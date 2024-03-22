Российская ракета попала в троллейбус с людьми, двигавшийся через дамбу ДнепроГЭСа, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Сегодня утром российская ракета попала в троллейбус с людьми, который двигался через дамбу ДнепроГЭСа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Российская ракета попала в двигавшийся через дамбу троллейбус. В троллейбусе были люди. Обычные гражданские люди, ехавшие на/с работы", - заявил он.
В 6.23 Патрульная полиция Запорожской области сообщила, что движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС полностью ограничено. Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина – ул. Сечи – ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район.
"Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута, следите за обновлением информации о возобновлении движения", - отметили правоохранители.
Причина ограничения движения не указывается.
Атака на украинскую энергетику
Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.
В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.
Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.
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Регистрация:21.03.2024
Для запобігання катастрофічним наслідкам ймовірних проривів дамб потрібне негайне рішення Гідроенерго про мвксимальний скид вод Дніпра з водосховищ униз та доведення їх водного рівня до мінімуму, який би міг забезпечувати Київ, Запоріжжя й інші придніпровські міста водою.
****** (дамба) це велика але не головна частина ГЕС.
В головне (судячи з фото) поцілили - машинний зал.
Це серце ГЕС, без нього все інше не має ніякої користі.
Блин, такие объекты надо же прикрывать.....
Влада Кривого Рогу витратить 420 мільйонів на ремонт доріг. Ціни засекретили Джерело: https://biz.censor.net/n3479962
...яке там ппо дерибан наше всьо
Zеленський Vолодимир Oлександрович просто виконує оманські договорняки шоб "сайтісьпасрєдінє" - десь по Дніпру.....
Як Україна колись сиділа на газовій голці, так і захід сидить на голці дешевої робочої сили китаю, щорічно імпортуючи товірів на трильйон$, а той дає грошей росії, та й індуси мразіни там осторонь не стоять
Чи Афганістан, злили декілька трильйонів та і зіпали від талібів.
"Обличчя заходу" то якась ілюзія.
Біда бідезна!
Грім, Вільха, Сапсан , ДЕ ВОНО ?
незабаром почнуть підходити весняні води , тому спуск води не критичен
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Вот к этим ждунам путен и посылает приветики.
Ждуны в восторге!
А вы думали они меньшэ ждуны чем в Мариуполе?
Хоть одно фильтрацыонное мероприятие было поведено в Запорожье?
В горсовете, например?
В горгосадминистрацыи?