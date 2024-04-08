Литва пропонує допомогти відновити теплоелектростанції, - Галущенко
Литва пропонує технічну допомогу з ремонту українських теплоелектростанцій, пошкоджених внаслідок російських атак.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Він зазначив, що Литва планує розібрати свої закриті ТЕС та надати запчастини для відновлення української енергосистеми.
"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їх станції теплові, які закриті. Використати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні", - повідомив міністр.
Галущенко додав, що інші країни також допомагають Україні впоратися з наслідками російських атак проти енергетики. Водночас, за словами міністра, найкращим захистом є посилення системи протиповітряної оборони України.
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буратінка, йди вже нахєр зі влади! Та кишеньковий Кабмін з собою прихвати. Де якісь досягнення?!
а вже потім, почати відновлювати.
дбр назк набу сбу не має бажання перевірити терехова?
Що ці "контори" можуть перевірити? Хіба що те, чи не обділили їх у розподілі бабла з державного корита.