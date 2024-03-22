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Новини Війна
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Внаслідок удару РФ по ДніпроГЕСу загинула одна людина

дамба,дніпровська

У Запоріжжі наразі відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокуратури.

За даними слідства, вранці 22 березня 2024 року військовими РФ завдано, попередньо, 20 ракетних ударів по території Запоріжжя.

Зазнали пошкоджень та руйнувань об’єкти інфраструктури міста, зокрема Дніпровська ГЕС, приватні та багатоквартирні будинки, цивільні транспортні засоби.

"Наразі відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС. На місцях події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин рф. Кількість постраждалих встановлюється", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

ДніпроГЕС (42) Запоріжжя (2297) обстріл (29234) жертви (1817)


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І що? І нічого. Клован буде далі клянчити ППО в відосіках, конгрес йде на двотижневу перерву,в ЄС стурбовані та надувають щоки. Кацапські обстріли продовжуються.
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22.03.2024 11:31 Відповісти
У відповідь на руйнацію ГЕС ми все одно не можемо зробити щось подібне кацапам. І це навіть не залежить від фізичної можливості. Бо західні ,,партнери,, не дозволять. Ціни на електрику піднімуться, мовляв. Курва, коли почув про незадоволеність США нашими ударами по російських НПЗ я просто припух. Це ж треба мати таку підлу натуру. Вже не вірю нікому. А на початку війни мав впевненість у беззаперечній допомозі нам зі сторони Заходу. Підери, сволота, ублюдки. Ще підліші ніж кацапня.
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22.03.2024 11:32 Відповісти
Байден мерзотник
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22.03.2024 12:21 Відповісти
Справедливості для, не він один.
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22.03.2024 12:22 Відповісти
За всю історію ДніпроГЕСу його руйнували двічі, спочатку в 1941 році і тепер в 2024 році. І обидва рази команда на знищення Дніпрогесу надходила з Москви. В 1942 році німці Дніпрогес відновили і не підірвали його в 1943 коли відступали від червоних.
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22.03.2024 13:16 Відповісти
 
 