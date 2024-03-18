ПВО уничтожила 17 "шахедов" из 22, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Россияне в ночь на 18 марта ударили 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумщине и 22 ударными БПЛА типа "Shahed"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В результате боевой работы сбиты 17 "шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ривненской областей", - говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

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