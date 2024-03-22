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Рашисты нанесли массированный удар

енергетика,ракети

Ночью оккупанты запустили "шахеды", ранним утром - ракеты. Взрывы прозвучали в ряде областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

В ночь на пятницу, 22 марта, Россия массированно атаковала Украину шахедами, крылатыми и баллистическими ракетами. Под ударами - многочисленные области Украины, россияне целили по энергетической инфраструктуре.

По состоянию на 5:40 взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Хмельницкой области.

Также читайте: Россия 50 раз использовала ракеты из КНДР по территории Украины, - прокуратура

Автор: 

беспилотник (3788) крылатые ракеты (889) обстрел (27961) Воздушные силы (2435) баллистические ракеты (414)


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А де ті, що розказували нам про закінчення ракет у орків?
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22.03.2024 06:44 Ответить
В Монако був, а зараз в Штатах, буданов на "заданіє" відправив
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22.03.2024 07:08 Ответить
Де ті що розказують,що тільки Київ має право на захист,а інші міста,то нехай партнери думають. Так розділити Україну на зони життя і смерті не вдалося навіть ботоксному,а оп за підтримки народу України вдалося.
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22.03.2024 07:59 Ответить
Ті казкарі вже давно не при справах. Головним чином - за кордоном.
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22.03.2024 06:57 Ответить
"...вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Кременчуці, Хмельницькій області". Почему в этом списке до сих пор нет мааацквабада? Ху#ло не велит???
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22.03.2024 07:04 Ответить
Здохніть криси ...обані
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22.03.2024 07:34 Ответить
Тварюки...
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22.03.2024 13:53 Ответить
 
 