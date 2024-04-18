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"Укренерго" наразі не планує обмежень енергопостачання для населення

Голова НЕК

Застосування графіків відключень електроенергії до побутових споживачів по всій Україні зараз не планується.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми не плануємо застосовувати графіки відключень побутових споживачів. Це, на жаль, не стосується Харкова, де пошкоджені практично всі основні об'єкти енергосистеми", - сказав Кудрицький.

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Він повідомив, що дефіцит потужності є наслідком масованих ракетно-дронових російських атак на електростанції. Крім того, через похолодання збільшується споживання електроенергії.

За словами очільника Укренерго, зараз сумарний обсяг імпорту та аварійної допомоги, що залучаються для підтримки енергосистеми, перевищує потужність одного атомного енергоблока.

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"Ситуація дефіциту в українській енергосистемі може траплятися час від часу. Це пов'язано з тим, що повне відновлення електростанцій займе тривалий час. Ми зараз знаходимося у періоді сезонної ремонтної кампанії на атомних електростанціях, і все більше потужностей виходитиме у ремонт", - зазначив Кудрицький.

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Укренерго (2681) Кудрицький Володимир (189) відключення світла (1085)


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Вини мирняк не будуть обмежувати, щоби рейтинг буратінці не "палити"; вони будуть (та вже це роблять) обмежувати підприємства, щоби вже остаточно добити економіку Держави та потреби фронту.
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18.04.2024 16:37 Відповісти
Укренерго вже нічого планувати і не може як і не могло й раніше, але ж це тутки не всім і зрозуміло буде.😌🧐
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18.04.2024 16:40 Відповісти
сьогодні вже виключили світло..з 11.30 до 15.00
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18.04.2024 16:41 Відповісти
Довір'я не якого до них нема. Завтра будуть говорити зовсім інше.
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18.04.2024 17:01 Відповісти
Кажи коли почнете гнидо..
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18.04.2024 17:56 Відповісти
 
 