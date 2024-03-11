Уничтожение дрона-камикадзе Shahed в Одесской области. ВИДЕО
Военнослужащие ВМС ВС Украины в Одесской области ночью уничтожили иранский дрон-камикадзе Shahed.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликован фрагмент боевой работы подразделения ПВО, на котором снято попадание в БПЛА и его падение.
"Военнослужащие ВМС ВС Украины в Одесской области ночью уничтожили очередной иранский дрон-камикадзе Shahed, из тех, которыми россияне терроризируют в первую очередь мирное население Украины", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+12 alexandr shamov
показать весь комментарий11.03.2024 14:44 Ссылка
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показать весь комментарий11.03.2024 14:49 Ссылка
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далі навпаки нижче.
я навів, як приклад, що так збивати значно дешевше, ніж навіть С-300, не кажучи вже про Petriot чи NASAMS.
така собі переможна новина, щоб її викладати