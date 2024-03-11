УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9765 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 121 19

Знищення дрона-камікадзе Shahed на Одещині. ВIДЕО

Військовослужбовці ВМС ЗС України на Одещині вночі знищили іранський дрон-камікадзе Shahed.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований фрагмент бойової роботи підрозділу ППО, на якому зафільмоване влучання у БПЛА та його падіння.

"Військовослужбовці ВМС ЗС України на Одещині вночі знищили черговий іранський дрон-камікадзе Shahed, із тих, якими росіяни тероризують у першу чергу мирне населення України", - зазначається у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Одещині зафіксоване влучання в об’єкт інфраструктури, сили ППО знищили 10 "шахедів"

Автор: 

Одеська область (3450) ППО (3490) дрони (5363)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Це набагато дешевше, анiж шахед влучить в якийсь iнфраструктурний об`ект, чи багатоповерхову будiвлю.
показати весь коментар
11.03.2024 14:44 Відповісти
+8
Нєхрен шастать!
показати весь коментар
11.03.2024 14:32 Відповісти
+7
у скільки доларів оцінюєш власне життя?
показати весь коментар
11.03.2024 14:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нєхрен шастать!
показати весь коментар
11.03.2024 14:32 Відповісти
Як би ж було стінгерів удосталь,бо ЗУ 23 на пікапах да вночі,це тачанка Махно,багато промахів.
показати весь коментар
11.03.2024 14:56 Відповісти
А я то думаю, мол, так много сбитых шахедов, а взрывов мало. Получается подбитый шахед , упав воду , не взрывается. Мабуть позже появятся проблемы, когда штормом его выбросит на берег, как донную мину.
показати весь коментар
11.03.2024 14:34 Відповісти
цікаво..., ще цікавіше, що зверху..., падає, як лайно, невідомо куди впаде...
показати весь коментар
11.03.2024 14:35 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 14:35 Відповісти
скоріш за все Vampire керованим снарядом збив. один постріл - 40-50 тисяч доларів.
показати весь коментар
11.03.2024 14:35 Відповісти
Це набагато дешевше, анiж шахед влучить в якийсь iнфраструктурний об`ект, чи багатоповерхову будiвлю.
показати весь коментар
11.03.2024 14:44 Відповісти
Зы... а якби повернути з офшорiв награбоване в Украiнi, ви б на тi 40-50 тисяч зеленкою дивились би , як на смiття.
показати весь коментар
11.03.2024 15:29 Відповісти
Не путать зеленку(свеже скошенную пашу -люцерка, силос, разнотравье. И все мелко измельченное, тогда надои увеличиваются, бо сочный корм))) с зеленкой(баксами).
показати весь коментар
11.03.2024 15:32 Відповісти
я взагалі то написав, щоб вказати на те, що так збивати "мопеди" значно дешевше, ніж за допомогою дуже дорогих ракет Patriot та NASAMS.
показати весь коментар
11.03.2024 16:31 Відповісти
у скільки доларів оцінюєш власне життя?
показати весь коментар
11.03.2024 14:49 Відповісти
Одна лада Калина
показати весь коментар
11.03.2024 15:30 Відповісти
ВВП/людина*вік, до 35 рокив
далі навпаки нижче.
показати весь коментар
11.03.2024 15:58 Відповісти
і до чого тут це?
я навів, як приклад, що так збивати значно дешевше, ніж навіть С-300, не кажучи вже про Petriot чи NASAMS.
показати весь коментар
11.03.2024 16:28 Відповісти
де термін "дешевше"?
показати весь коментар
11.03.2024 16:55 Відповісти
Ну, це результат.
показати весь коментар
11.03.2024 15:51 Відповісти
дивно, що не вибухає у повітрі (( тобто удар приймає двигун ... а планер планує
показати весь коментар
11.03.2024 15:56 Відповісти
як стоячого
показати весь коментар
11.03.2024 17:19 Відповісти
двісті тисяч збили сорок тисяч
така собі переможна новина, щоб її викладати
показати весь коментар
11.03.2024 18:26 Відповісти
 
 