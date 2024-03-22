У ДніпроГЕС поцілили 8 ракет, станція виведена з ладу
У Дніпровську ГЕС під час атаки 22 березня влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу, але загрози прориву немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафоні повідомив начальник управління з питань протидії злочинності в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.
"Сьогодні відбулася наймасованіша атака на об'єкти енергоструктури за останній рік, це точно. Ми можемо сказати, що разом з сьогоднішньою атакою росіяни неодноразово напади на 136 об'єктів енергоструктури в Україні, починаючи з масштабного вторгнення", - сказав він.
Представник Офісу генпрокурора наголосив, що станція виведена з ладу після атаки російських окупантів, у ГЕС поцілили вісім ракет.
"І всі ми розуміємо можливі наслідки - Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об'єкта. Наразі, наскільки я знаю, з даних, які ми отримали, небезпеки для громадян немає, об'єкт дійсно виведений з ладу. Я сподіваюся, що наші колеги з дотичних відомств зроблять все можливе для його відновлення, але ураження дуже значні", - заявив Бєлоусов.
Проте представник Офісу Генпрокурора зазначив, що наразі загрози прориву дамби ДніпроГЕС немає.
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Можна впевнено сказати, що відновлення такого серйозного об'єкту обійдеться як будівництво нової АЕС, все обладнання вигоріло вщент.
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) !
P.S. Сьогоднішній терор-- це традеційна метода рашо--держиморд-- дотискання опонентів
тобто нас з Вам.на очікуваних перемовинах( по замиренню із збереженням " завойованих " раклами територій ) за участі Ердогана в турецькомуСтамбулі --- з одного боку ... Водночас --це виправдання. для наших ЗЕ- плебеїв : мовляв . а що залишалось робити . коли такі жахливі обстріли і масові жертви на тлі відмови допомоги США--з нашого вже нашого боку ... Українці -- порятунок у перевиборах ЗЕ- тлі !!!
"Готується не один день": Братчук пояснив, чому масована атака РФ на Україну - не помста за НПЗ
їх призначення підстраховка, а не об*єми, тому називають "маневрові". нае бёщь с зеланским зе выборців, они сьедят