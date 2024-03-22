У ДніпроГЕС поцілили 8 ракет, станція виведена з ладу

У Дніпровську ГЕС під час атаки 22 березня влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу, але загрози прориву немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафоні повідомив начальник управління з питань протидії злочинності в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

"Сьогодні відбулася наймасованіша атака на об'єкти енергоструктури за останній рік, це точно. Ми можемо сказати, що разом з сьогоднішньою атакою росіяни неодноразово напади на 136 об'єктів енергоструктури в Україні, починаючи з масштабного вторгнення", - сказав він.

Представник Офісу генпрокурора наголосив, що станція виведена з ладу після атаки російських окупантів, у ГЕС поцілили вісім ракет.

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"І всі ми розуміємо можливі наслідки - Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об'єкта. Наразі, наскільки я знаю, з даних, які ми отримали, небезпеки для громадян немає, об'єкт дійсно виведений з ладу. Я сподіваюся, що наші колеги з дотичних відомств зроблять все можливе для його відновлення, але ураження дуже значні", - заявив Бєлоусов.

Проте представник Офісу Генпрокурора зазначив, що наразі загрози прориву дамби ДніпроГЕС немає.

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