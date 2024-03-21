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Новости Война
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Несколько групп "шахедов" атакуют Украину с южного направления, - Воздушные силы ВСУ

шахеди

Враг запустил несколько групп ударных беспилотников с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"БпЛА, которые двигались в направлении Кривого Рога, находятся на границе Днепропетровской и Николаевской областей, вектор движения западный.

Новая группа ударных вражеских БПЛА находится в Нововоронцовском районе Херсонской области, вектор движения северо-западный.

БПЛА на юге Николаевщины на границе с Одесской областью движутся по северо-западному курсу", - предупреждают в ВС.

Смотрите также: Уничтожение российского БПЛА на южном направлении. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3788) Воздушные силы (2435)


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Топ комментарии
+3
пройшов вже рівно тиждень з дня останнього ураження кацапського НПЗ.
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21.03.2024 23:57 Ответить
+2
Читав тільки шо в телеграмі як рузкій бот написав - "ето протизаконно когда БПЛА идут на територию другой страни" - це він звичайно про наші.

ВСЯ СУТЬ РУЗКІХ - ЇМ МОЖНА ВСЕ - проти них НІЧОГО. Тому і всі за війну - бо вона має бути всім іншим а не їм
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21.03.2024 23:39 Ответить
+2
Всі кацапи ідуть на ......уй ,
зі своіми застереженнями 😠
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21.03.2024 23:48 Ответить
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Читав тільки шо в телеграмі як рузкій бот написав - "ето протизаконно когда БПЛА идут на територию другой страни" - це він звичайно про наші.

ВСЯ СУТЬ РУЗКІХ - ЇМ МОЖНА ВСЕ - проти них НІЧОГО. Тому і всі за війну - бо вона має бути всім іншим а не їм
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21.03.2024 23:39 Ответить
Всі кацапи ідуть на ......уй ,
зі своіми застереженнями 😠
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21.03.2024 23:48 Ответить
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21.03.2024 23:53 Ответить
В рашці нема людей, в розумінні цивілізованого світу.
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22.03.2024 00:11 Ответить
"А нас за что!" - типове висловлювання будь-якої диктатури. Навіть в цьому росіяни не оригінальні.
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21.03.2024 23:54 Ответить
https://twitter.com/i/status/1770852945279549852 много ещё машин ездит по улицам Белгорода с утра.
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21.03.2024 23:51 Ответить
пройшов вже рівно тиждень з дня останнього ураження кацапського НПЗ.
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21.03.2024 23:57 Ответить
Я тоже возмущен, шо лапки опустили(зеленые).
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22.03.2024 00:15 Ответить
За это время должны уже были долететь. Но пока тишина.
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22.03.2024 00:13 Ответить
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22.03.2024 06:11 Ответить
https://t.me/voynareal/86158 Пішли удари по Бєлгороду! Русня, прийшов час приймати «ответку»
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22.03.2024 07:06 Ответить
https://t.me/novostiniko/48136 ЗМІ публікують фото наслідків влучання по дамбі ДніпроГЕС Спочатку фото з'явилось у рашистів, потів на наших ресурсах. Дамба вціліла, хоч і мала пошкодження.
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22.03.2024 07:08 Ответить
https://t.me/huevuy_dnepr/28004 Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи
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22.03.2024 07:30 Ответить
 
 