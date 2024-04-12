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В Україні можуть обмежити електропостачання, якщо Росія продовжуватиме масовані атаки, - Міненерго

Блекаут у Харкові після російського удару 22 березня

В Україні можуть повернути обмеження подачі світла якщо російська армія продовжуватиме масовані атаки.

 Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлани Гринчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Гринчук, влітку може зрости споживання електроенергії через спекотну погоду, оскільки люди користуватимуться системами охолодження.

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Вона зазначила, що енергетики зараз розбирають завали, оцінюють стан обладнання та намагаються дуже швидко відремонтувати те, що піддається ремонту. Спрогнозувати, чи застосовуватимуть відключення, поки що складно, оскільки "практично щодня відбуваються масовані атаки та додаткові пошкодження".

"Звичайно, якщо вони продовжуватимуться, то ми реально можемо зіткнутися з обмеженнями. Ми намагатимемося, навіть якщо це доведеться зробити, щоб споживачі мали доступ до електроенергії з періодичністю", – зазначила вона.

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Водночас Гринчук уточнила, що графіки були готові ще до початку опалювального сезону, щоб на випадок негативного сценарію розподіл електроенергії був максимально справедливим і всі споживачі були з електроенергією.

Автор: 

Міненерго (1398) відключення світла (1085)


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Топ коментарі
+20
Оце пАржали з 2019.
Я "вашвирок" , воно не збрехало(((
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12.04.2024 22:48
+17
А можна порівняти це з переможними заявами Міненерго річної давнини?

Ну ті заяви, що все відремонтовано та повним ходом будується захист.
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12.04.2024 22:54
+14
А я казав ще тоді, шо все це фуфель.
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12.04.2024 22:57
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не якщо, а коли ...
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12.04.2024 22:48 Відповісти
головне щоб ми не били по кацапстану. мижнеоркияквони. будемо людяним
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12.04.2024 22:48 Відповісти
По перше: чим бити якщо зелечмо все проср@ло ? А по друге ; де вам імбіціли такі поганяла роздають ?
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13.04.2024 10:37 Відповісти
піонер ," поганяла "то в вас в кацапстані на зоні роздають. згубись нназавжди.

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Реєстрація:16.03.2024
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13.04.2024 15:22 Відповісти
Не вібруй Путло, я тут був ще тоді коли ти пішки під стіл ходив ( акк інший) року так з дванадцятого тут. У всіх пристойних людей в "друзях" був. Нікі - Алі-Хасан, Кацахол, Люцифер, ВКЛ- это мы, Матрос Кошка , Басмач тобі про що небудь говорять ?
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13.04.2024 18:45 Відповісти
Оце пАржали з 2019.
Я "вашвирок" , воно не збрехало(((
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12.04.2024 22:48 Відповісти
А можна порівняти це з переможними заявами Міненерго річної давнини?

Ну ті заяви, що все відремонтовано та повним ходом будується захист.
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12.04.2024 22:54 Відповісти
А я казав ще тоді, шо все це фуфель.
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12.04.2024 22:57 Відповісти
Так вони дійсно відремонтували. А захистити можна лише деякі агрегати від уламків. Бронежилет не врятує, якщо куля прилетить в око
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12.04.2024 23:47 Відповісти
Ну то нехай українці обирають чи жити взагалі без електрики чи можливо обійтись і без кондішин. Всім важко.
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12.04.2024 23:03 Відповісти
Ви думаєте Конча Заспа з Печерськими пагорбами дослухаються?? Вони ще світлошоу з джакузі/фонтанами/басейнами врубять..
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13.04.2024 00:19 Відповісти
У них стоит ещё тот, советский, армейский генератор, и похер им отключение.
А у народа повербанк подсаженный, потому шо год без дела лежит.
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13.04.2024 06:18 Відповісти
Радянських армійських вже в них давно немає, там іноземна гуманітарка. Єдине, де залишилось - то тільки в бункері, бо там вмонтоване з союзу ще все..
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13.04.2024 08:11 Відповісти
у нас сьогодні день статистів - всі люди це і так знають. Навіщо ми платимо цим пиз*нам? ціла заступниця міністра. Впевнений, що особисто в неї все буде в шоколаді і надалі.
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12.04.2024 23:07 Відповісти
млядь,де ця влада бере таких дебілок--кацапи вже обговорюють заяву зам.міністра,"бомбіть" чи "нє бомбіть"--самі разгоняють хвилю,а потім з тупим виразом обли
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12.04.2024 23:10 Відповісти
Якщо уряд з клоуном не справляютьсяз ситуацією- тоді вперед на вибори...Виграєте-будете обмежувати воювати і тарифи піднімати....
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12.04.2024 23:20 Відповісти
Ваван, ты че?
Уряд, як ти кажеш, назначает парламент, премьера подает президент. Які там вибори?
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13.04.2024 06:22 Відповісти
Преза й депутатів.
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13.04.2024 08:12 Відповісти
І шо вони мелють? Хтось може думати, що кацапня завтра зупинить війну?
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12.04.2024 23:25 Відповісти
Так рік назад Зе-шобла у всіх ЗМІ хрюкала, що восени Крим буде звільнений.
Цікаво, а чим наші пропагандони різні в різних ЗМІ відрізняються від кацапських пропагандонів ?
Як для мене нічим - кацапські пропагандисти і українські брешуть.
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12.04.2024 23:53 Відповісти
Нам всім потрібно бути свідомими,і максимально заощаджувати електроенергію.Ми мусимо вистояти
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12.04.2024 23:29 Відповісти
Залякують і залякують, наче ми зранку народилися
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12.04.2024 23:32 Відповісти
НЕ НЕ - спочатку піднімуть ціну в 99 разів. А потім уже відключать за несплату. Взагалі живемо просто шик після 2019
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12.04.2024 23:44 Відповісти
Кілька тижнів назад на Цензорі була новина в якій українська влада, тобто ЗЕ-шобла призивала українців із-за кордону повертатись назад в Україну....Це з малими дітьми і жити без світла , опалення і можливо без води і газу.
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12.04.2024 23:50 Відповісти
Не "назад", "взад"...фуфло кацапоголове. Здрисни
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13.04.2024 06:21 Відповісти
Взад - це такі як ти привикли прихильники Зе-шобли.
Лижи дальше Зе-шоблі і не відволікайся !
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13.04.2024 10:30 Відповісти
Цікаво, на скільки знову піднімуть ціну на електроенергію ? Щоб Ахметов прикупив ще одне газове сховище в Польщі та меткомбінат в Італії+ компенсувати втрати йому від неможливості експорту електроенергії з Бурштинської ДРЕС. Це при тому що він закуповував об'єми електроенергії в Центренерго за копійки, а продавав за тисячі гривень
Нагадую В 2018 році, відбулося підняття цін на електроенергію під егідою модернізації та децентралізації електрогенеруючих об'єктів, по ходу ( судячи з фото розбитих машинних залів) добивали до ручки ще совєтське, а гроші виводили за кордон
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13.04.2024 00:17 Відповісти
Поднимут до 6.5-7 грн за 1 квтч в течении 1 года (2 этапа) все согласно плану.
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13.04.2024 01:46 Відповісти
если рашка будет продолжать- то вообще не будет, кому это не ясно
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13.04.2024 06:25 Відповісти
А рашка таки продовжить. Наступної зими, а мабуть таки раніше з енергетикою буде лютий треш...
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13.04.2024 07:15 Відповісти
Графіки відключень вони підготували.
А захист підготувати слабо? Працівнички вашу мамуріму!
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13.04.2024 09:37 Відповісти
Обмежити... Взимку мабуть не буде ні світла, ні опалення.
Зате зебуїн бабло на марафон витрачає. Грає президента на камери.
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13.04.2024 10:56 Відповісти
а воно не перестане, бо ні блінкен ні отой нєгр без яєць не забороняють москалям стріляти по нам та по цивільним об'єктам. Та й валюти еуропа з америкою насипає москві по два лярди щодня - так шо москалі не вхлянуть бомбити Україну. Нашим "партньорам" москва цікавіша як ринок та джерело сировини. Лише кляті "дімакратіческі прінципи" примушують їх вдавати дружбу з Україною, а на ділі нас кинули та ще й руки в'яжуть, а з москвою розширюють торгівлю та співробітництво. Так було б добре ґендлювати Заходу з московією, якби не отой клопіт з Україною.. хай би вона вже не пручалася. Хай її орки захоплять, тоді й проблема відпаде захищати той бастіон свободи та демократії.. Українцям доводиться воювати на два фронти: проти зовнішнього ворога та ОбМанського офісу, захищаючи срану еуропу, що зажала зброю, від дикої орди. Але пам'ятайте!!!! Якщо Україна паде, то всі її ресурси розвернуться проти Заходу, і українці прийдуть в еуропу вже не як пригноблені біженці
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13.04.2024 11:06 Відповісти
А більш ні на що вони не здатні. Аааааа- ще тарифи для піднімуть. Виживайте, якщо зможете "умний нарід"
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13.04.2024 11:53 Відповісти
(C) "Украинцев ждут темные времена"

И можно добавить - "в результате некомпетентности и коррумпированности их руководства"

Достаточно несложно и низкозатратно сделать так, что россия будет вздрагивать только при упоминании об "ударе по энерго системе" - Part Four - Flight of a Banshee - http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml ...

Part Four - Flight Banshee _engl - http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/flightbanshee.shtml

Я уже два года, предполагая такую ситуацию пытался "достучаться" до Украины.

Ни получил ни одного ответа или вопроса
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13.04.2024 17:03 Відповісти
треба обмеження бо всі забули що війна,особливо плісень забула
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13.04.2024 19:13 Відповісти
А кончу-заспу обмежуватимуть?
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13.04.2024 19:32 Відповісти
Мені не подобалися мутні Мінські угоди. Тільки тепер розумію що Порошенко тверезо оцінював можливості України, і фактично 5 років рятував країну від масштабної війни, робив хоч якісь і тягнув це стадо в Європу.
Китай, Туреччина і Трамп (ротом Маска) кажуть йдіть на заморозку, тоді хоть щось зможете зберегти. Всі хто проти заморозки у вас є альтернатива? Повільне знищення під стурбованість Заходу вас влаштовує?
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13.04.2024 19:39 Відповісти
Зайди на свій E mail там тобі медалька від Зе влади прийшла.
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13.04.2024 20:16 Відповісти
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13.04.2024 20:17 Відповісти
 
 