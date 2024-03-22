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Новости Война
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В результате удара РФ по ДнепроГЭС погиб один человек

дамба,дніпровська

В Запорожье известно об одном погибшем в результате обстрела Днепровской ГЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокуратуры.

По данным следствия, утром 22 марта 2024 года военными РФ нанесено, предварительно, 20 ракетных ударов по территории Запорожья.

Были повреждены и разрушены объекты инфраструктуры города, в частности Днепровская ГЭС, частные и многоквартирные дома, гражданские транспортные средства.

"В настоящее время известно об одном погибшем в результате обстрела Днепровской ГЭС. На местах происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное преступление России. Количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Читайте также: По ДнепроГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 подверглась серьезным повреждениям

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ДнепроГЭС (29) Запорожье (2682) обстрел (27941) жертвы (2098)


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І що? І нічого. Клован буде далі клянчити ППО в відосіках, конгрес йде на двотижневу перерву,в ЄС стурбовані та надувають щоки. Кацапські обстріли продовжуються.
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22.03.2024 11:31 Ответить
У відповідь на руйнацію ГЕС ми все одно не можемо зробити щось подібне кацапам. І це навіть не залежить від фізичної можливості. Бо західні ,,партнери,, не дозволять. Ціни на електрику піднімуться, мовляв. Курва, коли почув про незадоволеність США нашими ударами по російських НПЗ я просто припух. Це ж треба мати таку підлу натуру. Вже не вірю нікому. А на початку війни мав впевненість у беззаперечній допомозі нам зі сторони Заходу. Підери, сволота, ублюдки. Ще підліші ніж кацапня.
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22.03.2024 11:32 Ответить
Байден мерзотник
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22.03.2024 12:21 Ответить
Справедливості для, не він один.
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22.03.2024 12:22 Ответить
За всю історію ДніпроГЕСу його руйнували двічі, спочатку в 1941 році і тепер в 2024 році. І обидва рази команда на знищення Дніпрогесу надходила з Москви. В 1942 році німці Дніпрогес відновили і не підірвали його в 1943 коли відступали від червоних.
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22.03.2024 13:16 Ответить
 
 