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Новини
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Відключення електроенергії: енергетики назвали умови введення погодинних графіків відключення світла

Електропостачання

Енергетики назвали чотири умови для введення погодинних графіків відключення світла в Україні, що буде способом збалансувати енергосистему.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, українці можуть чекати відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.

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Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається в липні й серпні.

Третім викликом може стати нестача обсягу електроенергії, яку Україна отримує з Європи.

Серед умов Сахарук назвав також неможливість передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії.

"Тоді єдиний спосіб збалансувати систему - це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом - це погодинними графіками відключення", - зазначив представник ДТЕК.

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Він зауважив, що лише при здійсненні всіх вищеназваних умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні.

Автор: 

енергетика (2573) ДТЕК (1981) відключення світла (1085)


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Топ коментарі
+5
дякую, забувся, втомився на гробках мальоха
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13.04.2024 22:40
+5
І дякую, що слідкуєте за моєю писемністю, мені це дуже приємно. це найкраще що на цензорі може бути. Дякую, дуже дякую
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13.04.2024 22:45
+4
К сожалению, большинство военных - голосовало за ЗЕ. Ну вот хай теперь и не ******, что их не кому менять. Лично я пошел на бал
З.Ы. Лично уважаю каждого военнослужащего, они просто боги и красавы, хоть и без клепки в мозгу, но это наши котики, Слава Украине!!!
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13.04.2024 23:19
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Запасайте свечи. Это как минимум. Ну а дальше...
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13.04.2024 22:16 Відповісти
Да Еко-флоу давно стоит, зря я за него что ли столько денег отгрохал? Год работает как бесперебойник за 1500 )))
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13.04.2024 23:24 Відповісти
Союзники...

Увдіті в підгузники-

Що!
Скажете?

Коли діти...

Бачать те-

Що робить їх не дітьми...
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13.04.2024 22:17 Відповісти
Allies... Wrapped in diapers- What! Will you say? When children... They see that- What makes them not children...
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13.04.2024 22:23 Відповісти
Почніть із конча-заспи
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13.04.2024 22:19 Відповісти
Є ще один спосіб, це підвищення ціни за ел. енергію для населення. Бо любителі ринку засиділися в дівках і забули вже як раділи, коли чудо рехформатори приймали і підписували цей чудовий закон).
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13.04.2024 22:24 Відповісти
ах тыж враг народа. тарифы он повысить хочет
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13.04.2024 22:33 Відповісти
Это не ещё один способ, это обязательное условие. При возникновении дефицита - поднимается цена. Рынок разрулит. Это тот капитализм, за который мы проголосовали в 91-Ом.
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14.04.2024 08:02 Відповісти
седне в час-пик: мультиварил, стирал, пылесосил, чайник кипел, в микролнухе чото грелось. ***** как моя проводка не сгорела
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13.04.2024 22:32 Відповісти
Щось ви втрачаєте форму. Зазвичай було три картинки від вас у таких темах, баранчики там, смєтуни...
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13.04.2024 22:38 Відповісти
дякую, забувся, втомився на гробках мальоха
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13.04.2024 22:40 Відповісти
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13.04.2024 22:41 Відповісти
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13.04.2024 22:43 Відповісти
І дякую, що слідкуєте за моєю писемністю, мені це дуже приємно. це найкраще що на цензорі може бути. Дякую, дуже дякую
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13.04.2024 22:45 Відповісти
... и о, да, всему моему электорату, в том числе военным - дякувати не передякувати.
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13.04.2024 23:16 Відповісти
К сожалению, большинство военных - голосовало за ЗЕ. Ну вот хай теперь и не ******, что их не кому менять. Лично я пошел на бал
З.Ы. Лично уважаю каждого военнослужащего, они просто боги и красавы, хоть и без клепки в мозгу, но это наши котики, Слава Украине!!!
показати весь коментар
13.04.2024 23:19 Відповісти
 
 