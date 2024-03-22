У Дніпрі та області пролунали вибухи, ворог б’є по енергетиці
Росіяни обстрілюють ракетами Дніпропетровську область. В Дніпрі та області лунають вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Близько 5:05 у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - зазначив він.
Трохи згодом Вілкул повідомив про влучання.
"Комбінована атака ворожими ракетами та "шахедами". Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки", - йдеться в дописі.
О 5:14 вибухи було чутно і в Дніпрі.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав не ігнорувати тривогу і залишатися в укриттях.
Згодом стало відомо про повторні вибухи, у місті зникло світло.
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