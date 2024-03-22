Враг массированно атаковал Днепропетровщину, повреждены энергообъекты в 4 районах области. ФОТОрепортаж
Россияне нанесли ракетные удары по Днепровскому, Криворожскому, Павлоградскому и Каменскому районам Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны разбиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением. Будут введены графики отключений", - говорится в сообщении.
Вчера вечером враг еще раз обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии. Никто не пострадал.
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Україна би за тиждень придністров'я розкатала по асфальті і без допомоги.А Ізраїль не переміг ще до сьогодні хамас і це при тому,що в них просто космічна перевага у всьому і той сектор вже розбомбили.