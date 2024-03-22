В Днепре и области прогремели взрывы, враг бил по энергетике

Россияне обстреляли ракетами Днепропетровскую область. В Днепре и области слышны взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Около 5:05 в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремели взрывы. Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - отметил он.

Чуть позже Вилкул сообщил о попадании.

"Комбинированная атака вражескими ракетами и "шахедами". Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Где есть возможность – лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки", - говорится в сообщении.

В 5:14 взрывы были слышны и в Днепре.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал не игнорировать тревогу и оставаться в укрытиях.

Впоследствии стало известно о повторных взрывах, в городе пропал свет.

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