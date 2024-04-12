В Україні можуть обмежити електропостачання, якщо Росія продовжуватиме масовані атаки, - Міненерго
В Україні можуть повернути обмеження подачі світла якщо російська армія продовжуватиме масовані атаки.
Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлани Гринчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами Гринчук, влітку може зрости споживання електроенергії через спекотну погоду, оскільки люди користуватимуться системами охолодження.
Вона зазначила, що енергетики зараз розбирають завали, оцінюють стан обладнання та намагаються дуже швидко відремонтувати те, що піддається ремонту. Спрогнозувати, чи застосовуватимуть відключення, поки що складно, оскільки "практично щодня відбуваються масовані атаки та додаткові пошкодження".
"Звичайно, якщо вони продовжуватимуться, то ми реально можемо зіткнутися з обмеженнями. Ми намагатимемося, навіть якщо це доведеться зробити, щоб споживачі мали доступ до електроенергії з періодичністю", – зазначила вона.
Водночас Гринчук уточнила, що графіки були готові ще до початку опалювального сезону, щоб на випадок негативного сценарію розподіл електроенергії був максимально справедливим і всі споживачі були з електроенергією.
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Реєстрація:16.03.2024
Я "вашвирок" , воно не збрехало(((
Ну ті заяви, що все відремонтовано та повним ходом будується захист.
А у народа повербанк подсаженный, потому шо год без дела лежит.
Уряд, як ти кажеш, назначает парламент, премьера подает президент. Які там вибори?
Цікаво, а чим наші пропагандони різні в різних ЗМІ відрізняються від кацапських пропагандонів ?
Як для мене нічим - кацапські пропагандисти і українські брешуть.
Лижи дальше Зе-шоблі і не відволікайся !
Нагадую В 2018 році, відбулося підняття цін на електроенергію під егідою модернізації та децентралізації електрогенеруючих об'єктів, по ходу ( судячи з фото розбитих машинних залів) добивали до ручки ще совєтське, а гроші виводили за кордон
А захист підготувати слабо? Працівнички вашу мамуріму!
Зате зебуїн бабло на марафон витрачає. Грає президента на камери.
И можно добавить - "в результате некомпетентности и коррумпированности их руководства"
Достаточно несложно и низкозатратно сделать так, что россия будет вздрагивать только при упоминании об "ударе по энерго системе" - Part Four - Flight of a Banshee - http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml ...
Part Four - Flight Banshee _engl - http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/flightbanshee.shtml
Я уже два года, предполагая такую ситуацию пытался "достучаться" до Украины.
Ни получил ни одного ответа или вопроса
Китай, Туреччина і Трамп (ротом Маска) кажуть йдіть на заморозку, тоді хоть щось зможете зберегти. Всі хто проти заморозки у вас є альтернатива? Повільне знищення під стурбованість Заходу вас влаштовує?