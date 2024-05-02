Рашисти обстрілами пошкодили половину енергетичної системи України, - Кулеба

Російські безпілотники та ракети пошкодили половину енергетичної системи України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Foreign Policy заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Половина нашої енергетичної системи пошкоджена, а ми все ще повинні керувати країною, вести військові дії і збирати підтримку всього світу", - зазначив він.

Росія використовує балістичні ракети для ударів по енергетичних об'єктах. Ця зброя є справжнім бичем цієї війни.

"Насмілюсь сказати, що якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичної руйнації, вона виглядала б набагато гірше, ніж Україна. Ми тримаємося, бо багато чого навчилися. Ми стійкі, знаємо, які ставки. Але просто, щоб дати зрозуміти вашим глядачам: половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і нам все ще доводиться керувати країною, вести військові дії та заручатися підтримкою всього світу", – сказав Кулеба.

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Нагадаємо, навесні 2024 року Росія почала атакувати найбільші та найпотужніші об'єкти енергетики України. Так, 22 березня рашисти атакували Запоріжжя. Ворог поцілив 8 ракетами по ДніпроГЕС. Гребля витримала, проте обладнання було зруйновано. ДніпроГЕС втратила обидві електростанції.

У Харкові окупанти повністю зруйнували ТЕЦ-5, яка була основним джерелом тепла у місті. Також у Харківській області ракетними обстрілами знищена Зміївська ТЕС.

Згодом група ДТЕК повідомила, що втратила 80% генеруючих потужностей компанії, через російські атаки 22 та 29 березня. Взагалі з початку повномасштабного вторгнення росіяни майже 180 разів обстріляли ТЕС ДТЕК.

11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.