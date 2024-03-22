РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5839 посетителей онлайн
Новости
8 560 2

В Днепре и области прогремели взрывы, враг бил по энергетике

вибух

Россияне обстреляли ракетами Днепропетровскую область. В Днепре и области слышны взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Около 5:05 в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремели взрывы. Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - отметил он.

Чуть позже Вилкул сообщил о попадании.

"Комбинированная атака вражескими ракетами и "шахедами". Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Где есть возможность – лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки", - говорится в сообщении.

В 5:14 взрывы были слышны и в Днепре.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал не игнорировать тревогу и оставаться в укрытиях.

Впоследствии стало известно о повторных взрывах, в городе пропал свет.

Читайте также: Россияне нанесли 8 ракетных ударов по Запорожью

Автор: 

Днепр (4444) Кривой Рог (1406) обстрел (27961)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.03.2024 06:27 Ответить
От і зростання випуску зброх в 6 разів. Хитрі рюські падли.
показать весь комментарий
22.03.2024 07:27 Ответить
 
 