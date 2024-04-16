Трипільська ТЕС знищена, бо в України було нуль ракет для її захисту, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії вдалося знищити Трипільську ТЕС, тому що в України повністю закінчились ракети для її захисту на тлі відсутності потрібної допомоги від союзників.
Про це Зеленський сказав в інтерв’ю PBS, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я вам наведу один приклад дуже простий – на Трипільській станції, а від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля", - наголосив глава держави.
Він коментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які минулими вихідними відбили іранську атаку.
За словами президента, Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони.
"Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні… Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі", - зазначив Зеленський, додавши, що Україна захищає небо самостійно.
Нагадаємо,11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.
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В нас повинне виникати питання як позбутися хРенпідуна і це терміново, бо само це хрипате жидо-кастроване одоробло не піде
- Эй,долбень,где твоя подлодка?
- Она нахер утонула.
А в Украине:
- Эй,величайший лидер современности и хранитель всех лучших рецептов маринада шашлыка,где твоя ТЭЦ?
- Ее разхерачили,у нас не было ракет,я не при делах и остаюсь дальше величайшим.
- А если *** бабушка была дедушкой,то яйца было бы видно.
А если натаньяха был бы не политиком,а шашлычником из шоубизнеса,а его завхозом сын ксировца,то хер бы кто ему дал ракеты и финпомощь.
- американцы такие тупые,во всем виноваты они.
То ли дело у нас,перед войной гении из вр накупили для себя дорогущих прадиков и камрюх за госсчет,а после начала войны,приехав на работу на этих вызывающих и роскошных автомобилях на работу приняли закон по которому можно у простолюдинок отбирать их автомобили,которые они заработали своим нелегким трудом и уплатой бешеных налогов,жаль в конгрессе нет таких мегамозгов способных мыслить стратегически.
- Даете нам кусочек вашей Финляндии,нам вот не хватает чутка землицы в империи, для строительства комунизьма, которая в тысячу раз больше вашей Финляндии,отдайте вот этот клочек и мы больше ну ничегошеньки не попросим,ну вот честное пионерско-карломаркситстко-гулаговско-джугашвилевско-колхозное слово.