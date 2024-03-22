Рашисты ударили по дамбе ДнепроГЭС. Угрозы прорыва нет, ситуация контролируемая, - "Укргидроэнерго"
Россия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье утром 22 марта.
Об этом сообщает ЧАО "Укргидроэнерго", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ранним утром российские ракеты в очередной раз атаковали многочисленные объекты по Украине, в том числе, и энергетики. К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов.
Укргидроэнерго уверяет, что угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.
"Мы будем оперативно информировать о последствиях и дальнейшей ситуации", - добавили в компании.
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Вочевидь, удари балістикою продовжуватимуться.
Тож, для запобігання катастрофічним наслідкам ймовірних проривів дамб потрібне негайне рішення Гідроенерго про мвксимальний скид вод Дніпра з водосховищ униз та доведення їх водного рівня до мінімуму, який би міг забезпечувати Київ, Запоріжжя й інші придніпровські міста водою.
Так війна триватиме до повного знищення України!
Але от негаразд - все ракетне паливо-гептил, що там було, утилізували через екологічні міркування.
От вам і американські гаранти безпеки!
❗️США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ, - FT.
Причина - атаки БПЛА можуть підвищити ціни на нафту та спровокувати помсту.
ефект такий
Від кого?
А почему ГЄС Днепроского каскада не прикрыты средствами ПВО - ОНО не признается. Но мы то знаем - приоритетом является Банковая ... Вова должен быть уверен в своей безопасности , безопасности Ермака и его подермачников!
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А шо ви хочете від таких "керівників" України ?!