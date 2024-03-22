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Рашисти завдають масованого удару

енергетика,ракети

Вночі окупанти запусти "шахеди", рано-вранці - ракети. Вибухи пролунали у низці областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням  на Повітряні сили.

У ніч проти п’ятниці, 22 березня, Росія масовано атакує Україну шахедами, крилатими і балістичними ракетами. Під ударами численні області України, росіяни цілять по енергетичній інфраструктурі. 

Станом на 5.40 вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Кременчуці, Хмельницькій області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кілька груп "шахедів" атакують Україну з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

Автор: 

безпілотник (4348) крилаті ракети (1081) обстріл (29234) Повітряні сили (2771) балістичні ракети (444)


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А де ті, що розказували нам про закінчення ракет у орків?
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22.03.2024 06:44 Відповісти
В Монако був, а зараз в Штатах, буданов на "заданіє" відправив
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22.03.2024 07:08 Відповісти
Де ті що розказують,що тільки Київ має право на захист,а інші міста,то нехай партнери думають. Так розділити Україну на зони життя і смерті не вдалося навіть ботоксному,а оп за підтримки народу України вдалося.
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22.03.2024 07:59 Відповісти
Ті казкарі вже давно не при справах. Головним чином - за кордоном.
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22.03.2024 06:57 Відповісти
"...вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Кременчуці, Хмельницькій області". Почему в этом списке до сих пор нет мааацквабада? Ху#ло не велит???
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22.03.2024 07:04 Відповісти
Здохніть криси ...обані
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22.03.2024 07:34 Відповісти
Тварюки...
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22.03.2024 13:53 Відповісти
 
 