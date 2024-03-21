Несколько групп "шахедов" атакуют Украину с южного направления, - Воздушные силы ВСУ

Враг запустил несколько групп ударных беспилотников с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"БпЛА, которые двигались в направлении Кривого Рога, находятся на границе Днепропетровской и Николаевской областей, вектор движения западный.

Новая группа ударных вражеских БПЛА находится в Нововоронцовском районе Херсонской области, вектор движения северо-западный.

БПЛА на юге Николаевщины на границе с Одесской областью движутся по северо-западному курсу", - предупреждают в ВС.

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