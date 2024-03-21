Кілька груп "шахедів" атакують Україну з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

Ворог запустив кілька груп ударних безпілотників з південного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"БпЛА, що рухалися у напрямку Кривого Рогу знаходяться на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей, вектор руху західний.

Нова група ударних ворожих БпЛА знаходиться у Нововоронцовському районі Херсонської області, вектор руху північно-західний.

БпЛА на півдні Миколаївщині на межі з Одеською областю рухаються північно-західним курсом", - попереджають у ПС.

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