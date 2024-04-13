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Новини
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Енергосистема України втратила значний обсяг генерації електроенергії через російські атаки, - Галущенко

енергетика,електропідстанція

Внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури енергосистема України втратила значний обсяг генерації енергії. Попри це вона залишається збалансованою і працює стабільно.

Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго.

"Удари з 22 березня відбуваються по енергетичній системі щодня, вони наймасштабніші, навіть якщо порівнювати з 2022 - 2023 роками. Ми втратили значний обсяг теплової та гідрогенерації. Також відбуваються удари по об’єктах передачі електроенергії. Ворог спланував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні", - сказав очільник Міненерго.

Попри це, наголосив Галущенко, Україні вдалося втримати систему, вона збалансована і сьогодні працює стабільно.

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Міністр ознайомив учасників Конгресу із заходами, які плануються для відновлення і нарощування потужностей.

"Найбільш швидке рішення – це ремонт того, що пошкоджено. Наші групи вже працюють у країнах, які запропонували використати старе аналогічне обладнання як донорів для можливого ремонту устаткування", - зазначив Галущенко.

Також планується збільшення пропускних спроможностей для імпорту електроенергії. Окрім цього, почалася реалізація проєктів для нарощування та масштабування маневрових потужностей.

Читайте також: "Потрібно бути готовими до всіх сценаріїв": Галущенко порадив українцям купувати генератори

Автор: 

енергетика (2573) електроенергія (6174) Галущенко (528)


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Топ коментарі
+5
Точно тільки через ракети?

Бо довбойоб каже, що він мокрий через дощ, а не через те, що не купив парасолю.
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13.04.2024 18:20
+4
Лярди грошей навиділяли на захист енергосистеми, пуштун найєм язик натер,рапортуючи,як все зашибісь захистили! Гдє дєньгі,********? Де захист,потвори?
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13.04.2024 18:23
+2
Ліпше не буде. Такіми темпами ще один залп ракет і будите дровами палити бо ніхто особо не розроблав зі ці два рокі власні заходи ПРО чи дбав про якісь захистні конструкції плюс наші щедрі партнери устали от войни
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13.04.2024 18:21
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Точно тільки через ракети?

Бо довбойоб каже, що він мокрий через дощ, а не через те, що не купив парасолю.
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13.04.2024 18:20 Відповісти
Ліпше не буде. Такіми темпами ще один залп ракет і будите дровами палити бо ніхто особо не розроблав зі ці два рокі власні заходи ПРО чи дбав про якісь захистні конструкції плюс наші щедрі партнери устали от войни
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13.04.2024 18:21 Відповісти
Спасибі, що попередив, бо ніхто про це й гадки не мав!
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13.04.2024 18:21 Відповісти
А коли українська енергосистема втратить Г. Галущенко?
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13.04.2024 18:21 Відповісти
треба терміново підняти тариф на 112%
до речі: це вимога мвф! сам шмигаль сказав. і підласа.
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13.04.2024 18:22 Відповісти
Блд, як неочікувано на 3й рік війни!
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13.04.2024 18:23 Відповісти
Лярди грошей навиділяли на захист енергосистеми, пуштун найєм язик натер,рапортуючи,як все зашибісь захистили! Гдє дєньгі,********? Де захист,потвори?
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13.04.2024 18:23 Відповісти
пуштун сказав, що ви брешете!
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13.04.2024 18:29 Відповісти
Головне не факт втрати,а що будете робити((Головне аби не відбудовували,а робили щось нове та маленьке у великих масштабах.А якщо посипати голову попелом і лиш плакати,то наступну зиму проведете навколо багать в дворах з меблів та сміття,а також москальських книжок((
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13.04.2024 18:28 Відповісти
Заграница нам поможет (с)
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13.04.2024 18:38 Відповісти
https://t.me/voynareal/87580 Наслідки сьогоднішнього «прильоту» по рембазі обладнаній на території Луганського машинобудівного заводу
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13.04.2024 18:39 Відповісти
https://youtu.be/Icva0jvHJI8?si=b-bUtPws_s2P3Zz9 ...

Если Голобородько и дальше президент,то Украина Беспилотник...🕊️🐓
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13.04.2024 18:41 Відповісти
управляемая авиационная ракета в сторону Вознесенска .... только что гупнуло но далеко ,Я не трус , но я усрусь
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13.04.2024 18:44 Відповісти
у Меня собака Машка ПВО , гавкает на ракету
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13.04.2024 18:45 Відповісти
ракета такой характерный звук как самолет но звуки по частоте выше
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13.04.2024 18:49 Відповісти
хорошо что не надомной сбили
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13.04.2024 18:56 Відповісти
українці настільки потужні, що перейдуть на дрова.
але будуть ухилятися від мобілізації
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13.04.2024 18:47 Відповісти
газом топил и буду топить
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13.04.2024 19:04 Відповісти
після 1 січня 2025
я на 99% впевнений, що газу не буде
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13.04.2024 19:23 Відповісти
Генератор я купил ещё 20 лет назад и не жалею...💪
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13.04.2024 18:50 Відповісти
проверь бак для топлива может потечь и загореться или замени
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13.04.2024 18:54 Відповісти
І це сталося в тому числі завдяки поцу галущенку.
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13.04.2024 18:55 Відповісти
❎ ВІДБІЙ
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13.04.2024 19:03 Відповісти
та ну нах....
а коли це сталося???
та щей через атаки *****....
ніхто не знав до сьогодня,
дякуємо за новину.
вони там, на верхах ібануті чи просто лижі не їдуть...
вже десять-15 днів кажуть про 60-80% втраченої генерації
а тут нате,
ще ***** я не сказав....
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13.04.2024 20:08 Відповісти
А чого немає слова "вперше"? Це ж улюблене слово, яким любили піаритись слугориги на протязі 5 років. Даєте ворогу знищити все, що набудували для своїх нащаждків ще діди, бо крім асфальту нічого більше Лідор світу не придумав, як потратити всі бюджетні гроші. А дорослі дядьки аплодували його дурним ідеям, а сьогодні нам заяваляють, що ми втратили. Поржвли? Тоді йдіть на шашлики і не забудьте взяти продажних журнішлюг, які також допомогли слугоригам нищити державу.
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13.04.2024 20:22 Відповісти
Український енергетики такі ж,як наші ЗСУ: думаєш,що все погано,буде ще гірше. Але ні! Звідкись беруться рішення. Причому швидкі і ефективні. Не подохнемо без світла,українці. В крайньому випадку буде імпорт.
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14.04.2024 00:21 Відповісти
 
 