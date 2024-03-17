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Новини Війна
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Ворог запустив по Україні кілька груп "Шахедів", - Повітряні сили. КАРТА

шахед

В Україні в низці областей ввечері, 17 березня, оголошена повітряна тривога через фіксацію ворожих ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України.

Як зазначалося, загроза від "Шахедів" спочатку була зафіксована у Дніпропетровській області. Пізніше дрони-камікадзе ворога спостерігалися у Запорізькій області.

Згодом було попередження про ризик атаки "Шахедів" на місто Дніпро.

Також повідомлялося, що ворожі БпЛА на Миколаївщині, рухаються на Одещину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили ще три групи ударних дронів у напрямку Одеси, - Повітряні сили (оновлено)

Пізніше військові заявили, що ще дві групи "Шахедів" прямують в бік Дніпропетровщини через Запорізьку область.

О 19:45 в Повітряних силах розповіли, що ворожі ударні дрони летять в бік Кіровоградської області.

Також загроза ударних дронів для Київської та Черкаської областей.

Повітряна тривога в Україні

Автор: 

дрони (4892) Повітряні сили (2754)


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17.03.2024 20:02 Відповісти
За все те горе шо приніс мордор людству Господь давно вже мав би покарати кацапів, але століттями їх не карає чомусь...
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17.03.2024 20:29 Відповісти
свинособаки..
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17.03.2024 20:15 Відповісти
❎ ВІДБІЙ
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17.03.2024 20:31 Відповісти
В Одессе одна за одной было 2 тревоги с отбоем.
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17.03.2024 21:01 Відповісти
Москва - ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА !
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17.03.2024 20:33 Відповісти
Блт, мопеди уже в Рівненській області, ніхто на них і не перднув.
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17.03.2024 21:08 Відповісти
Полтавська, пролетів дрон, сповістив на сайт, через 10 хвилин пишуть що вже відлітався, збили.
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18.03.2024 00:50 Відповісти
 
 