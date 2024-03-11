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Уничтожение дрона-камикадзе Shahed в Одесской области. ВИДЕО

Военнослужащие ВМС ВС Украины в Одесской области ночью уничтожили иранский дрон-камикадзе Shahed.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликован фрагмент боевой работы подразделения ПВО, на котором снято попадание в БПЛА и его падение.

"Военнослужащие ВМС ВС Украины в Одесской области ночью уничтожили очередной иранский дрон-камикадзе Shahed, из тех, которыми россияне терроризируют в первую очередь мирное население Украины", - отмечается в комментарии к видео.

Читайте также: На Одесщине зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, силы ПВО уничтожили 10 "шахедов"

Автор: 

Одесская область (3623) ПВО (2818) дроны (4049)


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Топ комментарии
+12
Це набагато дешевше, анiж шахед влучить в якийсь iнфраструктурний об`ект, чи багатоповерхову будiвлю.
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11.03.2024 14:44
+8
Нєхрен шастать!
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11.03.2024 14:32
+7
у скільки доларів оцінюєш власне життя?
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11.03.2024 14:49
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Нєхрен шастать!
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11.03.2024 14:32 Ответить
Як би ж було стінгерів удосталь,бо ЗУ 23 на пікапах да вночі,це тачанка Махно,багато промахів.
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11.03.2024 14:56 Ответить
А я то думаю, мол, так много сбитых шахедов, а взрывов мало. Получается подбитый шахед , упав воду , не взрывается. Мабуть позже появятся проблемы, когда штормом его выбросит на берег, как донную мину.
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11.03.2024 14:34 Ответить
цікаво..., ще цікавіше, що зверху..., падає, як лайно, невідомо куди впаде...
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11.03.2024 14:35 Ответить
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11.03.2024 14:35 Ответить
скоріш за все Vampire керованим снарядом збив. один постріл - 40-50 тисяч доларів.
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11.03.2024 14:35 Ответить
Це набагато дешевше, анiж шахед влучить в якийсь iнфраструктурний об`ект, чи багатоповерхову будiвлю.
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11.03.2024 14:44 Ответить
Зы... а якби повернути з офшорiв награбоване в Украiнi, ви б на тi 40-50 тисяч зеленкою дивились би , як на смiття.
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11.03.2024 15:29 Ответить
Не путать зеленку(свеже скошенную пашу -люцерка, силос, разнотравье. И все мелко измельченное, тогда надои увеличиваются, бо сочный корм))) с зеленкой(баксами).
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11.03.2024 15:32 Ответить
я взагалі то написав, щоб вказати на те, що так збивати "мопеди" значно дешевше, ніж за допомогою дуже дорогих ракет Patriot та NASAMS.
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11.03.2024 16:31 Ответить
у скільки доларів оцінюєш власне життя?
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11.03.2024 14:49 Ответить
Одна лада Калина
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11.03.2024 15:30 Ответить
ВВП/людина*вік, до 35 рокив
далі навпаки нижче.
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11.03.2024 15:58 Ответить
і до чого тут це?
я навів, як приклад, що так збивати значно дешевше, ніж навіть С-300, не кажучи вже про Petriot чи NASAMS.
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11.03.2024 16:28 Ответить
де термін "дешевше"?
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11.03.2024 16:55 Ответить
Ну, це результат.
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11.03.2024 15:51 Ответить
дивно, що не вибухає у повітрі (( тобто удар приймає двигун ... а планер планує
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11.03.2024 15:56 Ответить
як стоячого
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11.03.2024 17:19 Ответить
двісті тисяч збили сорок тисяч
така собі переможна новина, щоб її викладати
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11.03.2024 18:26 Ответить
 
 