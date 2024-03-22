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Враг массированно атаковал Днепропетровщину, повреждены энергообъекты в 4 районах области. ФОТОрепортаж

Россияне нанесли ракетные удары по Днепровскому, Криворожскому, Павлоградскому и Каменскому районам Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны разбиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением. Будут введены графики отключений", - говорится в сообщении.

Вчера вечером враг еще раз обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии. Никто не пострадал.

Также читайте: В Днепре и области прогремели взрывы, враг бил по энергетике

Обстріл Дніпропетровщини
Обстріл Дніпропетровщини
Обстріл Дніпропетровщини
Обстріл Дніпропетровщини

Автор: 

обстрел (27961) Днепропетровская область (4098)


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Де відповідь адекватна? Покажіть владі як відповідає Ізраїль що навіть в ООН істерика. Белгород, Ростов, Курськ, Воронєж вже мали би палати.
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22.03.2024 07:48 Ответить
Чим відповісти????
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22.03.2024 07:48 Ответить
Кому Ізраїль відповідає? Може Ірану? Ізраїль зараз воює з ворогом,який в порівнянні десь такий,придністров'я для України.

Україна би за тиждень придністров'я розкатала по асфальті і без допомоги.А Ізраїль не переміг ще до сьогодні хамас і це при тому,що в них просто космічна перевага у всьому і той сектор вже розбомбили.
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22.03.2024 07:58 Ответить
З чарівної палки? Чи з лампи Алладіна?
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22.03.2024 08:50 Ответить
 
 