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В Харькове прогремело, по меньшей мере, 15 взрывов, есть проблемы со светом

харків

Утром, 22 марта, в Харькове прозвучала серия взрывов, враг нанес удары баллистикой из Белгородской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"В настоящее время - около 15 взрывов в Харькове. Есть пожары на местах некоторых прилетов", - говорится в сообщении.

Он отметил, что из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт – перевозку будут осуществлять автобусы по схеме блекаута.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики. Город практически полностью без света. Все экстренные службы уже работают.

Читайте также: Рашисты нанесли массированный удар

Автор: 

обстрел (27961) Харьков (7597) Воздушные силы (2435) блэкаут (32)


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А Білгород спить спокійно.
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22.03.2024 07:28 Ответить
Нечисть кацапська,повернеться вам все це сторицею!
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22.03.2024 07:47 Ответить
Нечисть сидить на Банковій. І дає спокійно і безкарно нищити Україну (енергетику, економіку, інфраструктуру, міста і села, здавати території) і готує країну до капітуляції на умовах кацапів. Абсолютно не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни! Всі ці байки про "десятки збитих ракет і безпілотників" - то квартальна зеленсько-подоляцька пиз..ож з Банковї.
Негайна відставка, кайданки і під суд! Негайні перевибори, бо Україну руйнують і здають!
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22.03.2024 08:58 Ответить
Адміни, що це за заклики до протизаконної зміни влади у Країні тут лунають, поплюжать наших хлопців з ПВО? Чи може це не цей путеноїд замаскований, а Залужний звернувся до Народу УКраїни з закликом На Банкову!, я щось пропустив?
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22.03.2024 14:13 Ответить
а де по бєлгороду відповідь? тільки не кажіть, що щодня.

1 приліт снаряда на день, з вибитими шибками, подряпинами авто та влучаннями у землю чи асфальт - це не відповідь
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22.03.2024 14:10 Ответить
Історичне ДАЖЕВ*Ю 1917--1920 років... ( Аналогічне з нами..українцями. вже було )
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) Українці.--до купи !
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22.03.2024 14:12 Ответить
 
 