтверждения или опровержения указанных последствий", - говорится в сообщении.

Благодаря полученным результатам судебной экспертизы также можно будет установить примерный размер ущерба, который армия РФ нанесла окружающей среде в результате атаки.

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Расчет по разработанной методике представляет собой расчет нанесенного ущерба для окружающей среды в результате нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и ущерба, который произошел в связи с эксплуатацией этого объекта. Например, утечка загрязняющих веществ в водный объект, испарение химикатов в атмосферный воздух, загрязнение почвы в связи с разливом нефтепродуктов. Но подробнее об этом мы сможем говорить после проведения лабораторных исследований и проведения специалистами расширенного химического анализа образцов почвы.

Также отмечается, что прокуроры СЭП тщательно анализируют каждый эпизод обстрела критической инфраструктуры на предмет возможного совершения преступления против окружающей среды. Анализ происходит в соответствии со стандартами, разработанными совместно с международными партнерами.











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"В случае с Трипольской ТЭС сейчас мы помогаем нашим коллегам документировать именно экологические последствия преступления, поскольку, учитывая сам объект, а также количество масла и других загрязняющих веществ, попавших наружу, эти последствия могут быть существенными", - добавил Индиченко.