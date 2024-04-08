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Литва пропонує допомогти відновити теплоелектростанції, - Галущенко

тес,обстріл

Литва пропонує технічну допомогу з ремонту українських теплоелектростанцій, пошкоджених внаслідок російських атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він зазначив, що Литва планує розібрати свої закриті ТЕС та надати запчастини для відновлення української енергосистеми.

"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їх станції теплові, які закриті. Використати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні", - повідомив міністр.

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Галущенко додав, що інші країни також допомагають Україні впоратися з наслідками російських атак проти енергетики. Водночас, за словами міністра, найкращим захистом є посилення системи протиповітряної оборони України.

Автор: 

Литва (2382) ТЕС (917) Галущенко Герман (529)


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Сначала на этой местности надо ПВО ставить, потом уже ремонтировать
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08.04.2024 07:01 Відповісти
Спочатку треба зраду розігнати, у котрої "турборежим" закінчився. Закон про мобілізацію не прийнято і невідомо коли буде це здійснено; на фронті воювати вже нікому.
буратінка, йди вже нахєр зі влади! Та кишеньковий Кабмін з собою прихвати. Де якісь досягнення?!
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08.04.2024 09:17 Відповісти
Щиро дякуємо.
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08.04.2024 07:39 Відповісти
А може ахметов нарешті запустить у роботу чотири блоки по 300 МВт на колись найпотужнішій ТЕС у Європі? Оті, що жодної секунди не працювали від моменту "повномасштабного вторгнення. А ви "дефіцит генерації"...
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08.04.2024 07:43 Відповісти
спочатку треба знищити окупантів. потім знищити крадюг у владі.
а вже потім, почати відновлювати.
дбр назк набу сбу не має бажання перевірити терехова?
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08.04.2024 08:13 Відповісти
Роботу дбр назк набу сбу набагато краще виконують кілька журналістів.
Що ці "контори" можуть перевірити? Хіба що те, чи не обділили їх у розподілі бабла з державного корита.
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08.04.2024 09:40 Відповісти
Негайно відмовитись, бо рашка підійме хайп
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08.04.2024 08:56 Відповісти
 
 