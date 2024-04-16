Трипільська ТЕС знищена, бо в України було нуль ракет для її захисту, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії вдалося знищити Трипільську ТЕС, тому що в України повністю закінчились ракети для її захисту на тлі відсутності потрібної допомоги від союзників.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю PBS, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вам наведу один приклад дуже простий – на Трипільській станції, а від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля", - наголосив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трипільська ТЕС була надто великою, її неможливо було захистити інженерними спорудами, - голова Держагентства інфраструктури Найєм

Він коментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які минулими вихідними відбили іранську атаку.

За словами президента, Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони.

"Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні… Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі", - зазначив Зеленський, додавши, що Україна захищає небо самостійно.

Читайте також: Відновлювати Трипільську ТЕС без достатніх систем ППО - це марна справа, - глава "Центренерго" Гота

Нагадаємо,11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.