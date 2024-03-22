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Росіяни завдали 8 ракетних ударів по Запоріжжю

ракета,ракети,х-101

У Запоріжжі пролунали вибухи: ворог завдав 8 ракетних ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Уражено обʼєкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдають масованого удару

Автор: 

Запоріжжя (2297) обстріл (29234) ракети (4075)


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Топ коментарі
+17
Та ні. Вся ця боязнь ескалації якраз не виправдана. Росіяни і без рейдів рдк і ударів по їх нпз половину Харкова розбомбили. Тому навпаки потрібно більше ескалації на їх території.
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22.03.2024 07:11 Відповісти
+16
Не переживайте. Знову приїде якийсь чинуша з НАТО чи сенатор з США з захоплюючою розповіддю, що Україна не повинна програти і вони стоятимуть поряд.
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22.03.2024 06:26 Відповісти
+14
Звіздьож, прольотів було значно більше, москалі піТараси
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22.03.2024 06:22 Відповісти
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22.03.2024 06:15 Відповісти
По дніпрогес?
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22.03.2024 06:20 Відповісти
Попали.но даже не в саму дамбу а админздан.днирогес строился что б мог выдержать яо.20 кринжалов при прямом попадании и стоять будет,на что эти клоуны надеяться я хз
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22.03.2024 06:43 Відповісти
а тоді було яо?
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22.03.2024 07:16 Відповісти
а після війни відбудовуваллося. і окрім того друга черга вже пізніще коли булло яз
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22.03.2024 08:19 Відповісти
Про Каховську теж говорили
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22.03.2024 09:11 Відповісти
каховскую вася взорвали изнутри хз сколькко тоннами взрывчатки
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22.03.2024 09:54 Відповісти
Там пошкодили шлюзи, і вода зробила свою справу.
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22.03.2024 10:04 Відповісти
здається дамба давно в аварвійному стані, там навіть обмежений рух вантажівок.
Так що не треба розказувати. Взірвати її можна.
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22.03.2024 09:45 Відповісти
Звіздьож, прольотів було значно більше, москалі піТараси
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22.03.2024 06:22 Відповісти
Не переживайте. Знову приїде якийсь чинуша з НАТО чи сенатор з США з захоплюючою розповіддю, що Україна не повинна програти і вони стоятимуть поряд.
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22.03.2024 06:26 Відповісти
Сьогодні буде день найпотужніших стурбованостей.
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22.03.2024 06:36 Відповісти
П#@ори рашиські, здохніть в муках усі: і мертві, і живі, і ненароджені!
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22.03.2024 06:44 Відповісти
В Запорожье ракетами атаковали дамбу ДнепроГЭС. Подробности по ночной ракетной атаке:

▪️По Запорожью было нанесено тоже больше 15 ударов. Большинство из них - Кинжалы и баллистика. Попали по ДнепроГЭС. Из-за этого Движение по автодорожному переезду дамба Днепровской ГЭС полностью ограничено. Об этом сообщает полиция. Также повреждены жилые частные дома.
▪️В Харькове было более 15 взрывов. После этого пропал свет и наблюдаются проблемы с интернетом.
▪️В Кривом Роге попадание в объекты критической инфраструктуры. Вводят графики аварийных отключений.
▪️В Винницкой области попадания по объекту критической инфраструктуры.
▪️В Хмельницкой и Ивано-Франковской области также было слышно взрывы.

Касательно дамбы в Запорожье. С дамбой все ок. Она расчитана на попадание тактического ядерного оружия. Но, как сообщает полиция, движение все равно перекрыто.
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22.03.2024 06:44 Відповісти
а тоді було яо?
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22.03.2024 07:17 Відповісти
Простому тут тоді не тоді, прораховано, що конструкція та товщина стін здатна витримати тактичний ядерний удар ззовні
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22.03.2024 07:37 Відповісти
Еще вчера были "анонсы"... Готовились заранее, такие атаки сходу не проводятся.
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22.03.2024 06:56 Відповісти
от вже ідіоти - навіщо нам підривати Дніпрогес? щоби що?
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22.03.2024 08:21 Відповісти
Ну в прошлом году они фантазировали, что мы подорвем дамбы, затопим территории и начнем наступление... Зачем это в этом году - неизвестно.
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22.03.2024 08:31 Відповісти
Та ні. Вся ця боязнь ескалації якраз не виправдана. Росіяни і без рейдів рдк і ударів по їх нпз половину Харкова розбомбили. Тому навпаки потрібно більше ескалації на їх території.
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22.03.2024 07:11 Відповісти
С Германии все видится по-другому. Если бы я там был , то тоже умничал бы и фантазировал.
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22.03.2024 07:20 Відповісти
Ти і під ураїнським прапором добряче фонтануєш фантазіями, всепропаденець. Хай ї@уть аби не били - твоє кредо.
Таке вперше з початку війни, цікаво де ж ти був коли прилітало по 80-100 ракет за добу, мабудь арестовича слухав.
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22.03.2024 07:37 Відповісти
Що ти мелеш ? Коли на Запоріжжя "прилітало по 80-100 ракет за добу" ? Ти хоч знаеш де то Запоріжжя ? Роздивись мапу.
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22.03.2024 07:49 Відповісти
3,14здунець, зараз ти намагаєшся оцю тераду конкретизувати тільки під Запоріжжя
Бабахало с 4-х утра. Последние вибухи были около 7 часов. Впервые такой налет был с начала войны.
Теперь вспоминаю обещание Путла о "санитарной зоне" после курско-белгородского
З яких пір ракетний удар почали йменувати нальотом?
Написати "взрывы" методичка забороняє?
***** з великої літери, лапоть ти серьозно?
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22.03.2024 08:16 Відповісти
"Впервые такой налет был с начала войны". Я саме про Запоріжжя і казав . У тебе мізків не має ... квартальчиків-серіальчиків обдивився ? Мабуть ти теж з цих 73% ? І лікар вже не допоможе.
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22.03.2024 08:25 Відповісти
Ну раз так, тоді вже скажи які саме літаки і в якій кількості здійснили цей "налёт" на Запоріжжя?
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22.03.2024 12:27 Відповісти
Від тебе лаптями та щами кислими засмерділо, засранець -путлобот.
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22.03.2024 07:44 Відповісти
Та які там фантазії, росіяни розорили Сумську, Чернігівську, Київську, Херсонську, Миколаївську області вже не кажучи про Донбас і без атак на їх території і це загальновідомий факт.
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22.03.2024 07:57 Відповісти
Потрібно ще більше ударів по росії. Ще і брянщину атакувать і знищить.
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22.03.2024 07:13 Відповісти
" ... ще більше ударів по росії." Чем ? Ракетные программы в Украине были свернуты после Оманского договорняка. А уполномочили ЭТОГО на такие договорняки 73% квартало-сериалозависимых избирателей пять лет назад. Такова реальность , а мечтать можно о чем угодно.
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22.03.2024 07:23 Відповісти
Прозі домой,водкі-нєт.
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22.03.2024 07:45 Відповісти
Ты с ответочками не заблудился? кто кому отвечает на удары?
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22.03.2024 07:18 Відповісти
Приходи на дамбу Днепрогеса и там поумничай ! Ты для начала хотя бы на Цензор под "погонялом" не выходи .... смелый ты наш.
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22.03.2024 07:26 Відповісти
портянкой засмерділо від тебе падаван
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22.03.2024 07:18 Відповісти
Поперло рюзьги хамством ... до сих пор в портянках ходишь ?
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22.03.2024 07:27 Відповісти
Ты не из лахты часом? Такую ересь пишешь.

НПЗ - основа экономики россии. Ее надо уничтожать, чтобы у путина не было денег на войну. И топлива близко от фронта.

Гражданская война в РФ нам на руку, это только идиот может не понимать. И войска с фронта оттягивает и на общую обстановку на россии влияет.
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22.03.2024 07:20 Відповісти
это кацапский ипсошник
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22.03.2024 07:22 Відповісти
Уничтожать надо заводы по производству ракет ( Искандеры, Кинжалы , С300 , С400 ...) и беспилотников , по производству взрывчатки ... тогда и прилетать не будет , нечем будет пулять. И беганье кучки "хороших рюзьги" с автоматами по пограничным селам Белгородской и Курской областей НИКАК НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБСТРЕЛАМ УКРАИНЫ!
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22.03.2024 07:32 Відповісти
Ты либо бот, либо дурак. Если не будет денег на ракеты, то ракет не будет. И одно другому не мешает.
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22.03.2024 07:34 Відповісти
- кацапський іпсошник
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22.03.2024 07:44 Відповісти
И сборку беспилотников не проблема в соседний хлебозавод перенести. А купить новое оборудование для переработки нефти во время санкций - это проблема.
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22.03.2024 07:37 Відповісти
Основа экономики РФ это экспорт сырой нефти и необработанного продовольствия. Диз топливо и бензин составляют всего 2 % от их экспорта. Они шли другой стратегией. Лукойл просто владеет большими долями в НПЗ северной ЕС.
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22.03.2024 17:21 Відповісти
Проверил, ты лжешь. Экспорт сырой нефти 22,1%, экспорт нефтепродуктов 13,5%
Данные из ВП - Нефтяная промышленность России

Кроме того нефтепродукты используются на территории россии и непосредственно на войне. И россия не закупает их, а производит.
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22.03.2024 17:50 Відповісти
Русские должны у нас спрашивать, когда стрелять на расеющьке? Вы там совсем ипанулись на Лубянке? Идите проспитесь от водяры.
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22.03.2024 07:21 Відповісти
Хорошее у тебя "погоняло" ... рюзьги водкой несет.
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22.03.2024 07:33 Відповісти
В прошлом месяце, и в позапрошлом месяце не было никаких рейдов РДК, а пыня как ******, так и ******
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22.03.2024 07:40 Відповісти
Почитал прокляться неадекватов по своему адресу . Ермак будет доволен ... шМарафон продолжает быть эффективным в разрушении остатков сознания и так слабоумных 73%-ных . На жаль .
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22.03.2024 08:46 Відповісти
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22.03.2024 07:19 Відповісти
Ось ждунів, які шлють такі фото потрібно покарати.
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22.03.2024 08:03 Відповісти
Хтось ще хоче цих наборів літер з е л е н с ь к и й, ш м и г а л ь, у м е р о в, с и р с ь к и й, є р м а к ... біля влади на наступний термін? ППО і ПРО країни не організоване і не забезпечене, ворог безкарно руйнує нашу економіку, енергетику, інфраструктуру, наші міста і села, убиває наших людей. А ця продажна злодюжна камарілья знімає нескінченні відосіки і монологи, піариться на нашій біді і крові. І готує Україну до здачі - капітуляції на умовах кацапів. З "нашою" владою уже ніхто не хоче зустрічатися і мати справу у всьому світі - то сикуни, злодюги і брехуни, і продажні кремлівські шавки. ***...
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22.03.2024 09:14 Відповісти
Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін.

Про це https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що удари безпілотників по російській енергетиці та НПЗ можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати Росію у відповідь.

"Неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби державної безпеки України, СБУ та її управління військової розвідки, відомого як ГУР", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел, Білий дім дедалі більше розчарований "нахабними" атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.

Росія залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, попри західні санкції проти галузі. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на паливо.

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - сказав представник Ради нацбезпеки США.
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22.03.2024 10:23 Відповісти
 
 