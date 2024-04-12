РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8753 посетителя онлайн
Новости
7 908 46

В Украине могут ограничить электроснабжение, если Россия будет продолжать массированные атаки, - Минэнерго

Блекаут у Харкові після російського удару 22 березня

В Украине могут вернуть ограничение подачи света, если российская армия будет продолжать массированные атаки.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Гринчук, летом может возрасти потребление электроэнергии из-за жаркой погоды, поскольку люди будут пользоваться системами охлаждения.

Читайте также: Минэнерго о возможности блекаутов: "Мы не знаем планов врага"

Она отметила, что энергетики сейчас разбирают завалы, оценивают состояние оборудования и пытаются очень быстро отремонтировать поддающееся ремонту. Спрогнозировать, будут ли отключения, пока сложно, поскольку "практически ежедневно происходят массированные атаки и дополнительные повреждения".

"Конечно, если они будут продолжаться, то мы реально можем столкнуться с ограничениями. Мы будем пытаться, даже если это придется сделать, чтобы потребители имели доступ к электроэнергии с периодичностью", - отметила она.

Смотрите также: Энергетики попали под обстрел артиллерии РФ на Сумщине, - Минэнерго. ФОТО

В то же время Гринчук уточнила, что графики были готовы еще до начала отопительного сезона, чтобы на случай негативного сценария распределение электроэнергии было максимально справедливым и все потребители были с электроэнергией.

Автор: 

Минэнерго (363) отключение света (423)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Оце пАржали з 2019.
Я "вашвирок" , воно не збрехало(((
показать весь комментарий
12.04.2024 22:48
+17
А можна порівняти це з переможними заявами Міненерго річної давнини?

Ну ті заяви, що все відремонтовано та повним ходом будується захист.
показать весь комментарий
12.04.2024 22:54
+14
А я казав ще тоді, шо все це фуфель.
показать весь комментарий
12.04.2024 22:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не якщо, а коли ...
показать весь комментарий
12.04.2024 22:48 Ответить
головне щоб ми не били по кацапстану. мижнеоркияквони. будемо людяним
показать весь комментарий
12.04.2024 22:48 Ответить
По перше: чим бити якщо зелечмо все проср@ло ? А по друге ; де вам імбіціли такі поганяла роздають ?
показать весь комментарий
13.04.2024 10:37 Ответить
піонер ," поганяла "то в вас в кацапстані на зоні роздають. згубись нназавжди.

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:16.03.2024
показать весь комментарий
13.04.2024 15:22 Ответить
Не вібруй Путло, я тут був ще тоді коли ти пішки під стіл ходив ( акк інший) року так з дванадцятого тут. У всіх пристойних людей в "друзях" був. Нікі - Алі-Хасан, Кацахол, Люцифер, ВКЛ- это мы, Матрос Кошка , Басмач тобі про що небудь говорять ?
показать весь комментарий
13.04.2024 18:45 Ответить
Оце пАржали з 2019.
Я "вашвирок" , воно не збрехало(((
показать весь комментарий
12.04.2024 22:48 Ответить
А можна порівняти це з переможними заявами Міненерго річної давнини?

Ну ті заяви, що все відремонтовано та повним ходом будується захист.
показать весь комментарий
12.04.2024 22:54 Ответить
А я казав ще тоді, шо все це фуфель.
показать весь комментарий
12.04.2024 22:57 Ответить
Так вони дійсно відремонтували. А захистити можна лише деякі агрегати від уламків. Бронежилет не врятує, якщо куля прилетить в око
показать весь комментарий
12.04.2024 23:47 Ответить
Ну то нехай українці обирають чи жити взагалі без електрики чи можливо обійтись і без кондішин. Всім важко.
показать весь комментарий
12.04.2024 23:03 Ответить
Ви думаєте Конча Заспа з Печерськими пагорбами дослухаються?? Вони ще світлошоу з джакузі/фонтанами/басейнами врубять..
показать весь комментарий
13.04.2024 00:19 Ответить
У них стоит ещё тот, советский, армейский генератор, и похер им отключение.
А у народа повербанк подсаженный, потому шо год без дела лежит.
показать весь комментарий
13.04.2024 06:18 Ответить
Радянських армійських вже в них давно немає, там іноземна гуманітарка. Єдине, де залишилось - то тільки в бункері, бо там вмонтоване з союзу ще все..
показать весь комментарий
13.04.2024 08:11 Ответить
у нас сьогодні день статистів - всі люди це і так знають. Навіщо ми платимо цим пиз*нам? ціла заступниця міністра. Впевнений, що особисто в неї все буде в шоколаді і надалі.
показать весь комментарий
12.04.2024 23:07 Ответить
млядь,де ця влада бере таких дебілок--кацапи вже обговорюють заяву зам.міністра,"бомбіть" чи "нє бомбіть"--самі разгоняють хвилю,а потім з тупим виразом обли
показать весь комментарий
12.04.2024 23:10 Ответить
Якщо уряд з клоуном не справляютьсяз ситуацією- тоді вперед на вибори...Виграєте-будете обмежувати воювати і тарифи піднімати....
показать весь комментарий
12.04.2024 23:20 Ответить
Ваван, ты че?
Уряд, як ти кажеш, назначает парламент, премьера подает президент. Які там вибори?
показать весь комментарий
13.04.2024 06:22 Ответить
Преза й депутатів.
показать весь комментарий
13.04.2024 08:12 Ответить
І шо вони мелють? Хтось може думати, що кацапня завтра зупинить війну?
показать весь комментарий
12.04.2024 23:25 Ответить
Так рік назад Зе-шобла у всіх ЗМІ хрюкала, що восени Крим буде звільнений.
Цікаво, а чим наші пропагандони різні в різних ЗМІ відрізняються від кацапських пропагандонів ?
Як для мене нічим - кацапські пропагандисти і українські брешуть.
показать весь комментарий
12.04.2024 23:53 Ответить
Нам всім потрібно бути свідомими,і максимально заощаджувати електроенергію.Ми мусимо вистояти
показать весь комментарий
12.04.2024 23:29 Ответить
Залякують і залякують, наче ми зранку народилися
показать весь комментарий
12.04.2024 23:32 Ответить
НЕ НЕ - спочатку піднімуть ціну в 99 разів. А потім уже відключать за несплату. Взагалі живемо просто шик після 2019
показать весь комментарий
12.04.2024 23:44 Ответить
Кілька тижнів назад на Цензорі була новина в якій українська влада, тобто ЗЕ-шобла призивала українців із-за кордону повертатись назад в Україну....Це з малими дітьми і жити без світла , опалення і можливо без води і газу.
показать весь комментарий
12.04.2024 23:50 Ответить
Не "назад", "взад"...фуфло кацапоголове. Здрисни
показать весь комментарий
13.04.2024 06:21 Ответить
Взад - це такі як ти привикли прихильники Зе-шобли.
Лижи дальше Зе-шоблі і не відволікайся !
показать весь комментарий
13.04.2024 10:30 Ответить
Цікаво, на скільки знову піднімуть ціну на електроенергію ? Щоб Ахметов прикупив ще одне газове сховище в Польщі та меткомбінат в Італії+ компенсувати втрати йому від неможливості експорту електроенергії з Бурштинської ДРЕС. Це при тому що він закуповував об'єми електроенергії в Центренерго за копійки, а продавав за тисячі гривень
Нагадую В 2018 році, відбулося підняття цін на електроенергію під егідою модернізації та децентралізації електрогенеруючих об'єктів, по ходу ( судячи з фото розбитих машинних залів) добивали до ручки ще совєтське, а гроші виводили за кордон
показать весь комментарий
13.04.2024 00:17 Ответить
Поднимут до 6.5-7 грн за 1 квтч в течении 1 года (2 этапа) все согласно плану.
показать весь комментарий
13.04.2024 01:46 Ответить
если рашка будет продолжать- то вообще не будет, кому это не ясно
показать весь комментарий
13.04.2024 06:25 Ответить
А рашка таки продовжить. Наступної зими, а мабуть таки раніше з енергетикою буде лютий треш...
показать весь комментарий
13.04.2024 07:15 Ответить
Графіки відключень вони підготували.
А захист підготувати слабо? Працівнички вашу мамуріму!
показать весь комментарий
13.04.2024 09:37 Ответить
Обмежити... Взимку мабуть не буде ні світла, ні опалення.
Зате зебуїн бабло на марафон витрачає. Грає президента на камери.
показать весь комментарий
13.04.2024 10:56 Ответить
а воно не перестане, бо ні блінкен ні отой нєгр без яєць не забороняють москалям стріляти по нам та по цивільним об'єктам. Та й валюти еуропа з америкою насипає москві по два лярди щодня - так шо москалі не вхлянуть бомбити Україну. Нашим "партньорам" москва цікавіша як ринок та джерело сировини. Лише кляті "дімакратіческі прінципи" примушують їх вдавати дружбу з Україною, а на ділі нас кинули та ще й руки в'яжуть, а з москвою розширюють торгівлю та співробітництво. Так було б добре ґендлювати Заходу з московією, якби не отой клопіт з Україною.. хай би вона вже не пручалася. Хай її орки захоплять, тоді й проблема відпаде захищати той бастіон свободи та демократії.. Українцям доводиться воювати на два фронти: проти зовнішнього ворога та ОбМанського офісу, захищаючи срану еуропу, що зажала зброю, від дикої орди. Але пам'ятайте!!!! Якщо Україна паде, то всі її ресурси розвернуться проти Заходу, і українці прийдуть в еуропу вже не як пригноблені біженці
показать весь комментарий
13.04.2024 11:06 Ответить
А більш ні на що вони не здатні. Аааааа- ще тарифи для піднімуть. Виживайте, якщо зможете "умний нарід"
показать весь комментарий
13.04.2024 11:53 Ответить
(C) "Украинцев ждут темные времена"

И можно добавить - "в результате некомпетентности и коррумпированности их руководства"

Достаточно несложно и низкозатратно сделать так, что россия будет вздрагивать только при упоминании об "ударе по энерго системе" - Part Four - Flight of a Banshee - http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml ...

Part Four - Flight Banshee _engl - http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/flightbanshee.shtml

Я уже два года, предполагая такую ситуацию пытался "достучаться" до Украины.

Ни получил ни одного ответа или вопроса
показать весь комментарий
13.04.2024 17:03 Ответить
треба обмеження бо всі забули що війна,особливо плісень забула
показать весь комментарий
13.04.2024 19:13 Ответить
А кончу-заспу обмежуватимуть?
показать весь комментарий
13.04.2024 19:32 Ответить
Мені не подобалися мутні Мінські угоди. Тільки тепер розумію що Порошенко тверезо оцінював можливості України, і фактично 5 років рятував країну від масштабної війни, робив хоч якісь і тягнув це стадо в Європу.
Китай, Туреччина і Трамп (ротом Маска) кажуть йдіть на заморозку, тоді хоть щось зможете зберегти. Всі хто проти заморозки у вас є альтернатива? Повільне знищення під стурбованість Заходу вас влаштовує?
показать весь комментарий
13.04.2024 19:39 Ответить
Зайди на свій E mail там тобі медалька від Зе влади прийшла.
показать весь комментарий
13.04.2024 20:16 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2024 20:17 Ответить
 
 