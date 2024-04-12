В Украине могут ограничить электроснабжение, если Россия будет продолжать массированные атаки, - Минэнерго
В Украине могут вернуть ограничение подачи света, если российская армия будет продолжать массированные атаки.
Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По словам Гринчук, летом может возрасти потребление электроэнергии из-за жаркой погоды, поскольку люди будут пользоваться системами охлаждения.
Она отметила, что энергетики сейчас разбирают завалы, оценивают состояние оборудования и пытаются очень быстро отремонтировать поддающееся ремонту. Спрогнозировать, будут ли отключения, пока сложно, поскольку "практически ежедневно происходят массированные атаки и дополнительные повреждения".
"Конечно, если они будут продолжаться, то мы реально можем столкнуться с ограничениями. Мы будем пытаться, даже если это придется сделать, чтобы потребители имели доступ к электроэнергии с периодичностью", - отметила она.
В то же время Гринчук уточнила, что графики были готовы еще до начала отопительного сезона, чтобы на случай негативного сценария распределение электроэнергии было максимально справедливым и все потребители были с электроэнергией.
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Реєстрація:16.03.2024
Я "вашвирок" , воно не збрехало(((
Ну ті заяви, що все відремонтовано та повним ходом будується захист.
А у народа повербанк подсаженный, потому шо год без дела лежит.
Уряд, як ти кажеш, назначает парламент, премьера подает президент. Які там вибори?
Цікаво, а чим наші пропагандони різні в різних ЗМІ відрізняються від кацапських пропагандонів ?
Як для мене нічим - кацапські пропагандисти і українські брешуть.
Лижи дальше Зе-шоблі і не відволікайся !
Нагадую В 2018 році, відбулося підняття цін на електроенергію під егідою модернізації та децентралізації електрогенеруючих об'єктів, по ходу ( судячи з фото розбитих машинних залів) добивали до ручки ще совєтське, а гроші виводили за кордон
А захист підготувати слабо? Працівнички вашу мамуріму!
Зате зебуїн бабло на марафон витрачає. Грає президента на камери.
И можно добавить - "в результате некомпетентности и коррумпированности их руководства"
Достаточно несложно и низкозатратно сделать так, что россия будет вздрагивать только при упоминании об "ударе по энерго системе" - Part Four - Flight of a Banshee - http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml ...
Part Four - Flight Banshee _engl - http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/flightbanshee.shtml
Я уже два года, предполагая такую ситуацию пытался "достучаться" до Украины.
Ни получил ни одного ответа или вопроса
Китай, Туреччина і Трамп (ротом Маска) кажуть йдіть на заморозку, тоді хоть щось зможете зберегти. Всі хто проти заморозки у вас є альтернатива? Повільне знищення під стурбованість Заходу вас влаштовує?