РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9102 посетителя онлайн
Новости Видео Война
4 325 7

Уничтожение российского БПЛА на южном направлении. ВИДЕО

Бойцы Херсонской зенитной ракетной бригады ВСУ уничтожили российский беспилотник на Южном направлении.

Соответствующее видео было опубликовано Воздушными силами ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: ПВО уничтожила 17 "шахедов" из 22, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (3765) ПВО (2835) Воздушные силы (2419)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
10 лет войны (Часть 1)

https://dl-news.defence-line.org/?author=7

Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados БЕР 19, 2024

https://dl-news.defence-line.org/?p=26061

Важливий аналіз для Українців!!
показать весь комментарий
19.03.2024 21:23 Ответить
Під Калінінградом вибухнув і затонув російський траулер «Капітан Лобанов»:
За інформацією росЗМІ зранку близько 11-ї корабель подав сигнал SOS у Балтійському морі недалеко від узбережжя Калінінградської області у 10-мильній зоні, а після цього затонув через вибух.
На борту траулера було 7 людей екіпажу, четверо постраждали. Як мінімум одна людина загинула. Причини вибуху невідомі.
показать весь комментарий
19.03.2024 21:29 Ответить
...невiдомi-невiдомi (причины)... кочегары завинили ( с бодуна).
показать весь комментарий
20.03.2024 13:38 Ответить
сів у кущах перечекати повітряну тривогу.
показать весь комментарий
19.03.2024 22:57 Ответить
Героям слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
20.03.2024 00:48 Ответить
 
 