Враг массированно атаковал Днепропетровщину, повреждены энергообъекты в 4 районах области. ФОТОрепортаж

Россияне нанесли ракетные удары по Днепровскому, Криворожскому, Павлоградскому и Каменскому районам Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны разбиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением. Будут введены графики отключений", - говорится в сообщении.

Вчера вечером враг еще раз обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии. Никто не пострадал.

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