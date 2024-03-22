Рашисты нанесли массированный удар

Ночью оккупанты запустили "шахеды", ранним утром - ракеты. Взрывы прозвучали в ряде областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

В ночь на пятницу, 22 марта, Россия массированно атаковала Украину шахедами, крылатыми и баллистическими ракетами. Под ударами - многочисленные области Украины, россияне целили по энергетической инфраструктуре.

По состоянию на 5:40 взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Хмельницкой области.

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