Рашисти завдають масованого удару

Вночі окупанти запусти "шахеди", рано-вранці - ракети. Вибухи пролунали у низці областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.

У ніч проти п’ятниці, 22 березня, Росія масовано атакує Україну шахедами, крилатими і балістичними ракетами. Під ударами численні області України, росіяни цілять по енергетичній інфраструктурі.

Станом на 5.40 вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Кременчуці, Хмельницькій області.

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