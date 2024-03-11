Знищення дрона-камікадзе Shahed на Одещині. ВIДЕО

Військовослужбовці ВМС ЗС України на Одещині вночі знищили іранський дрон-камікадзе Shahed.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований фрагмент бойової роботи підрозділу ППО, на якому зафільмоване влучання у БПЛА та його падіння.

"Військовослужбовці ВМС ЗС України на Одещині вночі знищили черговий іранський дрон-камікадзе Shahed, із тих, якими росіяни тероризують у першу чергу мирне населення України", - зазначається у коментарі до відео.

