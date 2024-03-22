По ДнепроГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 подверглась серьезным повреждениям

ДнепроГЭС получила "серьезные повреждения". По станции было два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свободы", об этом заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой, не знаем, в каком объеме и с какой мощности она сможет работать. Именно из-за попадания, потому что две ракеты прилетели прямым попаданием по ГЭС-2", – заявил он.

Сирота подчеркнул, что есть попадание в одну опору, а также разбиты подкрановые балки.

"То есть ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже сейчас не работает. Поэтому мы принимаем все меры, чтобы, скажем, поднимать затворы и срабатывать воду, потому что, к сожалению, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду", - заявил Сирота.

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Он также отметил, что придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование.

"Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли она (ГЭС-2 – ЭП) работать. И сможет ли, в ограниченном режиме или вообще определенный период ГЭС-2 работать", – заявил Сирота.