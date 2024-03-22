Россияне нанесли 8 ракетных ударов по Запорожью
В Запорожье прогремели взрывы: враг нанес 8 ракетных ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Информацию о пострадавших уточняем", - говорится в сообщении.
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+17 Людмила Полякова #573716
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+16 Gary Grant
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+14 Oleg Zaporogec
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Так що не треба розказувати. Взірвати її можна.
▪️По Запорожью было нанесено тоже больше 15 ударов. Большинство из них - Кинжалы и баллистика. Попали по ДнепроГЭС. Из-за этого Движение по автодорожному переезду дамба Днепровской ГЭС полностью ограничено. Об этом сообщает полиция. Также повреждены жилые частные дома.
▪️В Харькове было более 15 взрывов. После этого пропал свет и наблюдаются проблемы с интернетом.
▪️В Кривом Роге попадание в объекты критической инфраструктуры. Вводят графики аварийных отключений.
▪️В Винницкой области попадания по объекту критической инфраструктуры.
▪️В Хмельницкой и Ивано-Франковской области также было слышно взрывы.
Касательно дамбы в Запорожье. С дамбой все ок. Она расчитана на попадание тактического ядерного оружия. Но, как сообщает полиция, движение все равно перекрыто.
Таке вперше з початку війни, цікаво де ж ти був коли прилітало по 80-100 ракет за добу, мабудь арестовича слухав.
Бабахало с 4-х утра. Последние вибухи были около 7 часов. Впервые такой налет был с начала войны.
Теперь вспоминаю обещание Путла о "санитарной зоне" после курско-белгородского
З яких пір ракетний удар почали йменувати нальотом?
Написати "взрывы" методичка забороняє?
***** з великої літери, лапоть ти серьозно?
НПЗ - основа экономики россии. Ее надо уничтожать, чтобы у путина не было денег на войну. И топлива близко от фронта.
Гражданская война в РФ нам на руку, это только идиот может не понимать. И войска с фронта оттягивает и на общую обстановку на россии влияет.
Данные из ВП - Нефтяная промышленность России
Кроме того нефтепродукты используются на территории россии и непосредственно на войне. И россия не закупает их, а производит.
Про це https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що удари безпілотників по російській енергетиці та НПЗ можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати Росію у відповідь.
"Неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби державної безпеки України, СБУ та її управління військової розвідки, відомого як ГУР", - йдеться у повідомленні.
За даними джерел, Білий дім дедалі більше розчарований "нахабними" атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.
Росія залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, попри західні санкції проти галузі. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на паливо.
"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - сказав представник Ради нацбезпеки США.