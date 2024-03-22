Российская ракета попала в троллейбус с людьми, двигавшийся через дамбу ДнепроГЭСа, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Сегодня утром российская ракета попала в троллейбус с людьми, который двигался через дамбу ДнепроГЭСа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Российская ракета попала в двигавшийся через дамбу троллейбус. В троллейбусе были люди. Обычные гражданские люди, ехавшие на/с работы", - заявил он.

В 6.23 Патрульная полиция Запорожской области сообщила, что движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС полностью ограничено. Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина – ул. Сечи – ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район.

"Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута, следите за обновлением информации о возобновлении движения", - отметили правоохранители.

Причина ограничения движения не указывается.

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Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.