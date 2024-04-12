В Україні можуть обмежити електропостачання, якщо Росія продовжуватиме масовані атаки, - Міненерго

В Україні можуть повернути обмеження подачі світла якщо російська армія продовжуватиме масовані атаки.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлани Гринчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Гринчук, влітку може зрости споживання електроенергії через спекотну погоду, оскільки люди користуватимуться системами охолодження.

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Вона зазначила, що енергетики зараз розбирають завали, оцінюють стан обладнання та намагаються дуже швидко відремонтувати те, що піддається ремонту. Спрогнозувати, чи застосовуватимуть відключення, поки що складно, оскільки "практично щодня відбуваються масовані атаки та додаткові пошкодження".

"Звичайно, якщо вони продовжуватимуться, то ми реально можемо зіткнутися з обмеженнями. Ми намагатимемося, навіть якщо це доведеться зробити, щоб споживачі мали доступ до електроенергії з періодичністю", – зазначила вона.

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Водночас Гринчук уточнила, що графіки були готові ще до початку опалювального сезону, щоб на випадок негативного сценарію розподіл електроенергії був максимально справедливим і всі споживачі були з електроенергією.