В Днепре и области прогремели взрывы, враг бил по энергетике
Россияне обстреляли ракетами Днепропетровскую область. В Днепре и области слышны взрывы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Около 5:05 в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремели взрывы. Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - отметил он.
Чуть позже Вилкул сообщил о попадании.
"Комбинированная атака вражескими ракетами и "шахедами". Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Где есть возможность – лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки", - говорится в сообщении.
В 5:14 взрывы были слышны и в Днепре.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал не игнорировать тревогу и оставаться в укрытиях.
Впоследствии стало известно о повторных взрывах, в городе пропал свет.
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