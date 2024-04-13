Відключення електроенергії: енергетики назвали умови введення погодинних графіків відключення світла

Енергетики назвали чотири умови для введення погодинних графіків відключення світла в Україні, що буде способом збалансувати енергосистему.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, українці можуть чекати відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.

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Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається в липні й серпні.

Третім викликом може стати нестача обсягу електроенергії, яку Україна отримує з Європи.

Серед умов Сахарук назвав також неможливість передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії.

"Тоді єдиний спосіб збалансувати систему - це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом - це погодинними графіками відключення", - зазначив представник ДТЕК.

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Він зауважив, що лише при здійсненні всіх вищеназваних умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні.