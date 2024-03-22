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Россияне нанесли 8 ракетных ударов по Запорожью

ракета,ракети,х-101

В Запорожье прогремели взрывы: враг нанес 8 ракетных ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Информацию о пострадавших уточняем", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Харькове прогремело, по меньшей мере, 15 взрывов, есть проблемы со светом

Автор: 

Запорожье (2682) обстрел (27961) ракеты (3620)


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Топ комментарии
+17
Та ні. Вся ця боязнь ескалації якраз не виправдана. Росіяни і без рейдів рдк і ударів по їх нпз половину Харкова розбомбили. Тому навпаки потрібно більше ескалації на їх території.
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22.03.2024 07:11 Ответить
+16
Не переживайте. Знову приїде якийсь чинуша з НАТО чи сенатор з США з захоплюючою розповіддю, що Україна не повинна програти і вони стоятимуть поряд.
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22.03.2024 06:26 Ответить
+14
Звіздьож, прольотів було значно більше, москалі піТараси
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22.03.2024 06:22 Ответить
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вже більше.
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22.03.2024 06:15 Ответить
По дніпрогес?
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22.03.2024 06:20 Ответить
Попали.но даже не в саму дамбу а админздан.днирогес строился что б мог выдержать яо.20 кринжалов при прямом попадании и стоять будет,на что эти клоуны надеяться я хз
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22.03.2024 06:43 Ответить
а тоді було яо?
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22.03.2024 07:16 Ответить
а після війни відбудовуваллося. і окрім того друга черга вже пізніще коли булло яз
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22.03.2024 08:19 Ответить
Про Каховську теж говорили
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22.03.2024 09:11 Ответить
каховскую вася взорвали изнутри хз сколькко тоннами взрывчатки
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22.03.2024 09:54 Ответить
Там пошкодили шлюзи, і вода зробила свою справу.
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22.03.2024 10:04 Ответить
здається дамба давно в аварвійному стані, там навіть обмежений рух вантажівок.
Так що не треба розказувати. Взірвати її можна.
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22.03.2024 09:45 Ответить
Звіздьож, прольотів було значно більше, москалі піТараси
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22.03.2024 06:22 Ответить
Не переживайте. Знову приїде якийсь чинуша з НАТО чи сенатор з США з захоплюючою розповіддю, що Україна не повинна програти і вони стоятимуть поряд.
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22.03.2024 06:26 Ответить
Сьогодні буде день найпотужніших стурбованостей.
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22.03.2024 06:36 Ответить
П#@ори рашиські, здохніть в муках усі: і мертві, і живі, і ненароджені!
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22.03.2024 06:44 Ответить
В Запорожье ракетами атаковали дамбу ДнепроГЭС. Подробности по ночной ракетной атаке:

▪️По Запорожью было нанесено тоже больше 15 ударов. Большинство из них - Кинжалы и баллистика. Попали по ДнепроГЭС. Из-за этого Движение по автодорожному переезду дамба Днепровской ГЭС полностью ограничено. Об этом сообщает полиция. Также повреждены жилые частные дома.
▪️В Харькове было более 15 взрывов. После этого пропал свет и наблюдаются проблемы с интернетом.
▪️В Кривом Роге попадание в объекты критической инфраструктуры. Вводят графики аварийных отключений.
▪️В Винницкой области попадания по объекту критической инфраструктуры.
▪️В Хмельницкой и Ивано-Франковской области также было слышно взрывы.

Касательно дамбы в Запорожье. С дамбой все ок. Она расчитана на попадание тактического ядерного оружия. Но, как сообщает полиция, движение все равно перекрыто.
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22.03.2024 06:44 Ответить
а тоді було яо?
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22.03.2024 07:17 Ответить
Простому тут тоді не тоді, прораховано, що конструкція та товщина стін здатна витримати тактичний ядерний удар ззовні
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22.03.2024 07:37 Ответить
Еще вчера были "анонсы"... Готовились заранее, такие атаки сходу не проводятся.
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22.03.2024 06:56 Ответить
от вже ідіоти - навіщо нам підривати Дніпрогес? щоби що?
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22.03.2024 08:21 Ответить
Ну в прошлом году они фантазировали, что мы подорвем дамбы, затопим территории и начнем наступление... Зачем это в этом году - неизвестно.
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22.03.2024 08:31 Ответить
Та ні. Вся ця боязнь ескалації якраз не виправдана. Росіяни і без рейдів рдк і ударів по їх нпз половину Харкова розбомбили. Тому навпаки потрібно більше ескалації на їх території.
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22.03.2024 07:11 Ответить
С Германии все видится по-другому. Если бы я там был , то тоже умничал бы и фантазировал.
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22.03.2024 07:20 Ответить
Ти і під ураїнським прапором добряче фонтануєш фантазіями, всепропаденець. Хай ї@уть аби не били - твоє кредо.
Таке вперше з початку війни, цікаво де ж ти був коли прилітало по 80-100 ракет за добу, мабудь арестовича слухав.
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22.03.2024 07:37 Ответить
Що ти мелеш ? Коли на Запоріжжя "прилітало по 80-100 ракет за добу" ? Ти хоч знаеш де то Запоріжжя ? Роздивись мапу.
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22.03.2024 07:49 Ответить
3,14здунець, зараз ти намагаєшся оцю тераду конкретизувати тільки під Запоріжжя
Бабахало с 4-х утра. Последние вибухи были около 7 часов. Впервые такой налет был с начала войны.
Теперь вспоминаю обещание Путла о "санитарной зоне" после курско-белгородского
З яких пір ракетний удар почали йменувати нальотом?
Написати "взрывы" методичка забороняє?
***** з великої літери, лапоть ти серьозно?
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22.03.2024 08:16 Ответить
"Впервые такой налет был с начала войны". Я саме про Запоріжжя і казав . У тебе мізків не має ... квартальчиків-серіальчиків обдивився ? Мабуть ти теж з цих 73% ? І лікар вже не допоможе.
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22.03.2024 08:25 Ответить
Ну раз так, тоді вже скажи які саме літаки і в якій кількості здійснили цей "налёт" на Запоріжжя?
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22.03.2024 12:27 Ответить
Від тебе лаптями та щами кислими засмерділо, засранець -путлобот.
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22.03.2024 07:44 Ответить
Та які там фантазії, росіяни розорили Сумську, Чернігівську, Київську, Херсонську, Миколаївську області вже не кажучи про Донбас і без атак на їх території і це загальновідомий факт.
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22.03.2024 07:57 Ответить
Потрібно ще більше ударів по росії. Ще і брянщину атакувать і знищить.
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22.03.2024 07:13 Ответить
" ... ще більше ударів по росії." Чем ? Ракетные программы в Украине были свернуты после Оманского договорняка. А уполномочили ЭТОГО на такие договорняки 73% квартало-сериалозависимых избирателей пять лет назад. Такова реальность , а мечтать можно о чем угодно.
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22.03.2024 07:23 Ответить
Прозі домой,водкі-нєт.
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22.03.2024 07:45 Ответить
Ты с ответочками не заблудился? кто кому отвечает на удары?
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22.03.2024 07:18 Ответить
Приходи на дамбу Днепрогеса и там поумничай ! Ты для начала хотя бы на Цензор под "погонялом" не выходи .... смелый ты наш.
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22.03.2024 07:26 Ответить
портянкой засмерділо від тебе падаван
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22.03.2024 07:18 Ответить
Поперло рюзьги хамством ... до сих пор в портянках ходишь ?
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22.03.2024 07:27 Ответить
Ты не из лахты часом? Такую ересь пишешь.

НПЗ - основа экономики россии. Ее надо уничтожать, чтобы у путина не было денег на войну. И топлива близко от фронта.

Гражданская война в РФ нам на руку, это только идиот может не понимать. И войска с фронта оттягивает и на общую обстановку на россии влияет.
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22.03.2024 07:20 Ответить
это кацапский ипсошник
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22.03.2024 07:22 Ответить
Уничтожать надо заводы по производству ракет ( Искандеры, Кинжалы , С300 , С400 ...) и беспилотников , по производству взрывчатки ... тогда и прилетать не будет , нечем будет пулять. И беганье кучки "хороших рюзьги" с автоматами по пограничным селам Белгородской и Курской областей НИКАК НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБСТРЕЛАМ УКРАИНЫ!
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22.03.2024 07:32 Ответить
Ты либо бот, либо дурак. Если не будет денег на ракеты, то ракет не будет. И одно другому не мешает.
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22.03.2024 07:34 Ответить
- кацапський іпсошник
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22.03.2024 07:44 Ответить
И сборку беспилотников не проблема в соседний хлебозавод перенести. А купить новое оборудование для переработки нефти во время санкций - это проблема.
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22.03.2024 07:37 Ответить
Основа экономики РФ это экспорт сырой нефти и необработанного продовольствия. Диз топливо и бензин составляют всего 2 % от их экспорта. Они шли другой стратегией. Лукойл просто владеет большими долями в НПЗ северной ЕС.
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22.03.2024 17:21 Ответить
Проверил, ты лжешь. Экспорт сырой нефти 22,1%, экспорт нефтепродуктов 13,5%
Данные из ВП - Нефтяная промышленность России

Кроме того нефтепродукты используются на территории россии и непосредственно на войне. И россия не закупает их, а производит.
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22.03.2024 17:50 Ответить
Русские должны у нас спрашивать, когда стрелять на расеющьке? Вы там совсем ипанулись на Лубянке? Идите проспитесь от водяры.
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22.03.2024 07:21 Ответить
Хорошее у тебя "погоняло" ... рюзьги водкой несет.
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22.03.2024 07:33 Ответить
В прошлом месяце, и в позапрошлом месяце не было никаких рейдов РДК, а пыня как ******, так и ******
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22.03.2024 07:40 Ответить
Почитал прокляться неадекватов по своему адресу . Ермак будет доволен ... шМарафон продолжает быть эффективным в разрушении остатков сознания и так слабоумных 73%-ных . На жаль .
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22.03.2024 08:46 Ответить
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22.03.2024 07:19 Ответить
Ось ждунів, які шлють такі фото потрібно покарати.
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22.03.2024 08:03 Ответить
Хтось ще хоче цих наборів літер з е л е н с ь к и й, ш м и г а л ь, у м е р о в, с и р с ь к и й, є р м а к ... біля влади на наступний термін? ППО і ПРО країни не організоване і не забезпечене, ворог безкарно руйнує нашу економіку, енергетику, інфраструктуру, наші міста і села, убиває наших людей. А ця продажна злодюжна камарілья знімає нескінченні відосіки і монологи, піариться на нашій біді і крові. І готує Україну до здачі - капітуляції на умовах кацапів. З "нашою" владою уже ніхто не хоче зустрічатися і мати справу у всьому світі - то сикуни, злодюги і брехуни, і продажні кремлівські шавки. ***...
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22.03.2024 09:14 Ответить
Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін.

Про це https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що удари безпілотників по російській енергетиці та НПЗ можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати Росію у відповідь.

"Неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби державної безпеки України, СБУ та її управління військової розвідки, відомого як ГУР", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел, Білий дім дедалі більше розчарований "нахабними" атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.

Росія залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, попри західні санкції проти галузі. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на паливо.

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - сказав представник Ради нацбезпеки США.
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22.03.2024 10:23 Ответить
 
 