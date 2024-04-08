Тотального блекауту в Україні Росія не досягне, - Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росії не вдасться досягнути тотального блекауту в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю "Ми-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами очільника Міненерго, навіть при негативному сценарії, Україна не втратить всю генерацію.

"Безумовно я думаю, що всю генерацію ми не втратимо. Якщо подивитися на енергетичний мікс, то атом виробляє більше 50% електроенергії в державі. Тому важливіше певні компоненти до цього з точки зору передачі. Але тотального блекауту в країні вони не досягнуть", - наголосив Галущенко.

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