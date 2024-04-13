Відключення електроенергії: енергетики назвали умови введення погодинних графіків відключення світла
Енергетики назвали чотири умови для введення погодинних графіків відключення світла в Україні, що буде способом збалансувати енергосистему.
Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За його словами, українці можуть чекати відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.
Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається в липні й серпні.
Третім викликом може стати нестача обсягу електроенергії, яку Україна отримує з Європи.
Серед умов Сахарук назвав також неможливість передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії.
"Тоді єдиний спосіб збалансувати систему - це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом - це погодинними графіками відключення", - зазначив представник ДТЕК.
Він зауважив, що лише при здійсненні всіх вищеназваних умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні.
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Увдіті в підгузники-
Що!
Скажете?
Коли діти...
Бачать те-
Що робить їх не дітьми...
З.Ы. Лично уважаю каждого военнослужащего, они просто боги и красавы, хоть и без клепки в мозгу, но это наши котики, Слава Украине!!!