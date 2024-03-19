Уничтожение российского БПЛА на южном направлении. ВИДЕО
Бойцы Херсонской зенитной ракетной бригады ВСУ уничтожили российский беспилотник на Южном направлении.
Соответствующее видео было опубликовано Воздушными силами ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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https://dl-news.defence-line.org/?author=7
Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados БЕР 19, 2024
https://dl-news.defence-line.org/?p=26061
Важливий аналіз для Українців!!
За інформацією росЗМІ зранку близько 11-ї корабель подав сигнал SOS у Балтійському морі недалеко від узбережжя Калінінградської області у 10-мильній зоні, а після цього затонув через вибух.
На борту траулера було 7 людей екіпажу, четверо постраждали. Як мінімум одна людина загинула. Причини вибуху невідомі.