В Харькове прогремело, по меньшей мере, 15 взрывов, есть проблемы со светом

Утром, 22 марта, в Харькове прозвучала серия взрывов, враг нанес удары баллистикой из Белгородской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"В настоящее время - около 15 взрывов в Харькове. Есть пожары на местах некоторых прилетов", - говорится в сообщении.

Он отметил, что из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт – перевозку будут осуществлять автобусы по схеме блекаута.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики. Город практически полностью без света. Все экстренные службы уже работают.

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