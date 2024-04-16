УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4807 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 088 145

Трипільська ТЕС знищена, бо в України було нуль ракет для її захисту, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії вдалося знищити Трипільську ТЕС, тому що в України повністю закінчились ракети для її захисту на тлі відсутності потрібної допомоги від союзників.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю PBS, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вам наведу один приклад дуже простий – на Трипільській станції, а від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля", - наголосив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трипільська ТЕС була надто великою, її неможливо було захистити інженерними спорудами, - голова Держагентства інфраструктури Найєм

Він коментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які минулими вихідними відбили іранську атаку.

За словами президента, Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони.

"Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні… Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі", - зазначив Зеленський, додавши, що Україна захищає небо самостійно.

Читайте також: Відновлювати Трипільську ТЕС без достатніх систем ППО - це марна справа, - глава "Центренерго" Гота

Нагадаємо,11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) ракети (4020) ТЕС (917)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+46
Перебрали купу версій, і накінець знайли. Не звиздьож про трирівневий захист при невідомо куди зниклих 9,3 млрд з бюджету, а винуваті партнери.
показати весь коментар
16.04.2024 11:01
+42
Так треба було асфальтом збивати.....
показати весь коментар
16.04.2024 11:01
+35
Трипільська ТЕС знищена, бо в України було нуль ракет для її захисту, - Зеленський Джерело:
В України нуль ракет для захисту бо 5 років тобі впороті довбні па-пріколу вибрали ту зелену мерзоту в президенти. Це найвагоміша причина того всього, що в нас сьогодні відбувається.
показати весь коментар
16.04.2024 11:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Уважаемый, давайте с темы не спрыгивать... в 20 -м году зелеными были прикрыты ракетные программы Да или Нет ? точка
показати весь коментар
18.04.2024 11:47 Відповісти
Але це не зашкодило зе-сволоті витратити 9 мільярдів на "захист" цієї ТЕС!
показати весь коментар
16.04.2024 12:11 Відповісти
*******, прилетіло 6. де 9,7 млрда які дали наємам??? гидота небрита
показати весь коментар
16.04.2024 12:21 Відповісти
спасибі преЗЕденте,що на третій рік війни в нас ***** зброї.
показати весь коментар
16.04.2024 12:24 Відповісти
А де ракетна програма?
Асфальт,Онур,Дороги,замість Армія,Мова,Віра
показати весь коментар
16.04.2024 12:26 Відповісти
Будь проклят зеленський зі своїм кодляком. Всім Українським Народом. У віках.
показати весь коментар
16.04.2024 12:32 Відповісти
Готує Україну до капітуляції. Підстава як пояснення одна - я просив у Заходу допомоги, а мені не дали.
показати весь коментар
16.04.2024 12:55 Відповісти
гнида нікчемна. зламав всі ракетні програми, падло......
показати весь коментар
16.04.2024 12:59 Відповісти
Ай пиз..це. Яке ж воно брихливе. Може тому що твоє шапіто вкрало 75 відсотків грршей
показати весь коментар
16.04.2024 13:08 Відповісти
Як думаєте варто надіятись що цей хРенпідун 20 травня складе повноваження? Чи напевне більше шансів що завтра метеорит розміром з Дніпропетровську область знищить мацкву?
В нас повинне виникати питання як позбутися хРенпідуна і це терміново, бо само це хрипате жидо-кастроване одоробло не піде
показати весь коментар
16.04.2024 13:13 Відповісти
США не тянут два конфликта, нет сомнений кому они отдадут предпочтение между Израилем и Украиной, а если начнётся заварушка с Тайванем, гегемон надорвётся.
показати весь коментар
16.04.2024 13:47 Відповісти
Это же копия разговора про подводную лодку:
- Эй,долбень,где твоя подлодка?
- Она нахер утонула.
А в Украине:
- Эй,величайший лидер современности и хранитель всех лучших рецептов маринада шашлыка,где твоя ТЭЦ?
- Ее разхерачили,у нас не было ракет,я не при делах и остаюсь дальше величайшим.
показати весь коментар
16.04.2024 14:12 Відповісти
Иран один раз обстрелял Израиль и ракет для ПВО было потрачено на полтора миллиарда, а если Иран будет каждую неделю обстреливать, Нетаньяху точно так же завоет, ведь ракеты в основном производят в США.
показати весь коментар
16.04.2024 14:23 Відповісти
Еще один копираст ботокса:
- А если *** бабушка была дедушкой,то яйца было бы видно.
А если натаньяха был бы не политиком,а шашлычником из шоубизнеса,а его завхозом сын ксировца,то хер бы кто ему дал ракеты и финпомощь.
показати весь коментар
16.04.2024 14:43 Відповісти
Смотри выше, без всяких "если", США не тянут два конфликта, потому что десятки лет после холодной войны занимались биржевыми спекуляциями, зелёной энергетикой и всякой лгбт грязью. А теперь им срочно потребовались производственные мощности а военные заводы за один день не построить.
показати весь коментар
16.04.2024 14:47 Відповісти
Опять московитская теза:
- американцы такие тупые,во всем виноваты они.
То ли дело у нас,перед войной гении из вр накупили для себя дорогущих прадиков и камрюх за госсчет,а после начала войны,приехав на работу на этих вызывающих и роскошных автомобилях на работу приняли закон по которому можно у простолюдинок отбирать их автомобили,которые они заработали своим нелегким трудом и уплатой бешеных налогов,жаль в конгрессе нет таких мегамозгов способных мыслить стратегически.
показати весь коментар
16.04.2024 15:15 Відповісти
Вот тебе один пример промывки мозгов на западе, посмотри на Англию до Черчилля, это была империя над которой никогда не заходит солнце и что с ней стало после алкоголика популиста.
показати весь коментар
16.04.2024 15:18 Відповісти
Развал империй неизбежен,пример империя московитов,которую они почему то называют россия,в прошлом веке поляки и фины обрели свободу и красиво разгромили московитские краснопузые армии,потом развалился комуняцкий совок,придет время все остальные порабощенные народы московии будут свободны.
показати весь коментар
16.04.2024 15:26 Відповісти
Так там все решено,украинцы живут в Украине,комуняки горят в аду,а московиты-узкие не имеют свой земли даже в стране называемой россия.
показати весь коментар
16.04.2024 15:43 Відповісти
Что там решено? Можно ссылку на заявления Венгрии, Польши и Румынии по этому вопросу? То что ты правдаруб и очень объективен я понял, но хотелось бы ссылку.
показати весь коментар
16.04.2024 15:47 Відповісти
Если у вас имеются пробелы в знаниях,то извините,но я не вызывался их заполнять,ищите себе наставников и педагогов в другом месте,добавлю лишь простую и понятную информацию - страна Украина никогда,запоминайте - НИКОГДА,не вела захватнических-имперских войн,а значит к ней никто не может пред'являть территориальных претензий,в то же время преступления московитских царьков и московитских комуняк должны иметь последствия для наследника этих режимов,т.е. московии- россии.
показати весь коментар
16.04.2024 15:58 Відповісти
Цель империи был полный захват Финляндии,финам этого удалось избежать только благодаря очень успешным действиям на поле боя против краснопузых полчищь с востока - это факт,а что про Польшу промолчали,на знаменитое Чудо на Висле комуняке нечего придумать,там здорово обосрались герои всех узких джугашвили и ворошилов.
показати весь коментар
16.04.2024 16:06 Відповісти
Мелкие московитские оправдашки:
- Даете нам кусочек вашей Финляндии,нам вот не хватает чутка землицы в империи, для строительства комунизьма, которая в тысячу раз больше вашей Финляндии,отдайте вот этот клочек и мы больше ну ничегошеньки не попросим,ну вот честное пионерско-карломаркситстко-гулаговско-джугашвилевско-колхозное слово.
показати весь коментар
16.04.2024 16:42 Відповісти
Японская армия была еще вполне боеспособна,Япония капитулировала под страхом перед американскими ядерными бомбами,это нужно знать.Задайте вы себе вопрос- зачем краснопузая комуняцкая империя бомбила Хельсинки и начала наземную наступательную операцию против Финляндии,для укрепления советско-финской дружбы или для захвата страны,которую они считали своей территорией? Забавные у вас комуняк оправдашки военных поражений.
показати весь коментар
16.04.2024 17:05 Відповісти
Вы же понимаете,что только подтвердили мои высказывания или образование гэбистского училища подслушаек и провокаторов вам не позволяет это сделать?
показати весь коментар
16.04.2024 17:22 Відповісти
Смех это здорово,перед войной был веселый военный парад краснопузых джугашвилевцев и коричневых гитлеровских нацистов в Бресте,с обнимашками и воинскими почестями,братские режимы знатно развлеклись тогда.
показати весь коментар
16.04.2024 17:52 Відповісти
Хто відповідає за постачання ракет МО України. Питання до міністра оборони, чому немає ракет, якщо не справляється то може потрібно звільнити місце для того хто справиться. І якщо Володимире Олександровичу ви хочете сказати що США винуваті бо не дають нам ракети, тоді давайте будемо напряму в Америку податки платити і вимагати ракет, щоб без посередників у вигляді ОП, ВР, КМ, МО.
показати весь коментар
16.04.2024 14:48 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2024 15:13 Відповісти
Нуль було ракет бо на гроші для ракет ти будував дорогу. Ти не забезпечив ракети тому ракет було нуль. Оман 175 трупів ти забезпечив, тому вони були.
показати весь коментар
16.04.2024 15:35 Відповісти
Нелегітимний зелений гундос, ніяк не нагундоситься
показати весь коментар
16.04.2024 16:34 Відповісти
Трипільська ТЕС знищена, бо Україною керують неуки і антимайданівці. Відоси і марафон не захищають підприємства від ракет.
показати весь коментар
16.04.2024 16:39 Відповісти
Стоп, стоп, стоп!!! А де захисні споруди на які пішли наші гроші? Де гроші, слуги?!
показати весь коментар
16.04.2024 17:12 Відповісти
Це тому шо ти усі бюджетні грощі в асфальт закатав та кумам на шоу пороздарював а могли б купити ракети🤢
показати весь коментар
16.04.2024 20:52 Відповісти
Обкурений ішак несе все підряд. Фізіономія, як після передозу.
показати весь коментар
16.04.2024 21:04 Відповісти
Якщо ракети ППО закінчилися, то де сотні Гепардів, які легко могли збити всі крилаті ракети на підльоті, зелена кацапська гнида?
показати весь коментар
16.04.2024 23:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 