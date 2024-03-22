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У ДніпроГЕС поцілили 8 ракет, станція виведена з ладу

дніпрогес

У Дніпровську ГЕС під час атаки 22 березня влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу, але загрози прориву немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафоні повідомив начальник управління з питань протидії злочинності в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

"Сьогодні відбулася наймасованіша атака на об'єкти енергоструктури за останній рік, це точно. Ми можемо сказати, що разом з сьогоднішньою атакою росіяни неодноразово напади на 136 об'єктів енергоструктури в Україні, починаючи з масштабного вторгнення", - сказав він.

Представник Офісу генпрокурора наголосив, що станція виведена з ладу після атаки російських окупантів, у ГЕС поцілили вісім ракет.

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"І всі ми розуміємо можливі наслідки - Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об'єкта. Наразі, наскільки я знаю, з даних, які ми отримали, небезпеки для громадян немає, об'єкт дійсно виведений з ладу. Я сподіваюся, що наші колеги з дотичних відомств зроблять все можливе для його відновлення, але ураження дуже значні", - заявив Бєлоусов.

Проте представник Офісу Генпрокурора зазначив, що наразі загрози прориву дамби ДніпроГЕС немає.

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Автор: 

ДніпроГЕС (42) обстріл (29234)


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Топ коментарі
+41
Ви самі це обрали в 2019-му! Захотіли самовбитися "папріколу" - на здоров'я, і не треба тепер волати, звинувачуючи всіх, крім себе, та валити зі своєї хворої голівоньки на здорову! Чи це у вас такий тупий тролінг??
І, доречі, за кордоном переважна більшість - це такі ж, як і ви - " папріколу" і "какая разніца"!
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22.03.2024 14:30 Відповісти
+38
зверніться до ЗЄ, він міліарди на Крадівництво асвальту цього року знову виділив.
то може й на Дніпрогес асвальту дасть
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22.03.2024 14:28 Відповісти
+27
А росіяни і без ударів по їх НПЗ розбомбили Маріуполь вбивши десятки тисяч. А також купу міст на Донбасі і розорили 6 областей України. Тому то все маніпуляції що ви пишете.
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22.03.2024 15:10 Відповісти
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Ми бsльше недsлs вже не б'ємо по НПЗ і інших об'єктах питання чому?Так треба лупити по їх енергетиці потрібно лупити по НПЗ а ми щось все чекаємо ...3 рік війни.Ця выйна так буде безкынечна ...
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22.03.2024 18:04 Відповісти
просто це з Вашингтону подзвонили і сказали нечіпати їх НПЗ))))
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22.03.2024 18:37 Відповісти
Енергосистема кацапстана більш вразлива, ніж наша. Трансформаторні, нафтогазокомпресорні станції. Мобілізіцію треба проводити у ВПК і клепати 100 тис. дронів.
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22.03.2024 17:38 Відповісти
"Доцільне" підвищення тарифів за електрику для населення було традиційно заплановане владою на кожну весну, але тут сам бог велів дожати вже цей нищебродський нарід. Ну і власне ми остаточно переконались що ППО "мудра" влада влаштувала лише для столиці цієї країни, тобто для самих себе.
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22.03.2024 17:52 Відповісти
Найбільша ****** зовсім не прикрита ППО? Там вистачило б пари Гепардів.
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22.03.2024 17:59 Відповісти
Якщо після цього не буде відповіді то населення визвіреться .А ваш законопроект про мобілізацію заб'є трубочкою в дупу !
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22.03.2024 18:00 Відповісти
"..але електроенергії немає"(
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22.03.2024 18:10 Відповісти
"що наші колеги з дотичних відомств зроблять все можливе для його відновлення"
Можна впевнено сказати, що відновлення такого серйозного об'єкту обійдеться як будівництво нової АЕС, все обладнання вигоріло вщент.
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22.03.2024 18:34 Відповісти
Не бреши, багато вкрасти все одно не вдасться
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22.03.2024 19:39 Відповісти
Самый тупой после януковоща президент. Зачем он нам еще после апреля?
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22.03.2024 19:09 Відповісти
Насправді тупіший Януковоща.
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22.03.2024 20:36 Відповісти
Історичне ДАЖЕВ*Ю 1917--1920 років... ( Аналогічне з нами..українцями. вже було )
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) !
P.S. Сьогоднішній терор-- це традеційна метода рашо--держиморд-- дотискання опонентів
тобто нас з Вам.на очікуваних перемовинах( по замиренню із збереженням " завойованих " раклами територій ) за участі Ердогана в турецькомуСтамбулі --- з одного боку ... Водночас --це виправдання. для наших ЗЕ- плебеїв : мовляв . а що залишалось робити . коли такі жахливі обстріли і масові жертви на тлі відмови допомоги США--з нашого вже нашого боку ... Українці -- порятунок у перевиборах ЗЕ- тлі !!!
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22.03.2024 19:52 Відповісти
https://war.obozrevatel.com/ukr/gotuetsya-ne-odin-den-bratchuk-poyasniv-chomu-masovana-ataka-rf-na-ukrainu-ne-pomsta-za-npz.htm https://war.obozrevatel.com/ukr/gotuetsya-ne-odin-den-bratchuk-poyasniv-chomu-masovana-ataka-rf-na-ukrainu-ne-pomsta-za-npz.htm


"Готується не один день": Братчук пояснив, чому масована атака РФ на Україну - не помста за НПЗ
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22.03.2024 20:00 Відповісти
Раз станція не працює,треба починати скидати воду,бо точно буде повторна атака по греблі.Спробувати можна.
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22.03.2024 21:03 Відповісти
Та все Ок, що за паніка,ну без світла побудуємо трохи.Дніпрогес встояв що не так
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23.03.2024 08:29 Відповісти
Ми зі світом, проблем не було. Принаймні в нашому районі
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23.03.2024 11:21 Відповісти
Який прорив дамби, щоб іх прорвати треба закласти з десяток фур динаміту у вразливих місцях, кацапські ракети тільки царапають монолітний бетон греблі.
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23.03.2024 10:40 Відповісти
Дамба розрахована, об витримати пряме влучання атомної бомби. Тільки з середини можна підірвати, так. Як це зробив в літку 1941 року, саперний взвод енкаведе. Щоб наступаючі німці не зайшли. В пониззі Дніпра пототнуло близько ста тисяч радянських військових та мирного населення, в результаті. А німці спокійно зашли в місто по іншим мостам
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23.03.2024 11:26 Відповісти
Згоден, кацаи підірвали Днєпрогес щоб втопити як найбільше німців і зупинити просунення німецькиї військ, але особливого успіху ця операція не мала. До речі цифри загиблих завищені, підрив кацапами геьлі на Каховці це підтвердило, хоча декілька тисяч нівчому не повинних людей загинуло.
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23.03.2024 11:53 Відповісти
Скоріш за все, не завищені. В пониззі Дніпра скупчились відступаючі радянські війська, разом з госпіталями, з пораненими. Та і людей тоді по берегам жило більше, ніш зараз
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23.03.2024 12:02 Відповісти
У любому випадку це сатанинський вчинок кацапів.
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23.03.2024 12:10 Відповісти
Саме так. Як і інші їх вчинки. При "проффесору", на территорії Автозазу, випадково знайшли поховання репресованих в тридцятих роках. Керівництво заводу наказало тихо те місце заасфальтівати і забути..
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23.03.2024 12:34 Відповісти


їх призначення підстраховка, а не об*єми, тому називають "маневрові". нае бёщь с зеланским зе выборців, они сьедят
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23.03.2024 23:21 Відповісти
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