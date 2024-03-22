У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів, є проблеми зі світлом

Вранці 22 березня у Харкові пролунала серія вибухів, ворог завдав ударів балістикою з Бєлгородської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Наразі близько 15 вибухів у Харкові. Є пожежі на місцях деяких прильотів", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти здійснили понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдають масованого удару