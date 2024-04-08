Литва пропонує допомогти відновити теплоелектростанції, - Галущенко

Литва пропонує технічну допомогу з ремонту українських теплоелектростанцій, пошкоджених внаслідок російських атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він зазначив, що Литва планує розібрати свої закриті ТЕС та надати запчастини для відновлення української енергосистеми.

"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їх станції теплові, які закриті. Використати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні", - повідомив міністр.

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Галущенко додав, що інші країни також допомагають Україні впоратися з наслідками російських атак проти енергетики. Водночас, за словами міністра, найкращим захистом є посилення системи протиповітряної оборони України.