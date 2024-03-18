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ПВО уничтожила 17 "шахедов" из 22, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Россияне в ночь на 18 марта ударили 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумщине и 22 ударными БПЛА типа "Shahed"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В результате боевой работы сбиты 17 "шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ривненской областей", - говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

Читайте также: Враг запустил по Украине несколько групп "шахедов", - Воздушные силы. КАРТА

Робота ППО

Автор: 

беспилотник (3765) ПВО (2835) Воздушные силы (2419)


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Дякумо, рідненкі. Бог у поміч
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18.03.2024 09:38 Ответить
А ракети ми вже перестали збивати зовсім? Ані балістичні (там все ясно - тільки Петріот, а їх замало), ані крилаті теж. А раніше збивали...
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18.03.2024 10:02 Ответить
ВИ їх в не збивали ніколи, а МИ як збивали, так і збиваємо. Читати навчись, там керовані ЗЕНІТНІ ракети. Ми іх ніколи не збивали
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18.03.2024 13:40 Ответить
 
 