В Украине могут ограничить электроснабжение, если Россия будет продолжать массированные атаки, - Минэнерго

В Украине могут вернуть ограничение подачи света, если российская армия будет продолжать массированные атаки.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Гринчук, летом может возрасти потребление электроэнергии из-за жаркой погоды, поскольку люди будут пользоваться системами охлаждения.

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Она отметила, что энергетики сейчас разбирают завалы, оценивают состояние оборудования и пытаются очень быстро отремонтировать поддающееся ремонту. Спрогнозировать, будут ли отключения, пока сложно, поскольку "практически ежедневно происходят массированные атаки и дополнительные повреждения".

"Конечно, если они будут продолжаться, то мы реально можем столкнуться с ограничениями. Мы будем пытаться, даже если это придется сделать, чтобы потребители имели доступ к электроэнергии с периодичностью", - отметила она.

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В то же время Гринчук уточнила, что графики были готовы еще до начала отопительного сезона, чтобы на случай негативного сценария распределение электроэнергии было максимально справедливым и все потребители были с электроэнергией.