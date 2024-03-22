Рашисты ударили по дамбе ДнепроГЭС. Угрозы прорыва нет, ситуация контролируемая, - "Укргидроэнерго"

Россия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье утром 22 марта.

Об этом сообщает ЧАО "Укргидроэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ранним утром российские ракеты в очередной раз атаковали многочисленные объекты по Украине, в том числе, и энергетики. К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов.

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Укргидроэнерго уверяет, что угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.

"Мы будем оперативно информировать о последствиях и дальнейшей ситуации", - добавили в компании.