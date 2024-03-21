Несколько групп "шахедов" атакуют Украину с южного направления, - Воздушные силы ВСУ
Враг запустил несколько групп ударных беспилотников с южного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"БпЛА, которые двигались в направлении Кривого Рога, находятся на границе Днепропетровской и Николаевской областей, вектор движения западный.
Новая группа ударных вражеских БПЛА находится в Нововоронцовском районе Херсонской области, вектор движения северо-западный.
БПЛА на юге Николаевщины на границе с Одесской областью движутся по северо-западному курсу", - предупреждают в ВС.
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+3 Urs
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показать весь комментарий21.03.2024 23:48 Ответить Ссылка
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ВСЯ СУТЬ РУЗКІХ - ЇМ МОЖНА ВСЕ - проти них НІЧОГО. Тому і всі за війну - бо вона має бути всім іншим а не їм
зі своіми застереженнями 😠