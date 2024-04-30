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Новини
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Складно прогнозувати, чи будуть відключення електрики влітку, - Кудрицький

світло

Наразі в енергосистемі України є гостра нестача генерації, дефіцит потужності буде відчуватись упродовж багатьох місяців.

Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зауважив, що наразі в енергосистемі  нашої країни спостерігається гостра нестача генерації. Зменшенню дефіциту в окремі періоди можуть сприяти погодні умови.

"Загалом ситуація дуже складна, адже той обсяг пошкоджень, які ворог завдав тепловій та гідрогенерації, є значним. Відповідно, дефіцит генерації буде даватися взнаки ще довгі місяці. Це буде стосуватись як травня, так і літніх місяців, і, безумовно, всього наступного опалювального сезону", - наголосив Кудрицький.

Очільник "Укренерго" також зазначив, що з наближенням літа обсяг наявної потужності електростанцій буде знижуватись, адже проводитиметься ремонтна кампанія - зокрема, на атомних електростанціях. Окрім того, він додав, що складно спрогнозувати, чи будуть відключення електрики влітку.

Також читайте: "Укренерго" наразі не планує обмежень енергопостачання для населення

"По-перше, ми не знаємо, якими будуть нові атаки ворога. По-друге, навіть той обсяг пошкоджень, завданих енергосистемі з 22 березня, дуже значний, і він у рази зменшив наявні спроможності, наприклад, теплової генерації виробляти електрику під час літньої ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тому ми побачимо все з ситуації", - сказав Кудрицький.

Він також підкреслив, що обмеження електропостачання - це крайній захід, який енергетики можуть застосувати для підтримки енергосистеми.

Раніше Кудрицький зазначав, що застосування графіків відключень електроенергії до побутових споживачів по всій Україні зараз не планується. Також Цензор.НЕТ інформував, що енергетики назвали чотири умови для введення погодинних графіків відключення світла в Україні, що буде способом збалансувати енергосистему

Автор: 

енергетика (2577) Укренерго (2681) Кудрицький Володимир (189) відключення світла (1085)


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Писькограевцы смеялись, мол у раш ракет осталось на три-два-раса...
Помните?
Так что делайте выводы и запасайтесь керосином, свечами, генераторами.
Все девайсы принимающие ЗеКалоМаратон выбросьте!!
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30.04.2024 10:15 Відповісти
Так,ця зима буде важкою,літо то таке,спеку пережити легше,ніж мороз
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30.04.2024 10:18 Відповісти
Генерации мало,но во всяких правлений и голов в них,которые ничего не могут прогнозировать,недостатка нет
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30.04.2024 10:33 Відповісти
Значить будуть.
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30.04.2024 10:43 Відповісти
пшол **** к буданову, ванги-ргейты, получаете откат у милиардеров за льготы, вот и возьмите оттуда
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30.04.2024 10:53 Відповісти
То Зельониє нічого не прогнозують, і ні до чого не готуються?
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30.04.2024 11:04 Відповісти
 
 