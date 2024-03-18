ППО знищила 17 "шахедів" з 22, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Росіяни у ніч на 18 березня вдарили 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22 ударними БпЛА типу "Shahed"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У результаті бойової роботи збито 17 "шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

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