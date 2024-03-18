УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9786 відвідувачів онлайн
Новини
1 779 3

ППО знищила 17 "шахедів" з 22, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Росіяни у  ніч на 18 березня вдарили 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22 ударними БпЛА типу "Shahed"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

 У результаті бойової роботи збито 17 "шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив по Україні кілька груп "Шахедів", - Повітряні сили. КАРТА

Робота ППО

Автор: 

безпілотник (4326) ППО (3272) Повітряні сили (2754)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякумо, рідненкі. Бог у поміч
показати весь коментар
18.03.2024 09:38 Відповісти
А ракети ми вже перестали збивати зовсім? Ані балістичні (там все ясно - тільки Петріот, а їх замало), ані крилаті теж. А раніше збивали...
показати весь коментар
18.03.2024 10:02 Відповісти
ВИ їх в не збивали ніколи, а МИ як збивали, так і збиваємо. Читати навчись, там керовані ЗЕНІТНІ ракети. Ми іх ніколи не збивали
показати весь коментар
18.03.2024 13:40 Відповісти
 
 