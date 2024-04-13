Енергосистема України втратила значний обсяг генерації електроенергії через російські атаки, - Галущенко

Внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури енергосистема України втратила значний обсяг генерації енергії. Попри це вона залишається збалансованою і працює стабільно.

Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго.

"Удари з 22 березня відбуваються по енергетичній системі щодня, вони наймасштабніші, навіть якщо порівнювати з 2022 - 2023 роками. Ми втратили значний обсяг теплової та гідрогенерації. Також відбуваються удари по об’єктах передачі електроенергії. Ворог спланував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні", - сказав очільник Міненерго.

Попри це, наголосив Галущенко, Україні вдалося втримати систему, вона збалансована і сьогодні працює стабільно.

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Міністр ознайомив учасників Конгресу із заходами, які плануються для відновлення і нарощування потужностей.

"Найбільш швидке рішення – це ремонт того, що пошкоджено. Наші групи вже працюють у країнах, які запропонували використати старе аналогічне обладнання як донорів для можливого ремонту устаткування", - зазначив Галущенко.

Також планується збільшення пропускних спроможностей для імпорту електроенергії. Окрім цього, почалася реалізація проєктів для нарощування та масштабування маневрових потужностей.

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