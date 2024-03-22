В результате удара РФ по ДнепроГЭС погиб один человек

В Запорожье известно об одном погибшем в результате обстрела Днепровской ГЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокуратуры.

По данным следствия, утром 22 марта 2024 года военными РФ нанесено, предварительно, 20 ракетных ударов по территории Запорожья.

Были повреждены и разрушены объекты инфраструктуры города, в частности Днепровская ГЭС, частные и многоквартирные дома, гражданские транспортные средства.

"В настоящее время известно об одном погибшем в результате обстрела Днепровской ГЭС. На местах происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное преступление России. Количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

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