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Новини Війна
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Кілька груп "шахедів" атакують Україну з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

шахеди

Ворог запустив кілька груп ударних безпілотників з південного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"БпЛА, що рухалися у напрямку Кривого Рогу знаходяться на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей, вектор руху західний.

Нова група ударних ворожих БпЛА знаходиться у Нововоронцовському районі Херсонської області, вектор руху північно-західний.

БпЛА на півдні Миколаївщині на межі з Одеською областю рухаються північно-західним курсом", -  попереджають у ПС.

Також дивіться: Знищення російського БпЛА на південному напрямку. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4348) Повітряні сили (2771)


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Топ коментарі
+3
пройшов вже рівно тиждень з дня останнього ураження кацапського НПЗ.
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21.03.2024 23:57 Відповісти
+2
Читав тільки шо в телеграмі як рузкій бот написав - "ето протизаконно когда БПЛА идут на територию другой страни" - це він звичайно про наші.

ВСЯ СУТЬ РУЗКІХ - ЇМ МОЖНА ВСЕ - проти них НІЧОГО. Тому і всі за війну - бо вона має бути всім іншим а не їм
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21.03.2024 23:39 Відповісти
+2
Всі кацапи ідуть на ......уй ,
зі своіми застереженнями 😠
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21.03.2024 23:48 Відповісти
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Читав тільки шо в телеграмі як рузкій бот написав - "ето протизаконно когда БПЛА идут на територию другой страни" - це він звичайно про наші.

ВСЯ СУТЬ РУЗКІХ - ЇМ МОЖНА ВСЕ - проти них НІЧОГО. Тому і всі за війну - бо вона має бути всім іншим а не їм
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21.03.2024 23:39 Відповісти
Всі кацапи ідуть на ......уй ,
зі своіми застереженнями 😠
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21.03.2024 23:48 Відповісти
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21.03.2024 23:53 Відповісти
В рашці нема людей, в розумінні цивілізованого світу.
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22.03.2024 00:11 Відповісти
"А нас за что!" - типове висловлювання будь-якої диктатури. Навіть в цьому росіяни не оригінальні.
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21.03.2024 23:54 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1770852945279549852 много ещё машин ездит по улицам Белгорода с утра.
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21.03.2024 23:51 Відповісти
пройшов вже рівно тиждень з дня останнього ураження кацапського НПЗ.
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21.03.2024 23:57 Відповісти
Я тоже возмущен, шо лапки опустили(зеленые).
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22.03.2024 00:15 Відповісти
За это время должны уже были долететь. Но пока тишина.
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22.03.2024 00:13 Відповісти
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22.03.2024 06:11 Відповісти
https://t.me/voynareal/86158 Пішли удари по Бєлгороду! Русня, прийшов час приймати «ответку»
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22.03.2024 07:06 Відповісти
https://t.me/novostiniko/48136 ЗМІ публікують фото наслідків влучання по дамбі ДніпроГЕС Спочатку фото з'явилось у рашистів, потів на наших ресурсах. Дамба вціліла, хоч і мала пошкодження.
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22.03.2024 07:08 Відповісти
https://t.me/huevuy_dnepr/28004 Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи
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22.03.2024 07:30 Відповісти
 
 