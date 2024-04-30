Сложно прогнозировать, будут ли отключения электричества летом, - Кудрицкий

Сейчас в энергосистеме Украины есть острая нехватка генерации, дефицит мощности будет ощущаться в течение многих месяцев.

Об этом сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он отметил, что сейчас в энергосистеме нашей страны наблюдается острая нехватка генерации. Уменьшению дефицита в отдельные периоды могут способствовать погодные условия.

"В целом, ситуация очень сложная, так как объем повреждений, которые враг нанес тепловой и гидрогенерации, является значительным. Соответственно, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы. Это будет касаться как мая, так и летних месяцев, и, безусловно, всего следующего отопительного сезона", - подчеркнул Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" также отметил, что с приближением лета объем имеющейся мощности электростанций будет снижаться, поскольку будет проводиться ремонтная кампания - в частности, на атомных электростанциях. Кроме того, он добавил, что сложно спрогнозировать, будут ли отключения электричества летом.

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"Во-первых, мы не знаем, какими будут новые атаки врага. Во-вторых, даже тот объем повреждений, нанесенных энергосистеме с 22 марта, очень значительный, и он в разы уменьшил имеющиеся способности, например, тепловой генерации производить электричество во время летней ремонтной кампании на атомных электростанциях. Поэтому мы увидим все по ситуации", - сказал Кудрицкий.

Он также подчеркнул, что ограничение электроснабжения - это крайняя мера, которую энергетики могут применить для поддержания энергосистемы.

Ранее Кудрицкий отмечал, что применение графиков отключений электроэнергии к бытовым потребителям по всей Украине сейчас не планируется. Также Цензор.НЕТ информировал, что энергетики назвали четыре условия для введения почасовых графиков отключения света в Украине, что будет способом сбалансировать энергосистему.