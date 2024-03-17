Ворог запустив по Україні кілька груп "Шахедів", - Повітряні сили. КАРТА

В Україні в низці областей ввечері, 17 березня, оголошена повітряна тривога через фіксацію ворожих ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України.

Як зазначалося, загроза від "Шахедів" спочатку була зафіксована у Дніпропетровській області. Пізніше дрони-камікадзе ворога спостерігалися у Запорізькій області.

Згодом було попередження про ризик атаки "Шахедів" на місто Дніпро.

Також повідомлялося, що ворожі БпЛА на Миколаївщині, рухаються на Одещину.

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Пізніше військові заявили, що ще дві групи "Шахедів" прямують в бік Дніпропетровщини через Запорізьку область.

О 19:45 в Повітряних силах розповіли, що ворожі ударні дрони летять в бік Кіровоградської області.

Також загроза ударних дронів для Київської та Черкаської областей.