Знищення дрона-камікадзе Shahed на Одещині. ВIДЕО
Військовослужбовці ВМС ЗС України на Одещині вночі знищили іранський дрон-камікадзе Shahed.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований фрагмент бойової роботи підрозділу ППО, на якому зафільмоване влучання у БПЛА та його падіння.
"Військовослужбовці ВМС ЗС України на Одещині вночі знищили черговий іранський дрон-камікадзе Shahed, із тих, якими росіяни тероризують у першу чергу мирне населення України", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+12 alexandr shamov
показати весь коментар11.03.2024 14:44 Відповісти Посилання
+8 Luk Viktor
показати весь коментар11.03.2024 14:32 Відповісти Посилання
+7 Frol Fedoroff
показати весь коментар11.03.2024 14:49 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
далі навпаки нижче.
я навів, як приклад, що так збивати значно дешевше, ніж навіть С-300, не кажучи вже про Petriot чи NASAMS.
така собі переможна новина, щоб її викладати