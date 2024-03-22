Рашисти завдають масованого удару
Вночі окупанти запусти "шахеди", рано-вранці - ракети. Вибухи пролунали у низці областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.
У ніч проти п’ятниці, 22 березня, Росія масовано атакує Україну шахедами, крилатими і балістичними ракетами. Під ударами численні області України, росіяни цілять по енергетичній інфраструктурі.
Станом на 5.40 вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Кременчуці, Хмельницькій області.
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Vik Tor #521724
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