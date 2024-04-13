Енергосистема України втратила значний обсяг генерації електроенергії через російські атаки, - Галущенко
Внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури енергосистема України втратила значний обсяг генерації енергії. Попри це вона залишається збалансованою і працює стабільно.
Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго.
"Удари з 22 березня відбуваються по енергетичній системі щодня, вони наймасштабніші, навіть якщо порівнювати з 2022 - 2023 роками. Ми втратили значний обсяг теплової та гідрогенерації. Також відбуваються удари по об’єктах передачі електроенергії. Ворог спланував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні", - сказав очільник Міненерго.
Попри це, наголосив Галущенко, Україні вдалося втримати систему, вона збалансована і сьогодні працює стабільно.
Міністр ознайомив учасників Конгресу із заходами, які плануються для відновлення і нарощування потужностей.
"Найбільш швидке рішення – це ремонт того, що пошкоджено. Наші групи вже працюють у країнах, які запропонували використати старе аналогічне обладнання як донорів для можливого ремонту устаткування", - зазначив Галущенко.
Також планується збільшення пропускних спроможностей для імпорту електроенергії. Окрім цього, почалася реалізація проєктів для нарощування та масштабування маневрових потужностей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо довбойоб каже, що він мокрий через дощ, а не через те, що не купив парасолю.
до речі: це вимога мвф! сам шмигаль сказав. і підласа.
Если Голобородько и дальше президент,то Украина Беспилотник...🕊️🐓
але будуть ухилятися від мобілізації
я на 99% впевнений, що газу не буде
а коли це сталося???
та щей через атаки *****....
ніхто не знав до сьогодня,
дякуємо за новину.
вони там, на верхах ібануті чи просто лижі не їдуть...
вже десять-15 днів кажуть про 60-80% втраченої генерації
а тут нате,
ще ***** я не сказав....