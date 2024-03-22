Внаслідок удару РФ по ДніпроГЕСу загинула одна людина
У Запоріжжі наразі відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокуратури.
За даними слідства, вранці 22 березня 2024 року військовими РФ завдано, попередньо, 20 ракетних ударів по території Запоріжжя.
Зазнали пошкоджень та руйнувань об’єкти інфраструктури міста, зокрема Дніпровська ГЕС, приватні та багатоквартирні будинки, цивільні транспортні засоби.
"Наразі відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС. На місцях події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин рф. Кількість постраждалих встановлюється", - йдеться у повідомленні.
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Gary Grant
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