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Знищення російського БпЛА на південному напрямку. ВIДЕО

Бійці Херсонської зенітної ракетної бригади ЗСУ знищили російський безпілотник на південному напрямку.

Відповідне відео опублікували Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Знищення дрона-камікадзе Shahed на Одещині. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4337) ППО (3276) Повітряні сили (2759)


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10 лет войны (Часть 1)

https://dl-news.defence-line.org/?author=7

Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados БЕР 19, 2024

https://dl-news.defence-line.org/?p=26061

Важливий аналіз для Українців!!
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19.03.2024 21:23 Відповісти
Під Калінінградом вибухнув і затонув російський траулер «Капітан Лобанов»:
За інформацією росЗМІ зранку близько 11-ї корабель подав сигнал SOS у Балтійському морі недалеко від узбережжя Калінінградської області у 10-мильній зоні, а після цього затонув через вибух.
На борту траулера було 7 людей екіпажу, четверо постраждали. Як мінімум одна людина загинула. Причини вибуху невідомі.
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19.03.2024 21:29 Відповісти
...невiдомi-невiдомi (причины)... кочегары завинили ( с бодуна).
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20.03.2024 13:38 Відповісти
сів у кущах перечекати повітряну тривогу.
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19.03.2024 22:57 Відповісти
Героям слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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20.03.2024 00:48 Відповісти
 
 