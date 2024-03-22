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Российская ракета попала в троллейбус с людьми, двигавшийся через дамбу ДнепроГЭСа, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Сегодня утром российская ракета попала в троллейбус с людьми, который двигался через дамбу ДнепроГЭСа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Российская ракета попала в двигавшийся через дамбу троллейбус. В троллейбусе были люди. Обычные гражданские люди, ехавшие на/с работы", - заявил он.

В 6.23 Патрульная полиция Запорожской области сообщила, что движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС полностью ограничено. Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина – ул. Сечи – ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район.

"Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута, следите за обновлением информации о возобновлении движения", - отметили правоохранители.

Причина ограничения движения не указывается.

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Атака на ДніпроГЕС
Атака на ДніпроГЕС
Атака на ДніпроГЕС
Атака на ДніпроГЕС

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

Автор: 

ДнепроГЭС (29) ракеты (3620) Андрющенко Петр (585)


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Топ комментарии
+40
Та в'їбіть вже по маацкве ...
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22.03.2024 08:06 Ответить
+33
Хмельницький, де військові паби і атомна енергетика, Запоріжжя, військові заводи і атомна енергетика, а захищати нічим. Третій рік війни, а віз і нині там Ну що партнери, турбуйтеся, ППО потрібно Україні для 4 рівня захисту бункеру
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22.03.2024 08:09 Ответить
+32
Так путін заборонив
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22.03.2024 08:31 Ответить
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Та в'їбіть вже по маацкве ...
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22.03.2024 08:06 Ответить
Так путін заборонив
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22.03.2024 08:31 Ответить
війна вигідна Зеленському: збагачується не міряно і відтерміновує суд...
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22.03.2024 15:15 Ответить
Скажи ще чим?
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22.03.2024 09:32 Ответить
Під@ри московськи-фашисти і вбивці ...
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22.03.2024 08:06 Ответить
Слабеньке в нас ППО - був блукаючии Петріот - і того пустили під ніж
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22.03.2024 08:09 Ответить
Zеленський Vолодимир Oлександрович виконує оманські договорняки. нічого особистого, просто бізнес
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22.03.2024 09:05 Ответить
Хмельницький, де військові паби і атомна енергетика, Запоріжжя, військові заводи і атомна енергетика, а захищати нічим. Третій рік війни, а віз і нині там Ну що партнери, турбуйтеся, ППО потрібно Україні для 4 рівня захисту бункеру
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22.03.2024 08:09 Ответить
А зеленський хоче відкрити аеропорти, звісно для їхнього прикриття виділять засоби ПРО з Одеси, Миколаєва, Дніпра, Запоріжжя,....
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22.03.2024 15:18 Ответить
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев
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22.03.2024 18:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qMRlAvkgoTA кацапи вирішили "можем павтаріть" ганебний "подвиг дідов" ?
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22.03.2024 08:10 Ответить
Дивитись всім!
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22.03.2024 08:54 Ответить
Дивно, 31 ракету що по Києву, збили усі.
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22.03.2024 08:11 Ответить
Київ далі від фронту, для ППО було більше часу.
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22.03.2024 08:13 Ответить
При чому тут лінія фронту? Там кордон з росією поряд. Але навколо Києва зараз, ешелонована система ППО, мабуть краща ніж навколо Ньюйорку
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22.03.2024 08:28 Ответить
часу від випуску до наводки на збиття більше
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22.03.2024 08:32 Ответить
Вважаєш, що на Київ тільки з півночі летить? Дві ракети на Київ з півдня йшли, над будинком пролетіли.
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22.03.2024 08:34 Ответить
В Київ залітає аж бігом. Звук якийсь новий від ракет. Схожий на писклявий свист. Пратівно слухать а на спині шерсть встає...
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22.03.2024 08:57 Ответить
"...а на спині шерсть встає..." в кого, в Зеленського?
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22.03.2024 15:22 Ответить
У мене.
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22.03.2024 15:56 Ответить


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Я читаю: 0

Регистрация:21.03.2024
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22.03.2024 11:34 Ответить
У сенсі, що це троль?
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22.03.2024 14:58 Ответить
так...
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22.03.2024 16:02 Ответить
По Запоріжжю били з Криму...
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22.03.2024 15:19 Ответить
А наші срані "експерти" обговорюють, як будемо кацапів з Сєваса виселяти (((
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22.03.2024 08:12 Ответить
ну что сказать, машинному залу капец... минус 1 генерация...
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22.03.2024 08:12 Ответить
чи не встановив якийсь місцевий підар маячок
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22.03.2024 08:18 Ответить
Рашисти і без маячків знають, куди лупити
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22.03.2024 08:21 Ответить
усе є в гуглі
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22.03.2024 08:34 Ответить
Наверно такой как ти провокатор. А може то ти був?
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22.03.2024 14:13 Ответить
Эта генерация, запитывала в основном саму станцию. Город от нее, почти не снабжается
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22.03.2024 08:19 Ответить
Ї%ать ти експерт.
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22.03.2024 08:39 Ответить
Ну ти і їбанько...
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22.03.2024 15:23 Ответить
Не бреши!
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22.03.2024 08:32 Ответить
Чому тролейбус їхав під час повітряної тривоги?
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22.03.2024 08:19 Ответить
тому що не можуть люди більшу частину доби сидіти у підвалі. колись потрібно і гроші заробляти.
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22.03.2024 08:24 Ответить
ну в"їхав він на міст, а тут тривога. ти як швидко у подвал спускаєшся? а тут цілий багато-км міст. на ньому немає бункера. аби ото ляпать.
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22.03.2024 08:36 Ответить
Хай згорить вся нациська росія ,кацапи варвари що б ви всі виздихали.
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22.03.2024 08:20 Ответить
Судячи із сьогоднішньої ракетної атаки на ДнапроГЕС, рашисти націлились на греблі Дніпровського каскаду.
Для запобігання катастрофічним наслідкам ймовірних проривів дамб потрібне негайне рішення Гідроенерго про мвксимальний скид вод Дніпра з водосховищ униз та доведення їх водного рівня до мінімуму, який би міг забезпечувати Київ, Запоріжжя й інші придніпровські міста водою.
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22.03.2024 08:21 Ответить
В рашистів стільки ракет немає, щоб зруйнувати греблю. Вона ціла
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22.03.2024 08:22 Ответить
не разрушат, их цель - вывести из строя генерацию электроэнергии
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22.03.2024 08:25 Ответить
Хотя знают, что той генерации Днепрогеса почти нет, но гадость нужно сделать
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22.03.2024 08:30 Ответить
А греблю руйнувати і не потрібно це дорого і марудно.
****** (дамба) це велика але не головна частина ГЕС.
В головне (судячи з фото) поцілили - машинний зал.
Це серце ГЕС, без нього все інше не має ніякої користі.
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22.03.2024 08:30 Ответить
Щоб зруйнувати греблю, треба її замінувати так, як Каховську. Ззовні, вона повинна атомний удар витримати. А зал згорів, так
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22.03.2024 08:33 Ответить
таек і є,навіть без греблі,відновлення таких об'єктів коштує млрд. ракета яка коштує 2 млн завдає збитків на млрди це пздць.
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22.03.2024 08:58 Ответить
судя по фоткам - несколько попаданий по ГЭС. Явно видно два.

Блин, такие объекты надо же прикрывать.....
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22.03.2024 08:23 Ответить
А Київ тоді чим прикрити? 31 ракету збили.
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22.03.2024 08:25 Ответить
кварталом. Расставить по Киеву, на крышах и пусть асфальтом кидают в ракеты - им же дороги были важнее нашей Армии.......,
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22.03.2024 08:28 Ответить
Ждун «русского мира»? Не провоцируй тут, хер@вий и з тебе провокатор. В
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22.03.2024 14:15 Ответить
Ждун щоб захистили моє місто, а Київ покинули напризволяще.
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27.03.2024 11:48 Ответить
РУЗКІЕ - НЕ ЛЮДИ
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22.03.2024 08:24 Ответить
а тим часом

Влада Кривого Рогу витратить 420 мільйонів на ремонт доріг. Ціни засекретили Джерело: https://biz.censor.net/n3479962

...яке там ппо дерибан наше всьо
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22.03.2024 08:36 Ответить
якщо сьогодні не буде терминово скликана рада безпеки оон то зелена свора на підпевках у *****
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22.03.2024 08:36 Ответить
Та вони відкрито про це заявляють знищенням Петріотів, Хаймарсів
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22.03.2024 08:41 Ответить
скикання ким, кулібабабою? йому ігарьбарісич ніразрєшіт!

Zеленський Vолодимир Oлександрович просто виконує оманські договорняки шоб "сайтісьпасрєдінє" - десь по Дніпру.....
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22.03.2024 09:12 Ответить
А який сенс з того склинання?Потриндять і розійдутся без будь якого результату.
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22.03.2024 09:30 Ответить
З такими союзниками... іран і пк насипають росії ракет і снарядів, індія і китай грошей сотні мільярдів. А весь захід дали десяток ракет 80-х і пішли далі знімати відосики про свої супер літаки і лазерну зброю.
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22.03.2024 08:42 Ответить
Та пропонують перетворити Україну на Афганістан.
Як Україна колись сиділа на газовій голці, так і захід сидить на голці дешевої робочої сили китаю, щорічно імпортуючи товірів на трильйон$, а той дає грошей росії, та й індуси мразіни там осторонь не стоять
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22.03.2024 08:50 Ответить
Коротше я б не розраховував сильно на захід, польша 38, в'єтнам, корея (від якої лишилася половина), варіанту кореї з військами ООН в Україні навіть і не розглядається, бо не спроможні.
Чи Афганістан, злили декілька трильйонів та і зіпали від талібів.
"Обличчя заходу" то якась ілюзія.
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22.03.2024 09:05 Ответить
Скільки платять начальнику паніки за його висери?
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22.03.2024 10:14 Ответить
Бачу, біднятко, тобі бракує галоперидолу в організмі.
Біда бідезна!
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22.03.2024 10:56 Ответить
Человеческий мозг - сложнейший орган и никакой компьютер не сравнится с ним! Более того, нередки случаи, когда люди осваивали компьютер и интернет, но не могли освоить мозг...
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22.03.2024 13:30 Ответить
це вже друга гес яку кацапи знищили, чому наша влада ненаважилася щось подібне влаштувати на срасії у них там таких об'єктів сотні і все ціле, непорядок.
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22.03.2024 08:54 Ответить
Спитай у Кучми на Лазурному березі Франції...
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22.03.2024 09:01 Ответить
Передача потужностей розпочали за Кравчука ,а Кучма із своїм прем'єром Пустовойтенко довершив справу передавши на рф півсотні ракетних бомбардувальників та 500 ракет до них,я вже мовчу про знищення кілька десятків пускових установок для МБР по всій країні , їздили разом з американцями споглядати на результат.А кожен такий об'єкт вартував до 100 млрд.грн на теперішні ціни.ВСЕ просрали завдяки тим комунякам і недалекоглядному народу який болт поклав на свою безпеку.
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22.03.2024 09:19 Ответить
Світ закликає українців грати в піддавки, а підорорашистам заявляє про глибоку мастурбованість на ще більш наглі злочини
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22.03.2024 09:07 Ответить
а чим українці можуть відповісти? бити по цивільних об'єктах собі дорожче буде і дасть зворотній ефект. треба крилаті і балістичні ракети і вибивати їх промисловість і нафту, а їх нема.
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22.03.2024 09:18 Ответить
а їх немає і Захід нам їх ненадасть ,тому що попри заяви їм непотрібна перемога України.
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22.03.2024 09:21 Ответить
вітання КНР із черговим 'успіхом' їх стратегічного партнера
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22.03.2024 09:09 Ответить
вся ця біда - діло зеленського.за 7 5 років війни і за 2 роки повномасштабки воно падаль нічого не зробило для захисту,а наоборот - розікрали для зменшення допомоги союзниками.
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22.03.2024 09:14 Ответить
Відповідь має бути по кримському мосту.
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22.03.2024 10:03 Ответить
УкрОборонПрооом, ауу, умеров, гусів далі спимо ???
Грім, Вільха, Сапсан , ДЕ ВОНО ?
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22.03.2024 10:18 Ответить
Зато нам не дают таурусы и атакамысы для уничтожения крымского моста чтобы небыла правакаций. Вы своей импотенцией наоборот ***** на новые зверства вдоховляете
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22.03.2024 10:22 Ответить
Потрібно спускати воду з Дніпрогес потихеньку . Не тягнути як НЕДОЛУГА ВЛАДА ТЯГНУЛА З КАХОВСЬКОЮ.
незабаром почнуть підходити весняні води , тому спуск води не критичен
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22.03.2024 11:43 Ответить
Гниди кацапські невже неможемо й*****и той кремль.чи нехочемо
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23.03.2024 21:42 Ответить
вул. Сергія Тюленіна вул. Таганська
=========================]
Вот к этим ждунам путен и посылает приветики.
Ждуны в восторге!
А вы думали они меньшэ ждуны чем в Мариуполе?
Хоть одно фильтрацыонное мероприятие было поведено в Запорожье?
В горсовете, например?
В горгосадминистрацыи?
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24.03.2024 22:47 Ответить
Тюленіны Таганськие из Запорожья стреляют ЗСУ в спину и наводят ракеты на грэблю.
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24.03.2024 22:49 Ответить
 
 