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Тотального блекауту в Україні Росія не досягне, - Галущенко

київ,блекаут

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росії не вдасться досягнути тотального блекауту в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю "Ми-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами очільника Міненерго, навіть при негативному сценарії, Україна не втратить всю генерацію.

"Безумовно я думаю, що всю генерацію ми не втратимо. Якщо подивитися на енергетичний мікс, то атом виробляє більше 50% електроенергії в державі. Тому важливіше певні компоненти до цього з точки зору передачі. Але тотального блекауту в країні вони не досягнуть", - наголосив Галущенко.

Також читайте: Литва пропонує допомогти відновити теплоелектростанції, - Галущенко

Автор: 

енергетика (2581) Галущенко Герман (529) блекаут (79)


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Топ коментарі
+7
Значить буде блекаут. І вже скоро.Тут нещодавно одне високопоставлене тіло говорило, що енергосистема України потужно захищена. Кацапські обстріли не забарилися і показали що це не так
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08.04.2024 12:06
+6
навіщо кожного дня це повторювати в новинах. займайтеся своєю роботою, люди дізнаються результат самостійно
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08.04.2024 12:07
+5
тотального і не потібно,- положать 30%, а залишено саме ляже, вже таке було
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08.04.2024 12:17
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Значить буде блекаут. І вже скоро.Тут нещодавно одне високопоставлене тіло говорило, що енергосистема України потужно захищена. Кацапські обстріли не забарилися і показали що це не так
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08.04.2024 12:06 Відповісти
капець!
воно ж, тільки но сказав, що зруйновано 80% ресурсу.
восени 2022, блек аут настав після першої атаки.

а про атом, воно натякає, для кацапів. що треба аєс бомбити, а не дніпрогес?
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08.04.2024 12:06 Відповісти
навіщо кожного дня це повторювати в новинах. займайтеся своєю роботою, люди дізнаються результат самостійно
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08.04.2024 12:07 Відповісти
"навіщо кожного дня це повторювати в новинах"?
Щоб люди генератори енергійніше купляли.
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08.04.2024 12:27 Відповісти
Вчора дрони прилетіли на ЗАЕС, кацапи готуються бомбити наші АЕС, потрібно будувати оборону вже там
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08.04.2024 12:09 Відповісти
Ну да, в Конче-Заспе и на Банковой электричество будет всегда...
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08.04.2024 12:09 Відповісти
Плятт!
Як в тому анекдоті: "Ні, це ще не п*здець!" (с)
Радуйся, Галушко благодатная!
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08.04.2024 12:11 Відповісти
У білгородської вати істерика. Український БпЛА закусився на саме святе https://t.me/pecherymordora356
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08.04.2024 12:12 Відповісти
Вся зелена влада брехала весь час свого існування.
Те що запам'яталось усім так це шашлики.так що я думаю їм вже ніхто не вірить
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08.04.2024 12:13 Відповісти
Ну а если локального досягнемо - то ****, не страшно. То ж не Бубочка и не семейки депутатов заграницей будут сидеть во тьме с пальцем в жопе, то простые холопы.
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08.04.2024 12:14 Відповісти
Це поки вони АЕС не чіпають.
Почнуть по розподільниках АЕС лупити і амба...
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08.04.2024 12:16 Відповісти
тотального і не потібно,- положать 30%, а залишено саме ляже, вже таке було
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08.04.2024 12:17 Відповісти
Він сяде потім біля генератора і скаже що ніякого блекатуту нема.
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08.04.2024 12:18 Відповісти
А від локальних блокаутів, а-ля Харків, комусь буде легше? То ж не ваші жирні пики будуть без світла по 13 годин сидіти.
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08.04.2024 12:22 Відповісти
Знов при владі людина, яка вважає, що
"Расіяне такого никагда не сделают! Ани же люди как ми!"
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08.04.2024 12:29 Відповісти
Це за умови що вони не атакують АЕС
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08.04.2024 12:29 Відповісти
я радий що в Кийові буде світло !
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08.04.2024 12:31 Відповісти
Так, може тотального й не буде , а що мені від того?
Мій Харків став, енергії немає, роботи немає.
Замість банальних "Харків в укриття!!!!" , прозвітуйте краще про збиття.

П.С. Стерненко, вибачай, від мене мінус донати
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08.04.2024 12:34 Відповісти
А от шестеро мешканців "Ґєпа-Доповска" знайшли можливість працювати навіть під бомбами і ракетами, щоправда, на "росатом"... Але "какая разніца"...
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08.04.2024 12:41 Відповісти
Не чув такого міста. Ти помилився . Я з Харкова.
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08.04.2024 12:46 Відповісти
Цього напевно теж Зеля покусав. Замість роботи видає браві пусті обіцянки про щасливе майбутнє.
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08.04.2024 12:54 Відповісти
 
 