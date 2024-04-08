Тотального блекауту в Україні Росія не досягне, - Галущенко
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росії не вдасться досягнути тотального блекауту в Україні.
Про це він заявив в інтерв'ю "Ми-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За словами очільника Міненерго, навіть при негативному сценарії, Україна не втратить всю генерацію.
"Безумовно я думаю, що всю генерацію ми не втратимо. Якщо подивитися на енергетичний мікс, то атом виробляє більше 50% електроенергії в державі. Тому важливіше певні компоненти до цього з точки зору передачі. Але тотального блекауту в країні вони не досягнуть", - наголосив Галущенко.
Топ коментарі
+7 Оксана Фесенко #582011
показати весь коментар08.04.2024 12:06
+6 tanix pristavka
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+5 Владимир Андруженко
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воно ж, тільки но сказав, що зруйновано 80% ресурсу.
восени 2022, блек аут настав після першої атаки.
а про атом, воно натякає, для кацапів. що треба аєс бомбити, а не дніпрогес?
Щоб люди генератори енергійніше купляли.
Як в тому анекдоті: "Ні, це ще не п*здець!" (с)
Радуйся, Галушко
благодатная!
Те що запам'яталось усім так це шашлики.так що я думаю їм вже ніхто не вірить
Почнуть по розподільниках АЕС лупити і амба...
"Расіяне такого никагда не сделают! Ани же люди как ми!"
Мій Харків став, енергії немає, роботи немає.
Замість банальних "Харків в укриття!!!!" , прозвітуйте краще про збиття.
П.С. Стерненко, вибачай, від мене мінус донати