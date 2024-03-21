Кілька груп "шахедів" атакують Україну з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ
Ворог запустив кілька груп ударних безпілотників з південного напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"БпЛА, що рухалися у напрямку Кривого Рогу знаходяться на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей, вектор руху західний.
Нова група ударних ворожих БпЛА знаходиться у Нововоронцовському районі Херсонської області, вектор руху північно-західний.
БпЛА на півдні Миколаївщині на межі з Одеською областю рухаються північно-західним курсом", - попереджають у ПС.
Топ коментарі
+3 Urs
показати весь коментар21.03.2024 23:57 Відповісти Посилання
+2 Михайло Иляш
показати весь коментар21.03.2024 23:39 Відповісти Посилання
+2 Amber
показати весь коментар21.03.2024 23:48 Відповісти Посилання
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ВСЯ СУТЬ РУЗКІХ - ЇМ МОЖНА ВСЕ - проти них НІЧОГО. Тому і всі за війну - бо вона має бути всім іншим а не їм
зі своіми застереженнями 😠