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Новости Война
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Рашисты ударили по дамбе ДнепроГЭС. Угрозы прорыва нет, ситуация контролируемая, - "Укргидроэнерго"

дамба,дніпровська

Россия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье утром 22 марта.

Об этом сообщает ЧАО "Укргидроэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ранним утром российские ракеты в очередной раз атаковали многочисленные объекты по Украине, в том числе, и энергетики. К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов.

Также смотрите: Российская ракета попала в троллейбус с людьми, двигавшийся через дамбу ДнепроГЭСа, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Укргидроэнерго уверяет, что угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.

"Мы будем оперативно информировать о последствиях и дальнейшей ситуации", - добавили в компании.

Автор: 

ДнепроГЭС (29) атака (405) Укргидроэнерго (63)


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Топ комментарии
+35
Треба чекати на потужну відповідь відосіком
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22.03.2024 08:26 Ответить
+31
Потрібно переселити ОП десь туди на греблю і депутатів нижче по греблі і жодна ракета туди не долетить.
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22.03.2024 08:27 Ответить
+25
Ублюдки
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22.03.2024 08:23 Ответить
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Ублюдки
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22.03.2024 08:23 Ответить
У вас дуже багато помилок у слові ********
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24.03.2024 06:50 Ответить
Судячи із сьогоднішньої ракетної атаки на ДнапроГЕС, рашисти націлились на греблі Дніпровського каскаду.
Вочевидь, удари балістикою продовжуватимуться.
Тож, для запобігання катастрофічним наслідкам ймовірних проривів дамб потрібне негайне рішення Гідроенерго про мвксимальний скид вод Дніпра з водосховищ униз та доведення їх водного рівня до мінімуму, який би міг забезпечувати Київ, Запоріжжя й інші придніпровські міста водою.
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22.03.2024 08:24 Ответить
Потрібно переселити ОП десь туди на греблю і депутатів нижче по греблі і жодна ракета туди не долетить.
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22.03.2024 08:27 Ответить
дуже влучно сказано
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22.03.2024 08:38 Ответить
Треба чекати на потужну відповідь відосіком
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22.03.2024 08:26 Ответить
о да, гундос сьогодні буде потужний!
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22.03.2024 09:14 Ответить
гундос вазеліновий будє верещать - тіки не вводьте війска нато а то красти незможе
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22.03.2024 11:06 Ответить
а чому ще стоить кримський мост?? де потужна відповідь зеленого гундоса....
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22.03.2024 08:26 Ответить
якраз таке ж саме хотів написати. ЧОМУ стоїть кримський міст !
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22.03.2024 08:41 Ответить
.....ЧОМУ стоїть кримський міст !???
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22.03.2024 09:05 Ответить
На тебе чекає, коли приїдеш і підірвеш
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22.03.2024 09:12 Ответить
Ось це я розумію атаки, а не то шо ми, три вікна розбиті в Бєлгороді.
Так війна триватиме до повного знищення України!
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22.03.2024 08:29 Ответить
Вже давно в Дніпрі на "Південьмаші" могли спорядити з десяток МБР "Сатана" і лупнути туди, куди треба.
Але от негаразд - все ракетне паливо-гептил, що там було, утилізували через екологічні міркування.
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22.03.2024 08:37 Ответить
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22.03.2024 08:37 Ответить
Так какие военные объекты? Это ж асвабаждение от нацистского режима. Я же правильно запомнил?😁
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22.03.2024 08:41 Ответить
Мне больше нравится вот эта версия
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22.03.2024 09:03 Ответить
З ранку жінка із собачкою загинула
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22.03.2024 09:33 Ответить
Доречі днем раніше били по Київській ГЕС , але жодна не долетіла ...
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22.03.2024 08:31 Ответить
Хто це вам сказав? При 100% забезпеченню ППО в три рівні, насищенність не дозволяє це зробити. Останній обстріл це показав. Київська не є самою потужною ГЕС
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22.03.2024 08:55 Ответить
Доречі, Саліван приїхав і заборонив Україні бити по НПЗ орків.
От вам і американські гаранти безпеки!
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22.03.2024 08:33 Ответить
Звідки ви такі лізите?
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22.03.2024 08:49 Ответить
Було.

❗️США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ, - FT.


Причина - атаки БПЛА можуть підвищити ціни на нафту та спровокувати помсту.
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22.03.2024 08:38 Ответить
Які ще ціни на нафту? Чи ті підораси прямо підтвердили скупку рашнявої нафти? Файні санкції.
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22.03.2024 08:42 Ответить
При кожному ударі на НПЗ, ціни зростають на 2-3%
ефект такий
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22.03.2024 09:34 Ответить
Звідки вам відомо про заборону?
Від кого?
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22.03.2024 08:40 Ответить
Ванька Саліванов заборонив, там же написали.
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22.03.2024 08:45 Ответить
На фото пожар в будівлі машинного залу Дніпрогес-2.
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22.03.2024 08:36 Ответить
Ординським генералам не дає спокою "геніальність" сталінських маршалів ,які під час 2-ї світової підірвали греблю дніпрогесу потопивши нижче по Дніпру декілька своїх дивізійі та десятки сіл. Звичайно ж в совєцькій істоїї про це ні мур-мур. Тільки нинішні "полководці" мабуть забули скільки полуторок з динамітом було закладено совєтами в дніпрогес.
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22.03.2024 08:36 Ответить
Облиште вже совєти. В інеті повно статтей на цю тему.
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22.03.2024 08:55 Ответить
Отож я й кажу, що за "парєбріком" начитались інтернетних статей з історії і захотіли перевірити, історія повтотюється ,чи ні.
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22.03.2024 09:13 Ответить
Вечером послушаем Военного Вождя. В полночь ОНО опять будет дякувати тех , дякувати этих , співчувати тем , співчувати этим , будет опять перечислять с кем встретился или с кем переговорил по телефону, нести неискренние проклятья на "російських террористів" .... одно и тоже уже третий год.
А почему ГЄС Днепроского каскада не прикрыты средствами ПВО - ОНО не признается. Но мы то знаем - приоритетом является Банковая ... Вова должен быть уверен в своей безопасности , безопасности Ермака и его подермачников!
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22.03.2024 08:38 Ответить
Ну и как ты каскады прикроешь ПВО? Ты реально такой идиот или просто прикинуться решил? Хотя, ты ж как рашик, те ******* думают, раз Украине передают ПВО, значит всё и всегда сбивается. А то что ПВО никогда не может всегда сбивать все цели, это ж из не сношает. Так, что мешает закопать ПВО по полному под эту ГЭС и сначала увидеть массовый налёт ракет на ПВО, а потом разнос ГЭС? Ты же понимаешь, что при желании можно уничтожить всё и никакая ПВО тебя не спасёт
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22.03.2024 08:45 Ответить
3.14**раси !
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22.03.2024 08:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EFS1H55aaI8 Козир Кремля в Офісі Президента. Андрій Єрмак. Досьє


========================================
А шо ви хочете від таких "керівників" України ?!
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22.03.2024 08:42 Ответить
Путін розстрілює Україну, Україна горить, руйнується інфраструктура, гинуть люди. Допомога від Євросоюзу слабенька, польські фермери допомагають Путіну, США взагалі сховали голову в пісок, чи так бояться, чи щось чекають. Цивілізований світ під загрозою. Путін, дивлячись на все це, на ганебну слабеньку підтримку України вже склав план захоплення Євросоюзу, скоро вдарить ядерною зброєю по США. Чого чекає НАТО, скоро буде дуже пізно, куди ви будете тікати.
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22.03.2024 08:44 Ответить
Та ви що?🧐 От просто взяли й закопали?
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22.03.2024 09:29 Ответить
Тим часом FT пише, що США передали ГУР та СБУ своє невдоволення ударами по НПЗ на болотах. Тож, Ти хочеш сказати, що США не сховали голову у пісок? Та вони м*****и ще ті. Я навіть не здивуюсь, до після цього путлер буде шантажувати США нафтою, якщо вони не будуть підписувати " мінськ 3 " з усіма захопленними територіями й таким іншим. Тож, США всього навсього світові імпотенти від яких користі так само як й від терористів з північної кореї
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22.03.2024 11:01 Ответить
Взагалі то мій допис стосується недолугого коменту (його вже видалено) якоїсь неадекватної особи про закопані західні снаряди
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22.03.2024 14:47 Ответить
на Раше есть такой себе каскад волжских гэс, если рухнет то до каспия все на буй смоет
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22.03.2024 08:45 Ответить
Неможна! США і ЄС заборонили!
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22.03.2024 08:48 Ответить
В нас такий самий. Якщо розвалити - змиє нас - прокинемось у Турції.
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22.03.2024 08:57 Ответить
Головне,своєчасно ліквідували Запорізька ОВА.
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22.03.2024 08:52 Ответить
А когда второй раз прилетит, третий и таки прорвет? Что писать будете? Утонуло 100500 тыс. но ситуация контольована?
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22.03.2024 08:58 Ответить
А там що, ППО немає? Сирський йолуп?
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22.03.2024 09:33 Ответить
А до ППО зробить проти балістики?
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22.03.2024 11:02 Ответить
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22.03.2024 09:37 Ответить
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22.03.2024 09:38 Ответить
Верещук і всю ЄРМАКОВЩИНУ на ГЕС перемістити. Буде щит від атак.
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22.03.2024 09:56 Ответить
Я так поняла, никакой ответки по мацкве не будет!?
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22.03.2024 10:02 Ответить
Ні не буде. Під***** з США навіть заборонили бити по НПЗ на болотах, на сайт FT зайди й чекні інфо. Тож війна фактично програна завдяки таким імпонентам як США й не тільки...
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22.03.2024 11:04 Ответить
 
 