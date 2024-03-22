У Дніпрі та області пролунали вибухи, ворог б’є по енергетиці

Росіяни обстрілюють ракетами Дніпропетровську область. В Дніпрі та області лунають вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Близько 5:05 у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - зазначив він.

Трохи згодом Вілкул повідомив про влучання.

"Комбінована атака ворожими ракетами та "шахедами". Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки", - йдеться в дописі.

О 5:14 вибухи було чутно і в Дніпрі.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав не ігнорувати тривогу і залишатися в укриттях.

Згодом стало відомо про повторні вибухи, у місті зникло світло.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдають масованого удару